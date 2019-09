A nyugati embernek az önmagáról szóló tudását igyekezett rendszerbe foglalni Rudolf Steiner az antropozófiával, miután szakított az erős ázsiai befolyás alatt álló teozófiával. A görög „ember” és „bölcsesség” szavakból alkotott név is erre utal. Nem vallás és nem is filozófia ez, hanem alapítója szerint szellemtudomány, amely nem lehet ellentétben korának természettudományos ismereteivel – de hozzátartozik az is, amit csak az érzékelésen túli világban lehet megtapasztalni. A meglehetősen bonyolult elmélet visszanyúlik a klasszikus német filozófiához, valamint Goethe, a nagy költő és polihisztor munkásságához – ezért viseli a világszervezet svájci központi épülete a Goetheanum nevet. Steiner elméletében fontos szerepet játszik a kérdező, szabad, önálló személyiségű, kozmopolita ember. Tanításaiban felbukkannak a keresztény misztika, de az ázsiai gyökerű reinkarnáció elemei is. Napjainkban világszerte több mint ezer iskola és mintegy kétezer óvoda működik a Waldorf-módszer alapján. Az 1960-as évek óta bank, kórház, főiskola, egyetem is létezik Németországban az antropozófia jegyében.