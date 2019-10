Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1004d414-5163-4850-881c-57153321773b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tévéközvetítés szeme láttára írta be pofonegyszerű kódját a politikus.","shortLead":"A tévéközvetítés szeme láttára írta be pofonegyszerű kódját a politikus.","id":"20191027_Most_mar_az_egesz_vilag_tudja_hogy_ennek_a_politikusnak_a_PINkodja_777777","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1004d414-5163-4850-881c-57153321773b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfa79a89-386f-4c40-baa3-21a3eb57dc0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191027_Most_mar_az_egesz_vilag_tudja_hogy_ennek_a_politikusnak_a_PINkodja_777777","timestamp":"2019. október. 27. 10:12","title":"Most már az egész világ tudja, hogy ennek a politikusnak a PIN-kódja: 777777","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90d4ea35-2181-4136-a111-0f08502414b1","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A szíriai-török határ közelében lévő Idlib tartományban halt meg Abu Bakra al-Bagdadi, az Iszlám Állam (IS) alapítója és elsőszámú vezetője. 