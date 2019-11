Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d69dbb6-1df8-4cf1-a792-a87dd50b27fd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 10-ben is számos gyorsgomb található, amellyel időt spórolhatnak a felhasználók. Az egyiket különösen érdemes megjegyezni.","shortLead":"A Windows 10-ben is számos gyorsgomb található, amellyel időt spórolhatnak a felhasználók. Az egyiket különösen érdemes...","id":"20191123_windows_10_trukk_nagyito_gyorsgomb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d69dbb6-1df8-4cf1-a792-a87dd50b27fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a77583c0-2f8a-47b4-b5bd-2e7917e9d4d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191123_windows_10_trukk_nagyito_gyorsgomb","timestamp":"2019. november. 23. 20:06","title":"Mutatunk egy hasznos Windows-trükköt, sokszor jól jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baf19b10-9132-4930-828e-18544ea4af0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A telefonbeszélgetéseket az RTL mutatta be. Az egyiken 10 millió forintról beszélnek, amit a képekért kér valaki.","shortLead":"A telefonbeszélgetéseket az RTL mutatta be. Az egyiken 10 millió forintról beszélnek, amit a képekért kér valaki.","id":"20191123_borkai_zsolt_szexbotrany_rakosfalvy_zoltan_hangfelvetel_poczik_jozsef","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=baf19b10-9132-4930-828e-18544ea4af0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"048446c6-aec6-4d6f-a83b-3e414b91d043","keywords":null,"link":"/itthon/20191123_borkai_zsolt_szexbotrany_rakosfalvy_zoltan_hangfelvetel_poczik_jozsef","timestamp":"2019. november. 23. 20:50","title":"Tovább gyűrűzik a Borkai-botrány, érdekes hangfelvételek kerültek elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c13da15-a564-4b5e-8482-0e0b851b4be6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A könyvnyomtatást feltaláló Johannes Gutenberg nyomdájából kikerült bibliát árvereznek el hétfőn Hamburgban, a kétkötetes Biblia latináért egy- vagy akár kétmillió eurót is megadhatnak.","shortLead":"A könyvnyomtatást feltaláló Johannes Gutenberg nyomdájából kikerült bibliát árvereznek el hétfőn Hamburgban...","id":"20191124_gutenberg_nyomdajabol_szarmazo_biblia_latina_arveres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c13da15-a564-4b5e-8482-0e0b851b4be6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2eedc0d-ac63-4df8-84ab-27c578c8b007","keywords":null,"link":"/tudomany/20191124_gutenberg_nyomdajabol_szarmazo_biblia_latina_arveres","timestamp":"2019. november. 24. 11:03","title":"Csak 481 oldalas ez a könyv, de 660 000 000 forintért adhatják el holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f03a02dd-e919-40a0-bcb1-42da781e1170","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MTA kutatóinak pesszimista forgatókönyve nulla százalékos növekedési rátát jelez 2023-ra.","shortLead":"Az MTA kutatóinak pesszimista forgatókönyve nulla százalékos növekedési rátát jelez 2023-ra.","id":"20191125_Leallhat_a_magyar_gazdasag_novekedese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f03a02dd-e919-40a0-bcb1-42da781e1170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"addfe86c-f0d2-4f70-98c4-2959d6c1f154","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191125_Leallhat_a_magyar_gazdasag_novekedese","timestamp":"2019. november. 25. 08:08","title":"Leállhat a magyar gazdaság növekedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa03335e-4309-484c-a659-2429ef7ba7a6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Vásárolunk. Az M1-nek nyilatkozó szakértő szerint ötezer milliárd forintért.","shortLead":"Vásárolunk. Az M1-nek nyilatkozó szakértő szerint ötezer milliárd forintért.","id":"20191123_online_vasarlas_internet_magyarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa03335e-4309-484c-a659-2429ef7ba7a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb34443d-4d84-4da7-bf4c-48a89f7d1327","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191123_online_vasarlas_internet_magyarok","timestamp":"2019. november. 23. 21:05","title":"Ötezer milliárd forintot szórnak el egy évben a magyarok az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a157456-e259-4561-9c08-f2cd175db7b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Várhatóan májusban, a győzelem napi megemlékezésre utazik Moszkvába. Idén Putyin jött Magyarországra, így jövőre Orbán megy Oroszországba. Így jön ki a sorminta.","shortLead":"Várhatóan májusban, a győzelem napi megemlékezésre utazik Moszkvába. Idén Putyin jött Magyarországra, így jövőre Orbán...","id":"20191125_Szijjarto_Orban_Viktor_Moszkvaba_megy_jovore","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a157456-e259-4561-9c08-f2cd175db7b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abef89f7-e3b0-441d-936c-fe946cc748cb","keywords":null,"link":"/itthon/20191125_Szijjarto_Orban_Viktor_Moszkvaba_megy_jovore","timestamp":"2019. november. 25. 10:43","title":"Orbán Viktor Moszkvába megy jövőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf1b02c0-9cf1-4037-917b-716fd26be2a7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kilépő oldalon alakult ki jelentős torlódás.","shortLead":"A kilépő oldalon alakult ki jelentős torlódás.","id":"20191124_20191124_varakozas_kilepes_magyar_ukran_hatar_zahony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf1b02c0-9cf1-4037-917b-716fd26be2a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d6a6727-156f-4b4d-af4d-352a6640dfe1","keywords":null,"link":"/cegauto/20191124_20191124_varakozas_kilepes_magyar_ukran_hatar_zahony","timestamp":"2019. november. 24. 09:33","title":"Négy órát kell várakozni Záhonynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe80d50-fef4-4dc6-8347-76b35a6bcc9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik biztonsági cég egy olyan ingyenes eszközt adott ki, amellyel visszanyerhetők a hírhedt Jigsaw zsarolóvírus által titkosított fájlok. Jó előre bekészíteni.","shortLead":"Az egyik biztonsági cég egy olyan ingyenes eszközt adott ki, amellyel visszanyerhetők a hírhedt Jigsaw zsarolóvírus...","id":"20191123_ingyenes_dekodolo_eszkoz_jigsaw_zsarolovirus_ellen_letoltes_emisoft","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afe80d50-fef4-4dc6-8347-76b35a6bcc9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66b9894a-3a4f-4b36-8357-36dd4575689e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191123_ingyenes_dekodolo_eszkoz_jigsaw_zsarolovirus_ellen_letoltes_emisoft","timestamp":"2019. november. 23. 11:03","title":"Tegye fel most a gépére: itt az ingyenes megoldás a horrorisztikus zsarolóvírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]