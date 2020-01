Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec164e90-ca7c-4872-b45e-098ed6c545aa","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nagyon erős évet zárt az építőipar, de az ágazat jövőjét tekintve sok a bizonytalanság.","shortLead":"Nagyon erős évet zárt az építőipar, de az ágazat jövőjét tekintve sok a bizonytalanság.","id":"20200122_Nagyon_porognek_az_epitoipari_cegek_de_sok_a_behajthatatlan_tartozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec164e90-ca7c-4872-b45e-098ed6c545aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ae3125-ac1e-434d-bb19-4eadbec4db36","keywords":null,"link":"/kkv/20200122_Nagyon_porognek_az_epitoipari_cegek_de_sok_a_behajthatatlan_tartozas","timestamp":"2020. január. 22. 06:04","title":"Nagyon pörögnek az építőipari cégek, de sok a behajthatatlan tartozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce2c37ae-c9f5-44da-a728-8f56c42429e9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány óra alatt összejött 40 millió forintnyi lefoglalt zsákmány.","shortLead":"Néhány óra alatt összejött 40 millió forintnyi lefoglalt zsákmány.","id":"20200121_Egymast_ertek_a_lopott_autok_a_csanadpalotai_hataratkelonel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce2c37ae-c9f5-44da-a728-8f56c42429e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79018809-56d4-40ae-bcec-7dfc84c05487","keywords":null,"link":"/cegauto/20200121_Egymast_ertek_a_lopott_autok_a_csanadpalotai_hataratkelonel","timestamp":"2020. január. 21. 08:58","title":"Egymást érték a lopott autók a csanádpalotai határátkelőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b79aeb6c-1a32-47b3-8096-8ccaaf51ecb0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Pest nem központi része a legfelkapottabb a bérlők között.","shortLead":"Pest nem központi része a legfelkapottabb a bérlők között.","id":"20200121_budapest_irodahazak_ingatlan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b79aeb6c-1a32-47b3-8096-8ccaaf51ecb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5adccaa7-5bed-4b93-83cd-cbc47eb71092","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200121_budapest_irodahazak_ingatlan","timestamp":"2020. január. 21. 17:25","title":"Csaknem 4 millió négyzetméteren épült már modern irodaház Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7f5bbef-515d-4754-b3ec-96e937b94b4f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Élete legfájdalmasabb éve volt a tavalyi. ","shortLead":"Élete legfájdalmasabb éve volt a tavalyi. ","id":"20200121_Ozzy_Osbourne_Parkinsonkoros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7f5bbef-515d-4754-b3ec-96e937b94b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0e43921-aa7a-451d-a2d6-efcd3c1b1d76","keywords":null,"link":"/kultura/20200121_Ozzy_Osbourne_Parkinsonkoros","timestamp":"2020. január. 21. 16:35","title":"Ozzy Osbourne Parkinson-kóros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2b9e34b-d05c-4056-a8c7-b1ada46d12ec","c_author":"Bankmonitor.hu / Argyelán József","category":"gazdasag","description":"Sokat hallani arról, hogy drágák a magyar bankszámlák, költségesek a tranzakciók, miközben a hangyányi kamatok miatt a folyószámlán tartott pénz folyamatosan olvad. De mennyibe kerül most a bankolás? Milyen tételekből áll össze egy átlagos felhasználó számlaköltsége? Meglepő módon már most is van ingyenes bankszámla Magyarországon.","shortLead":"Sokat hallani arról, hogy drágák a magyar bankszámlák, költségesek a tranzakciók, miközben a hangyányi kamatok miatt...","id":"20200120_Mennyibe_is_kerul_most_egy_bankszamla_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2b9e34b-d05c-4056-a8c7-b1ada46d12ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aabcbbc-5291-44de-8455-eed1fbf1f0e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200120_Mennyibe_is_kerul_most_egy_bankszamla_Magyarorszagon","timestamp":"2020. január. 20. 12:24","title":"Tényleg drága most egy bankszámla Magyarországon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2be6167-697a-4a88-8ba9-40dfc30dd3d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Néppárt elnöke hamarosan találkozik Orbán Viktorral, és a februári választmányon bemutatja saját értékelését. ","shortLead":"Az Európai Néppárt elnöke hamarosan találkozik Orbán Viktorral, és a februári választmányon bemutatja saját...","id":"20200120_Tusk_Elkeszult_a_nepparti_bolcsek_jelentese_a_Fideszrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2be6167-697a-4a88-8ba9-40dfc30dd3d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5211436-402d-4670-9d6c-30d3736edb65","keywords":null,"link":"/itthon/20200120_Tusk_Elkeszult_a_nepparti_bolcsek_jelentese_a_Fideszrol","timestamp":"2020. január. 20. 17:13","title":"Tusk: Elkészült a néppárti bölcsek jelentése a Fideszről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Módosult a Babaváró hitel egyik feltétele: szigorodott az elvárt, legalább 3 éves Tb jogviszonyra vonatkozó előírás. Ez azokat érintheti hátrányosan, akik a tanulmányi szerződés alapján szakképző iskolában folytatják vagy folytatták a tanulmányaikat. A változtatás következtében előfordulhat, hogy aki tavaly még jogosult volt Babaváróra, 2020-ban már nem.","shortLead":"Módosult a Babaváró hitel egyik feltétele: szigorodott az elvárt, legalább 3 éves Tb jogviszonyra vonatkozó előírás...","id":"20200121_Szigorodtak_a_Babavaro_hitel_feltetelei_nehanyan_bukhatjak_a_tamogatast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abf59d21-ce96-423a-bf88-901631f52221","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200121_Szigorodtak_a_Babavaro_hitel_feltetelei_nehanyan_bukhatjak_a_tamogatast","timestamp":"2020. január. 21. 11:05","title":"Szigorodtak a Babaváró hitel feltételei: néhányan bukhatják a támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"291c6e9b-74d5-4c07-a21c-9cd41f4787aa","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A korábbi szolgálati limuzin gyakran várakozás közben is járatta a motort, így égetve a benzint. Mostantól tisztán elektromos autót használ a köztársasági elnök és felesége.","shortLead":"A korábbi szolgálati limuzin gyakran várakozás közben is járatta a motort, így égetve a benzint. Mostantól tisztán...","id":"20200121_28_millios_elektromos_Audira_cserelte_benzines_Mercedeset_Ader","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=291c6e9b-74d5-4c07-a21c-9cd41f4787aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ae7a629-c8e4-4ee2-bd7d-b80d2bbbdce7","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_28_millios_elektromos_Audira_cserelte_benzines_Mercedeset_Ader","timestamp":"2020. január. 21. 06:36","title":"28 milliós elektromos Audira cserélte benzines Mercedesét Áder","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]