Fülöp Zoltánnal, a Sziget Zrt. egyik fesztiváligazgatójával készített interjút a Piac&Profit. Az interjúból a nyári fesztiválszezonra vonatkozóan három érdekes dolog derült ki:

A B my Lake fesztiválnak 2021-től próbálnak a lakóövezetektől távolabbi helyet találni, így a zamárdi önkormányzattal erről már nem tárgyalnak.

Fülöp Zoltán ezek mellett arról is beszélt, hogy a többségi tulajdonos amerikai befektetőcsoport döntése lehet majd, hogy tőzsdére viszik-e a Sziget Zrt-t. Egyelőre viszont még nincs napirenden a téma.

Kiss Lászlóról, a III. kerület új polgármesteréről a fesztiváligazgató azt mondta:

Nekünk a korábbi kerületi vezetéssel is nagyon jó kapcsolatunk volt. Tarlós István kerületi polgármestersége idejében persze voltak emlékezetes csörték, elsősorban a zajkibocsátás körül, de Bús Balázzsal kifejezetten harmonikus volt a viszonyunk, tudtuk kezelni a problémákat, a rendezvény által érintett hatósági, engedélyezési ügyekben is dűlőre tudtunk jutni. Mi igazából azt reméljük, hogy ebben nem lesz változás, megmarad a jó szakmai kapcsolat a kerület új irányítása mellett is.