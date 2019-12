Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1033f1b1-8472-458c-baed-49c62e06f60a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Részletezte a KSH, miből állt össze a 6,4 százalékos ipari növekedés.","shortLead":"Részletezte a KSH, miből állt össze a 6,4 százalékos ipari növekedés.","id":"20191212_Ugy_porog_az_autogyartas_hogy_az_egesz_magyar_ipart_huzza_magaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1033f1b1-8472-458c-baed-49c62e06f60a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eb2dcbc-772e-4737-863e-f0168f906079","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191212_Ugy_porog_az_autogyartas_hogy_az_egesz_magyar_ipart_huzza_magaval","timestamp":"2019. december. 12. 09:57","title":"Úgy pörög az autógyártás, hogy az egész magyar ipart húzza magával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9031b710-728e-4d00-9dde-12311b9a88d9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az indiai parlament felső háza is elfogadta azt a törvénymódosítást, amely hat vallás híveinek, köztük a keresztényeknek megadja az indiai állampolgárságot, a muszlimoknak viszont nem. A módosítás azokra a személyekre vonatkozik, akik 2014. december 31-e előtt érkeztek Indiába Pakisztánból, Bangladesből, illetve Afganisztánból.","shortLead":"Az indiai parlament felső háza is elfogadta azt a törvénymódosítást, amely hat vallás híveinek, köztük...","id":"20191211_Diszkriminativra_sikerult_az_indiai_allampolgarsag_torveny_modositasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9031b710-728e-4d00-9dde-12311b9a88d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"275e7c53-f1b2-40e7-bd7e-39f4f5a4f484","keywords":null,"link":"/vilag/20191211_Diszkriminativra_sikerult_az_indiai_allampolgarsag_torveny_modositasa","timestamp":"2019. december. 11. 17:59","title":"Diszkriminatívra sikerült az indiai állampolgársági törvény módosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceffda77-b778-4cd5-9a75-f78c6e204929","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A balatonalmádi kihelyezett frakcióülést számlázta ki a Hunguest Hotels a Fidesznek.","shortLead":"A balatonalmádi kihelyezett frakcióülést számlázta ki a Hunguest Hotels a Fidesznek.","id":"20191210_fidesz_meszaros_lorinc_szallodalanc_balatonalmadi_frakcioules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ceffda77-b778-4cd5-9a75-f78c6e204929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00368c8c-0cd5-4298-b291-2395dd0d56e1","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_fidesz_meszaros_lorinc_szallodalanc_balatonalmadi_frakcioules","timestamp":"2019. december. 10. 17:47","title":"28 milliót fizetett Mészáros Lőrinc szállodájának a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakemberek annyira keresettek, hogy nehezen tudnának váltani.","shortLead":"A szakemberek annyira keresettek, hogy nehezen tudnának váltani.","id":"20191210_szakember_ketkezi_munka_megbecsultseg_felmeres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b46933ba-f911-466a-be1d-47239b47b3da","keywords":null,"link":"/kkv/20191210_szakember_ketkezi_munka_megbecsultseg_felmeres","timestamp":"2019. december. 10. 14:35","title":"Egyre nagyobb a kétkezi munka megbecsültsége Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9c0c8c-5a63-42de-b3f5-c4b2bd0c7b0d","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Azonnali kérdéseket kapott Orbán Viktor miniszterelnök a parlamentben. Egy LMP-s kérdésről Süsü jutott a miniszterelnök eszébe.","shortLead":"Azonnali kérdéseket kapott Orbán Viktor miniszterelnök a parlamentben. Egy LMP-s kérdésről Süsü jutott a miniszterelnök...","id":"20191210_Orban_Epeomlest_kapok_nem_kerdeseket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad9c0c8c-5a63-42de-b3f5-c4b2bd0c7b0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf534bb7-c8aa-4b2b-af05-3b052f42f99c","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_Orban_Epeomlest_kapok_nem_kerdeseket","timestamp":"2019. december. 10. 15:01","title":"Orbán: Epeömlést kapok, nem kérdéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2999cd0c-e7fd-4e6e-90fd-a549c49ec639","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google csaknem 20 éve hozza nyilvánosságra a keresője legnépszerűbb témáit. Megjött az új lista.","shortLead":"A Google csaknem 20 éve hozza nyilvánosságra a keresője legnépszerűbb témáit. Megjött az új lista.","id":"20191211_google_keresesi_toplista_keresokifejezes_2019_andy_vajna_halala_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2999cd0c-e7fd-4e6e-90fd-a549c49ec639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb66f4ba-2d00-43b8-a65f-e1da8c4bcea9","keywords":null,"link":"/tudomany/20191211_google_keresesi_toplista_keresokifejezes_2019_andy_vajna_halala_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. december. 11. 10:33","title":"Az önkormányzati választás és Andy Vajna halála is megrengette a netet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"952c4e7f-5d3f-49c2-9c42-e9adf78b56c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pártelnök nem kegyelmezett meg a gyümölcsnek.","shortLead":"A pártelnök nem kegyelmezett meg a gyümölcsnek.","id":"20191211_Gyurcsany_muveszi_performanszkent_narancsot_ragasztott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=952c4e7f-5d3f-49c2-9c42-e9adf78b56c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed117b49-6de7-40c2-ab15-85a4330429ee","keywords":null,"link":"/itthon/20191211_Gyurcsany_muveszi_performanszkent_narancsot_ragasztott","timestamp":"2019. december. 11. 12:30","title":"Gyurcsány művészi performanszként narancsot ragasztott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1ed4079-d7aa-424e-952b-4e6804a8f8d8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Személyes kudarc ez - nyilatkozta Harrach Péter.","shortLead":"Személyes kudarc ez - nyilatkozta Harrach Péter.","id":"20191211_Elbukott_a_terv_nem_kapnak_konnyitett_torlesztest_a_bedolt_jelzaloghitelesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1ed4079-d7aa-424e-952b-4e6804a8f8d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b897735-625b-465c-9992-0115e251f672","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191211_Elbukott_a_terv_nem_kapnak_konnyitett_torlesztest_a_bedolt_jelzaloghitelesek","timestamp":"2019. december. 11. 20:31","title":"Elbukott a terv, nem kapnak könnyített törlesztést a bedőlt jelzáloghitelesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]