Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df0b47a0-de52-4b72-b9ba-96d611b847b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lezárult a magyarországi támogatási program, amelynek révén csaknem 2800 elektromos autó vásárlását támogatták.","shortLead":"Lezárult a magyarországi támogatási program, amelynek révén csaknem 2800 elektromos autó vásárlását támogatták.","id":"20200227_Vege_az_elektromos_utok_tamogatasanak_de_nem_vegleg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df0b47a0-de52-4b72-b9ba-96d611b847b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc45b589-443c-45d1-8d72-9fd304f51517","keywords":null,"link":"/cegauto/20200227_Vege_az_elektromos_utok_tamogatasanak_de_nem_vegleg","timestamp":"2020. február. 27. 08:43","title":"Ennyi volt az elektromos autók állami támogatásának, de nem végleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c3f9df-6a17-452c-83e1-eda11daa3f84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amint a szabályok ezt engedik, a fiú visszatérne a tanuláshoz.","shortLead":"Amint a szabályok ezt engedik, a fiú visszatérne a tanuláshoz.","id":"20200227_gyori_diak_keseles_tanarno","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76c3f9df-6a17-452c-83e1-eda11daa3f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fab0f7aa-4f3f-4b8d-9add-24efa0252f82","keywords":null,"link":"/itthon/20200227_gyori_diak_keseles_tanarno","timestamp":"2020. február. 27. 07:54","title":"Újra iskolába járna a tanárnőjét megkéselő győri diák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"badbe737-7cd5-4bbb-ad3d-d6fbb41faf8d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az első fertőzött egy fiatal férfi, aki február 19-e és 21-e között Milánóban járt.","shortLead":"Az első fertőzött egy fiatal férfi, aki február 19-e és 21-e között Milánóban járt.","id":"20200225_Ausztria_utan_Horvatorszagban_is_megjelent_a_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=badbe737-7cd5-4bbb-ad3d-d6fbb41faf8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60088555-9516-43da-ad67-a8df5eb95258","keywords":null,"link":"/vilag/20200225_Ausztria_utan_Horvatorszagban_is_megjelent_a_koronavirus","timestamp":"2020. február. 25. 13:27","title":"Ausztria után Horvátországban is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7e6fea6-87ab-4bed-a9a6-f3d6d62df8e7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tavaly már minden második uniós vállalkozás használt valamilyen közösségi oldalt, a magyar cégek viszont a sereghajtók közé tartoznak.","shortLead":"Tavaly már minden második uniós vállalkozás használt valamilyen közösségi oldalt, a magyar cégek viszont a sereghajtók...","id":"20200225_kozossegi_media_magyar_cegek_marketing","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7e6fea6-87ab-4bed-a9a6-f3d6d62df8e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc28d447-862c-4d10-b0f6-3c74e6831ad1","keywords":null,"link":"/kkv/20200225_kozossegi_media_magyar_cegek_marketing","timestamp":"2020. február. 25. 17:11","title":"Alig használják a közösségi oldalakat a magyar cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cf054d9-fb23-49a9-ba35-fead7a15e246","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Havi 35 ezerrel keresnek majd többet a közlekedési cég dolgozói. ","shortLead":"Havi 35 ezerrel keresnek majd többet a közlekedési cég dolgozói. ","id":"20200225_bermegallapodas_BKV","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4cf054d9-fb23-49a9-ba35-fead7a15e246&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25c4b882-6095-497b-a983-8ea7d8def474","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200225_bermegallapodas_BKV","timestamp":"2020. február. 25. 19:57","title":"Aláírták a megállapodást: átlag 10 százalékkal nőnek az alapbérek a BKV-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e4b3ece-e5ef-498f-ab36-ffa66be1690f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A főpolgármester javaslatát a Városmajori és a Margitszigeti Szabadtéri Színpad vezetéséről elfogadta a Fővárosi Közgyűlés, Bán Teodóra azonban nem megy bele.\r

","shortLead":"A főpolgármester javaslatát a Városmajori és a Margitszigeti Szabadtéri Színpad vezetéséről elfogadta a Fővárosi...","id":"20200227_karacsony_gergely_ban_teodora_szabad_ter_szinhaz_fovarosi_kozgyules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e4b3ece-e5ef-498f-ab36-ffa66be1690f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d15b9b08-0dcf-4153-826c-ecb1be1c48b2","keywords":null,"link":"/kultura/20200227_karacsony_gergely_ban_teodora_szabad_ter_szinhaz_fovarosi_kozgyules","timestamp":"2020. február. 27. 06:18","title":"Nem fogadja el Karácsony Gergely ötletét Bán Teodóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab621529-53b0-4b80-87ad-6b0ba143b63f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ábel nehezen éli meg, hogy távol kell lennie a családjától és kollégiumban lakik tanulmányai alatt. A középiskolás fiúnak ugyanakkor mindene a tánc, és a fizikai megpróbáltatások ellenére is kitart. De vajon elég-e ez a továbblépésre? ","shortLead":"Ábel nehezen éli meg, hogy távol kell lennie a családjától és kollégiumban lakik tanulmányai alatt. A középiskolás...","id":"20200225_Doku360_Harom_tanc_masodik_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab621529-53b0-4b80-87ad-6b0ba143b63f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f03e43f-ac56-47a0-a58f-86d9f5bf8d35","keywords":null,"link":"/360/20200225_Doku360_Harom_tanc_masodik_resz","timestamp":"2020. február. 25. 19:00","title":"Doku360: \"Fizikailag minden nap meg kell ugornunk a saját határainkat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cd9d068-abd3-4a80-9254-874418446320","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Bármilyen meglepően hangzik is, a nagy járványok eddig csak rövid, átmeneti visszaesést okoztak. A közgazdasági elméleteket bemutató sorozatunkat a nagy egészségügyi vészhelyzeteket vizsgáló közgazdászok munkájának bemutatásával folytatjuk.","shortLead":"Bármilyen meglepően hangzik is, a nagy járványok eddig csak rövid, átmeneti visszaesést okoztak. A közgazdasági...","id":"20200226_Koronavirus_spanyolnatha_pestis_jarvany_betegseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3cd9d068-abd3-4a80-9254-874418446320&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61be4767-16f3-49b4-bce1-cd2a0112f2ea","keywords":null,"link":"/360/20200226_Koronavirus_spanyolnatha_pestis_jarvany_betegseg","timestamp":"2020. február. 26. 07:00","title":"Koronavírus, spanyolnátha, pestis – Végezhet-e a világgazdasággal egy járvány?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]