Erzsébet tér eleje-vége-közepe, avagy hármat egy csapásra – 5 pont

Hogy hol van az eleje ,meg a vége, az attól függ, hogy lentről fel, vagy fentről le korzózunk a Károly körút–József Attila utca közötti belvárosi tengelyen. A közepe biztos a Deák téri templom előtti tér, de mivel a busz a Károly körúton tett le minket, a Városháza árnyékában, innen indultunk felfedező körútra. Szó szerint az árnyékában, mert szürkületkor, este nagyon észnél kell lenni, hová lép errefelé az ember, kicsit sötét van, a talaj meg egyenetlen.

© Reviczky Zsolt

Főleg, ha mindjárt az első állomáson magunkba döntünk 3 deci szőke vaníliás Angyalcsókot, vagy mandulás, narancsos-vörös Ördögcsókot, páleszes Csínyderítőt, 1200-ért. Bevállalósabbaknak a Tátra teás kiütő (62 % alk.) 1600 forint. És ha nem bírnánk ki éhen a Deák templom előtti, Erzsébet téri etetőkig, akkor 1000 a hurkapálcás burgonyachips meg a hot-dog, a nutellás palacsinta 1500. Édesszájúaknak 600-ért házi(?) rétes hidegen, kézműves marcipán 1600/10 dkg (vérmes remények kiküszöbölésére szerény figyelmeztetés: ez mindössze 2-3 darab lehet…)

Deák tér

És máris a Deákon vagyunk, ahol változik a külcsín, és biztonságos a „talajfogás”. Itt már látszik, hogy adnak magukra a vásározók. A Candy shop akár egy Disney-film díszlete is lehetne. A választék szinte felmérhetetlen, only cash jeligére mindenből 10 dkg 1800 forint, és hát a magyar és nemzetközi konyha színe-javát kínálják, háttérben a Ritz szállóval.

© Reviczky Zsolt

A Carbonarától a csülkös lángoson át a kemencés kacsacombig, malacsültig, átehetjük magunkat a gasztroglóbuszon az átlagosnál jóval magasabb éttermi árakért, a csillagos ég alatt. A sztrapacskába lehet, hogy igazgyöngyöket rejtettek, mert egy adag 2800, a dödölle csak 1500, de abból nem kapunk ennyiért két darabnál többet.

Erzsébet tér

Ha zöldre vált a lámpa, már át is kelhetünk az Erzsébet téri karácsonyi vásárba, ami nem más, mint egy keskeny korzó a József Attila utcáig. Az egységnyi forralt bor ár itt 1000-1500 között mozog, feltűnnek olyan úri huncutságok, mint a Bombardino, a Krampampuli, plusz pár százért, ínyencségnek télvíz idejére melléjük mondjuk epres kürtős kalács 1600-ért (250 grammos). Azonkívül, hogy itt aztán tényleg van karácsonyi díszkivilágítás, nyugodtan elkönyvelhetjük, hogy ugyanazon a csapáson haladunk, amióta leszálltunk a buszról a Városházánál.

© Reviczky Zsolt

A nem-gasztro kínálatról csak annyit, tök mindegy, a tengely mely pontján vennénk meg szeretteinknek a szőrmesapkát, kesztyűt, sálat, faépítőkockát, plüssjátékot stb. Üdítő színfolt a Deákon egy stand, ahol helyben, a szövőszéken készülnek tényleg szép, kézműves sálak, stólák 4350 forintért vagy 45 euróért. Ja, az euró mindenhol egységesen 300. Egy kis matek nem árt. (Gy. Zs.)

Hegyvidék – ahol feldobták a villamosmegálló hangulatát – 6 pont

A Hegyvidék karácsonyi vásárának hagyományosan a Polgármesteri Hivatal előtti tér ad otthont, csakhogy ez a terület inkább funkcionális, mint ünnepélyes, de persze nem kell mindig túlzásba vinni a csillagszórózást.

Ez a karácsonyi vásár nem gondol magáról többet, mint ami: tipikusan egy bónusz azoknak, akik az itt található Spar-DM-patika háromszögben a dolgaikat intézve megállnának egy pillanatra, hogy tudatosítsák magukban, mégis csak advent van, szippantsunk bele a forralt bor illatába. Ha bele is kóstolnának, két decit 550 forintért kapnak, a karácsonyi rumpuncs decije 350. A kenyérlángosért már 990-et kell fizetni, és az ilyenkor megkerülhetetlen kolbászozásnak is áldozhatnak az erre andalgók. A hegyvidéki karácsonyi vásár szívcsakrája viszont minden bizonnyal a székelyudvarhelyi, nagyon autentikus kürtőskalácsos – igaz, az inflációnak ők is megadták magukat, mert a tavalyi ezresről 1200-ra emelték az árát.

© Reviczky Zsolt

Gondolkodtam, milyen érzést vált ki bennem az itt felállított, amúgy teljesen csinos és korrekt karácsonyfa, és rá kellett jönnöm, hogy az egésznek – főleg hétköznap – olyan a hangulata, mint egy irodaház aulájának így december közepén: ott a fenyő, villognak is rajta az égők, de az ember minden áhítat nélkül elmegy mellette, hiszen egyébként dolga van. Csak semmi hangulatba kerülés.

© Reviczky Zsolt

Ami a vásárlási lehetőségeket illeti, ez nem az a hely, ahol a vásározó a választékban tobzódik, minden műfajra egy bódé jut, legyen szó fajátékokról, szőrméről, terítőkről vagy a mindenes karácsonyi árusról. Az egész inkább olyan, mint egy szellős piac: be lehet szerezni sajtot, lekvárokat, szörpöket és mindenféle húsárut – azzal a különbséggel, hogy mindezt karácsonyi kivilágítás alatt tehetjük.

A hangulat hullámzó, hétköznap például több bódé is zárva van, és bár ilyenkor is vannak koncertek – mert hogy színpad is jár a vásárhoz – az emberek inkább csak lézengenek, kicsit olyan, mintha a villamosra várva ütnék el az időt. Hétvégén viszont már nagyobb fordulatszámra kapcsolnak, szóval aki tényleg vágyik egy kis karácsonyi hangulatra, az ilyenkor próbálkozzon. (V. É.)

Újpest – Szerény, de kedves – 7 pont

Egy karácsonyi vásár akkor igazán jó, ha valódi családi program oda kilátogatni. Az újpesti városháza mögötti terület épp ilyen. Az egyik sarokban a Mikulás házára csodálkozhatnak rá a gyerekek, kicsit arrébb az ízlésesen berendezett betlehemi istállóra, lehet ingyen korcsolyázni. Mi egy hétköznap késő délután jártunk ott, ilyenkor még kifejezetten kevesen vannak, a bódék fele nincs is nyitva, de miközben megvettük a teánkat (200 forintért), megtudtuk, hogy hétvégén dugig volt a vásár, és később már hétköznap is többen látogatnak ki.

© Reviczky Zsolt

Az enni-innivaló a szokásos: van itt kürtőskalács (mi az „Erzsike mamáét” ajánljuk 800 forintért), Kolbice (1800 forinttól), van lángos, langalló és lepény is (de ezeknek csak a bódéit láttuk, egyelőre nem voltak nyitva). A tea decije 100 forint, a forralt boré 220-től kezdődik, a puncsé 230 forint. Gyerekeknek vehetünk habos kakaót (190 forint/deci), vagy pillecukros kakaót (490/2deci). Felnőttek minőségi borokat és pálinkákat ihatnak, amíg a gyerek korcsolyázik.

© Reviczky Zsolt

Ami az árukat illeti, elég vegyes a kép. Van néhány bódé, ahol a leggagyibb, búcsúkból megszokott kínai játékokat árulják, de szerencsére a többségben kézműves termékek közül válogathatunk, legyen az méz, kerámiaszobrocskák és tárgyak vagy ékszerek, fonott, faragott termékek. És persze mindent megvehetünk az ajándékozáshoz a csomagolópapírtól az asztaldíszekig, a csillagszórótól a gyertyákig. A vásár már csak azért is hétvégén az igazi, mert ekkor a színpadon meseelőadásokat, táncműsorokat és koncerteket tartanak. (B. I.)

Bazilika: Gagyival csapják agyon a szépet – 7 pont

Idén a Bazilika előtti téren felállított karácsonyi vásárt választották Európa legszebbjévé, így aztán kíváncsian vártuk, mit tud, amivel megelőzi az olyan tapasztalt szolgáltatókat is, mint például a bécsi. A Szent István tér még mindig gyönyörű, a dekoráció fényes és sok, ahogy kell.

Mikor kiértünk a térre, éppen egészet ütött az óra, a harangozást követően leállt a hóesést szimuláló fényfestés a homlokzaton, helyette elindult a 3D-s kisfilm – ami maga volt a parasztvakítás. Az ugrabugráló Mikulás és a többi figura, valamint a tinglitangli zene és hangok is a Teletubbies stílusában készülő gyerekfilmek és animációk szintjét idézték – ennek ellenére a látogatók jelentős része előkapta a telefonját, hogy levideózta. Néhány emberen láttunk 3D-s szemüveget, de azt nem találtuk meg, hol és mennyiért lehet kapni.

© Facebook

Az ételstandok a tér két oldalán nyúlnak végig: töltött káposzta 3000, főtt-füstölt csülök 2100, cipóban gulyás 2300, hurka 2300, steak burgonya 1500. Láttunk ugyan görög salátát is az étlapokon, de a kínálatot a zsíros-kiadós mezőny uralja. Bár az is igaz, hogy

egy adventi vásárba nem fogyni megy az ember.

Az egyik hosszabb pultnál álltunk sorba, ahol – három deci forralt borért 900 forintot, a rumos puncsért 1900-at, az alkoholmentes Kinder verzióért 900-at kértek, és lehetett kártyával fizetni. A puncs olyan volt, mintha feloldottak volna benne egy rágógumit, a forralt bor simán csak pont az a lőré, amiről azt feltételezem, ha látott is bort, az csak valami tablettás rettenet lehetett.

A Bazilika előtti vásárt tehát ez a kettősség uralja: ott a rengeteg változatos program kicsiknek és nagyoknak, a Luca-naptól kezdve a tűzzsonglőrökön át az ünnepi gyertyagyújtásokig, és a szintén az ismerős, túlárazott, de zömében vonzó kézművesportékák – viszont a színvonalas megoldásokba határozottan beletapos egy-egy ilyen középszerű élmény, mint a beharangozott fényfestés, vagy ha átvágnak a forralt borral. (S. A.)

Vörösmarty tér: A kellemes csalódás – 9 pont

Tömeg, lökdösődés, fel-felcsapó klausztrofób pánik tette élvezhetetlenné az elmúlt bő évtizedben a Vörösmarty téri karácsonyi vásárt, úgyhogy egy baráttal megtámogatva vetettük be magunkat az esti forgatagba. Ami tulajdonképpen egészen elviselhető volt. Idén ugyanis több olyan újítást bevezettek a szervezők, ami mindent összevetve radikálisan átalakította az ottani adventi állapotokat.

© Reviczky Zsolt

Bár már a Váci utcán lépkedve megcsapott a forralt bort ígérő édes és a vele keveredő égett zsírszag jellegzetes aromája, a térre érve meglepetten láttuk, hogy az összes étel- és italstandot áthelyezték a Duna felőli oldalra. A kínálat is kezd igazán ínycsiklandozó lenni, leszámítva persze, hogy az árakkal rávernek a méregdrága nyári fesztiválokra is. A grillezett tarja 2300 forint, a véres hurka darabja 2100, a gulyás cipóban 3000, a párolt káposzta 1300. Az adagok kiadósnak tűntek, tehát a turisták valószínűleg elégedettek a lehetőségeikkel.

Ha már kijöttünk a vásárba, ki kellett próbálnunk a forralt bort (3 dl 900 forint körül) és a puncsot is (2 dl 900 forint körül). Hogy megadjuk a módját, a Szamos pultjához mentünk. Mellettük az szólt, hogy lehet 1-2-3 decit is kérni, és azt vártuk tőlük, hogy nem vágnak át valami ócska lőrével. És tényleg. A forralt bor édes volt, de nem ihatatlanul, és laikusként úgy éreztem, valami rendesebb borból főzték. A puncsnak pedig valóban puncs íze volt.

© Reviczky Zsolt

A tér túloldalán a tömeg hiányát nemcsak az magyarázta, hogy hétfő este volt, hanem hogy sokkal kevesebb a stand, mint korábban. A kínálat egyébként semmit sem változott: túlárazott, de többségében szép kézművesportékák közül válogathat az, akinek bírja a pénztárcája. A kellő hangulatot abszolút megadta a Vörösmarty tér, a színpadon még épp tartott egy koncert, mikor kiértünk, és az élőzenének örültünk. A kopasz fákról lógó dekoráció középen kicsit fura, de a karácsonyfát legalább a tisztességes karácsonyi giccs jegyében díszítették, hagyományos arany-piros színekkel, pont, ahogy szeretjük. (S. A.)

Óbuda - All I Want for Christmas is You! – 10 pont

Óbuda minden évben előkelő helyen szerepel a listánkon, és idén sem fogunk meglepetést okozni. Akkor szeretünk egy karácsonyi vásárt, ha tényleg arról szól, amiről az ünnep: hogy kicsit megpihenhetünk, forralt bort szürcsölgetve nézhetjük a korcsolyázókat, vagy éppen csöndben bámészkodhatunk a bódék előtt.

A III. kerületi vásárban a tér és az embermennyiség tökéletes összhangjával találkozhatunk, mindenki számára van hely. Gyönyörűek a fények, nincs tömeg, bőven vannak asztalok, könyöklők – lobogó tűzzel középen – és ülőhelyek is, ráadásul némi falatozás sem vágja meg nagyon a családi büdzsét. Egy deci forralt bort – fajtájától függően – 300 és 500 forint találhatunk, teát 100, forró csokoládét 200 forinttól.

© Reviczky Zsolt

Ami az ételeket illeti, pont akkora a választék, amit egy vásártól elvárunk: ehetünk lángost (600-1300 forint között), kürtőskalácsot 1000 forint, rétest 500 forint körül – az egyik bódé kilencféle finomsággal csalogatja a nassolni vágyókat –, de kitelepültek a hamburgerezők is (szarvasburger 2200, angus marha 2500 forint), és az sem marad hoppon, aki egy kis disznóságra vágyik: van BBQ-s, hurka-kolbász, oldalas, csülkös pacal, vásári-, de nem horroráron. Vehetünk lengyel sajtokat, sőt, gyönyörű füstölt árukat is találni odakint.

Idén is ingyen lehet korcsolyázni, a bérlés párszáz forintért megoldható. A gyerekeket hangulatos körhinta és a téren elhelyezett fajátékok várják. A téren egészséges számú bódé kapott helyet: mindegyik előtt lehet ácsorogni, beszélgetni az árusokkal, szívesen kínálnak és semmiképp nem tukmálnak: teljesen elfogadható áron vannak például kézműves ékszerek, szappanok, gyertyák, szövött textilek és mindenféle fűszerek, lekvárok is, de olcsó, apró karácsonyi mütyüröket is vihetünk haza.

© Reviczky Zsolt

Az ünnepi hangulatról egyébként halk zenével is gondoskodnak. Nincs kínai és nincs gagyi, nem szorul össze az ember gyomra az árakra pillantva, ráadásul a testet-lelket is átjárja valami furcsa melegség a Fő téri mesevilágban. (Cz.F.)

+

Bécs – a tökéletes szelfizőhely

Értelemszerű: az ember vagy szánt szándékkal, vagy véletlenül esik be egy karácsonyi vásárra. (Vagy nem megy, de ezt az idilli állapotot most felejtsük is el.) Az első eset teljesen világos: elmegy, mert szereti (vagy mert valaki erre ráveszi, mondjuk, szépen kéri.) Ilyenkor engedi, hogy a fények, illatok, hangok magukkal ragadják, nézelődik, csodálkozik, amikor meg vásárol, akkor nem sóhajt nagyon nagyot, hogy úristen, de drága. (Legfeljebb egy kisebbet: Jézusom, hát nem olcsó!)

A fent említett két szituációból a második már megterhelőbb lelkileg: mert ugye nem a vásárba készült, nem az áhítat, de még nem is a program kötelező jellege viszi, hanem csak úgy belecsöppen. Aztán vagy elkapja a gépszíj, és engedi sodorni magát, vagy csak kapkodja a fejét értetlenül, mint Németh Szilárd a Mensa-találkozón.

© ALEX HALADA / APA-PictureDesk

Mindezt csak azért mondom, mert utóbbi történt, amikor november vége felé elindultunk egy szombaton Bécsbe: tökéletes, mondhatnánk, ha valahol Győr környékén nem jönne a felismerés: a francba, Ausztriában ma nyílnak az adventi vásárok. Kéz megrándul, láb elindul a fék felé, aztán veszel egy nagy levegőt, és mégy tovább: nézzük meg! Egy cukrászdában kezdtünk, de már itt aggasztóan gyakran mentek el az ablak előtt magyarországi és szlovákiai buszok. A bécsi vásárok (kettőt néztük meg a másfél tucatnyiból, a városháza, illetve a múzeumok előttit) tökéletesen hozzák azt, amire ilyenkor számítani lehet: gömbök (nagyon sok fehér), csecsebecsék (üvegdíszektől prémekig, hógömböktől fajátékokig és apró ékszerekig), meg persze zene, ételes és italos bódék, és rengeteg giccs.

© ALEX HALADA / APA-PictureDesk

Ami persze részben bocsánatos bűn: az egész karácsonyi kultúrkör erről szól, aki szereti, az élvezi. És nagyon sokat szeretik (vagy úgy tesznek.) A városháza előtt most is van korcsolyapálya, meg egy kicsi „óriáskerék”, de hatalmas szívekkel feldíszített fa is – a tökéletes szelfizőhely. Az árak pedig nem pofátlanul magasak: ha már megvetted 4 euróért a csizmaformájú, vagy csak piros (minden helyen szigorúan különböző) bögrét, akkor kapsz bele 4-ért forralt bort, 4,5-ért puncsot, ha pedig ennél is, akkor ugyanennyiért kolbászt, esetleg hatért hotdogot. Érdemes is megállni, enni, inni, mozogni a tömegben úgysem nagyon lehet. (N. I. ZS.)

London Winter Wonderland – fénytenger, karácsony nélkül

Érdemes kiemelni, hogy a névben winter szerepel christmas helyett: London legnagyobb karácsonyi eseménye ugyanis minden, csak nem karácsonyi. A Hyde Park délkeleti sarkában elkerített rész körülbelül akkora, mint a Volt Fesztivál helyszíne, és a hangulat is meglehetősen hasonló: minden sarkon egy-egy DJ játssza a slágereket. Nem leplezi nagyon a hely, hogy ide bizony pénzt költeni jönnek az emberek. Legalább 50 különböző céllövöldében lehet próbálkozni (darabonként minimum 800 forintnyi fontért), a meghittség nevében szellemkastélyokba is lehet menni, 4000 forintnak megfelelő valutáért pedig karácsonyi angyalkának is érezheti magát az ember az ötször átforduló hullámvasúton.

© STEPHANE FRANCES / ONLY WORLD / Only France

Az ünnepi hangulatot legalább a vidámparkon belül elhelyezett „karácsonyi vásár” 10-20 bódéja, illetve az étel- és italválaszték igyekszik megmenteni. Forralt bor, forró csoki, illetve forró cider kapható poharanként 5 fontért (közel 2000 forint); illetve a bajor sörök és kolbászok külön területet kaptak, jódli-remixekkel és Oktoberfestre öltözött bábukkal megspékelve. Az árusoknál természetesen túlárazott kézműves dolgokat lehet venni, meglepetést azonban így is találunk, ugyanis a piactér végén ácsorog egy magyar étkezde. Itt lángost és kürtőskalácsot kaphatunk, ezeknek az ára 6-8 font körül mozog. Lehetetlen értékelni a Winter Wonderlandet, hiszen oltári jó szórakozás a fénytengerben úszni és bulizni, de az összes, nagy nehezen felhalmozott karácsonyi hangulatot is kiűzi az emberből. (N. I. L.)

