[{"available":true,"c_guid":"98fca320-cc5a-4a15-8479-4dfb01b4de2d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az érdekképviselet vezetője szerint az ottani fizetésük 60 százaléka is elég lenne ahhoz, hogy itthon maradjanak. ","shortLead":"Az érdekképviselet vezetője szerint az ottani fizetésük 60 százaléka is elég lenne ahhoz, hogy itthon maradjanak. ","id":"20191130_Harmincezer_magyar_epitoipari_dolgozo_tavozott_kulfoldre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98fca320-cc5a-4a15-8479-4dfb01b4de2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8556efea-8ef1-4147-af33-bbf124559bc9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191130_Harmincezer_magyar_epitoipari_dolgozo_tavozott_kulfoldre","timestamp":"2019. november. 30. 12:01","title":"Harmincezer magyar építőipari dolgozó távozott külföldre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6258285-2ee3-40f3-942f-3cd3f007608c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ásotthalomnál 44 ember próbált átjutni a járatokon.","shortLead":"Ásotthalomnál 44 ember próbált átjutni a járatokon.","id":"20191129_Kezzel_asott_alagutakat_talaltak_a_rendorok_a_deli_hatarszakasznal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6258285-2ee3-40f3-942f-3cd3f007608c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4a503e3-184e-4fbd-bcf1-8b9ec39d8786","keywords":null,"link":"/itthon/20191129_Kezzel_asott_alagutakat_talaltak_a_rendorok_a_deli_hatarszakasznal","timestamp":"2019. november. 29. 13:14","title":"Kézzel ásott alagutakat találtak a rendőrök a déli határszakasznál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"570550e6-1d75-4e99-b279-0107ad2f1270","c_author":"Schiffer András","category":"itthon","description":"A NER maga tette lehetővé, hogy föl lehessen lépni a sajtószabadságot sújtó házelnöki önkénnyel szemben. Azután fölébredtek…","shortLead":"A NER maga tette lehetővé, hogy föl lehessen lépni a sajtószabadságot sújtó házelnöki önkénnyel szemben. Azután...","id":"20191129_Schiffer_A_jogallam_tunekeny_pillanata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=570550e6-1d75-4e99-b279-0107ad2f1270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b5b11d3-f732-4434-9b43-10e809a80c61","keywords":null,"link":"/itthon/20191129_Schiffer_A_jogallam_tunekeny_pillanata","timestamp":"2019. november. 29. 16:35","title":"Schiffer: A jogállam tünékeny pillanata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af87828b-a9f5-4736-b330-7d219269370d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A fideszes polgármester akaratával is szembe tudott menni a nagykanizsai ellenzék.","shortLead":"A fideszes polgármester akaratával is szembe tudott menni a nagykanizsai ellenzék.","id":"20191128_A_tobbsegbe_kerult_nagykanizsai_ellenzek_11_onkormanyzati_cegbol_8_vezetojet_levaltotta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af87828b-a9f5-4736-b330-7d219269370d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d19f2c89-ebc2-43cd-a355-55508b93f9f3","keywords":null,"link":"/itthon/20191128_A_tobbsegbe_kerult_nagykanizsai_ellenzek_11_onkormanyzati_cegbol_8_vezetojet_levaltotta","timestamp":"2019. november. 28. 21:54","title":"A többségbe került nagykanizsai ellenzék 11 önkormányzati cégből 8 vezetőjét leváltotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"026ae481-4d21-4715-ab21-6de8235b76c2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Thomas Bowers után az FBI is érdeklődött.","shortLead":"Thomas Bowers után az FBI is érdeklődött.","id":"20191128_Ongyilkos_lett_a_bankar_aki_Trump_hiteleit_is_jovahagyta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=026ae481-4d21-4715-ab21-6de8235b76c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16b9dc25-dd48-4e86-862f-346bbf5e27c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191128_Ongyilkos_lett_a_bankar_aki_Trump_hiteleit_is_jovahagyta","timestamp":"2019. november. 28. 18:27","title":"Öngyilkos lett a bankár, aki Trump hiteleit is jóváhagyta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539c4b85-41f2-44b8-9522-620e93cb26f4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Októberben már csaknem százmillió eu­ró értékű tranzakciót bonyolítottak le a ma­gyarországi felhasználók.","shortLead":"Októberben már csaknem százmillió eu­ró értékű tranzakciót bonyolítottak le a ma­gyarországi felhasználók.","id":"20191129_Magyar_nyelvu_ugyfeszolgalatot_inditana_a_Revolut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=539c4b85-41f2-44b8-9522-620e93cb26f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77c4b3ae-e7ad-4064-b4f8-a6a5cca3f183","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191129_Magyar_nyelvu_ugyfeszolgalatot_inditana_a_Revolut","timestamp":"2019. november. 29. 05:49","title":"Magyar nyelvű ügyfészolgálatot indítana a Revolut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"402a352d-854b-44b0-a23b-734e0053929b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2rule, kolbász, focilabda, kalocsai hímzés – ötleteket ad a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, mi minden boríthatná az új magyar űrhajós szkafanderét.","shortLead":"2rule, kolbász, focilabda, kalocsai hímzés – ötleteket ad a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, mi minden boríthatná az új...","id":"20191129_ketfarku_magyar_urhajos_meszaros_lorinc_mem_orban_viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=402a352d-854b-44b0-a23b-734e0053929b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba0a730c-fa7f-479e-89f9-4382ab7d0e18","keywords":null,"link":"/tudomany/20191129_ketfarku_magyar_urhajos_meszaros_lorinc_mem_orban_viktor","timestamp":"2019. november. 29. 18:03","title":"Elképzelte a Kétfarkú, milyen lenne a második magyar űrhajós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma felhőátvonulások lesznek többnyire kevés, északkeleten több felhővel, többórás napsütéssel. Néhol futó zápor, az Északi-középhegységben és a Bakonyban hózápor is lehet. Az északnyugatira forduló szél többfelé megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 4 és 9 fok között alakul.","shortLead":"Ma felhőátvonulások lesznek többnyire kevés, északkeleten több felhővel, többórás napsütéssel. Néhol futó zápor...","id":"20191130_Szaraz_hetvege_utan_vizes_hetkezdet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53c1acf1-f93b-45ee-a5bc-32181a507326","keywords":null,"link":"/itthon/20191130_Szaraz_hetvege_utan_vizes_hetkezdet","timestamp":"2019. november. 30. 09:03","title":"Száraz hétvége után vizes hétkezdet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]