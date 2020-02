Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e351b23e-a8b2-4394-ab2b-32144a7abcfe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóság állatkínzás gyanúja miatt vizsgálódik.","shortLead":"A hatóság állatkínzás gyanúja miatt vizsgálódik.","id":"20200218_hajdusamson_kutyatetemek_allatvedelem_rendorseg_nyomozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e351b23e-a8b2-4394-ab2b-32144a7abcfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0a8bd12-09b1-4e79-8bc6-45a919fdfe6f","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_hajdusamson_kutyatetemek_allatvedelem_rendorseg_nyomozas","timestamp":"2020. február. 18. 16:55","title":"Nyomoz a rendőrség a Hajdúsámsonnál talált kutyatetemek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0fdaacb-20a0-4d5b-8eda-bb484b816d9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rádiós állapota folyamatosan javul.","shortLead":"A rádiós állapota folyamatosan javul.","id":"20200219_Sztrokot_kapott_a_nepszeru_magyar_radios","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0fdaacb-20a0-4d5b-8eda-bb484b816d9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"934d4431-e223-45b6-a999-b6a362928afc","keywords":null,"link":"/itthon/20200219_Sztrokot_kapott_a_nepszeru_magyar_radios","timestamp":"2020. február. 19. 07:30","title":"Sztrókot kapott Cintula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13644e5f-8bd4-40f1-be99-7b715b136800","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aki kattintott, élő szexműsort láthatott.","shortLead":"Aki kattintott, élő szexműsort láthatott.","id":"20200218_Veletlenul_egy_kinai_pornooldalra_vezetett_a_brit_kiralyi_csalad_honlapja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13644e5f-8bd4-40f1-be99-7b715b136800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d97c0c0-224e-4654-a504-a78299fe0dda","keywords":null,"link":"/elet/20200218_Veletlenul_egy_kinai_pornooldalra_vezetett_a_brit_kiralyi_csalad_honlapja","timestamp":"2020. február. 18. 14:52","title":"Véletlenül egy kínai pornóoldalra vezetett a brit királyi család honlapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97ba8ebd-a8c2-46b3-b7a1-be9527a8fea9","c_author":"Ford","category":"brandchannel","description":"Ami a kétezres évek elejének a szervokormány és az elektromos ablakemelő volt, az ma már a hibridhajtás, a vezetőtámogató rendszerek, na meg persze az egységesített dizájn. Sőt, az automata váltók is nyerésre állnak a világgal szemben! Lássuk, miben változott meg az autózás az elmúlt évtizedben. ","shortLead":"Ami a kétezres évek elejének a szervokormány és az elektromos ablakemelő volt, az ma már a hibridhajtás...","id":"fordmagyarorszag_20200220_Kivulbelul_csucstechnologia_igy_nez_ki_egy_auto_2020ban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97ba8ebd-a8c2-46b3-b7a1-be9527a8fea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b510d33-6bfa-44e3-a648-3364761570ec","keywords":null,"link":"/brandchannel/fordmagyarorszag_20200220_Kivulbelul_csucstechnologia_igy_nez_ki_egy_auto_2020ban","timestamp":"2020. február. 20. 07:30","title":"Kívül-belül csúcstechnológia: így néz ki egy autó 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Magyarország","c_partnerlogo":"92eae78e-ef67-4e43-aca8-662916a03a22","c_partnertag":"fordmagyarorszag"},{"available":true,"c_guid":"49f6460c-c005-4f83-bee0-87b0deb98736","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy előkelő egyiptomi pap koporsóját vizsgálták meg tüzetesebben a Harvard Egyetem kutatói. ","shortLead":"Egy előkelő egyiptomi pap koporsóját vizsgálták meg tüzetesebben a Harvard Egyetem kutatói. ","id":"20200219_koporso_egyiptom_szarkofag_anhefenhonszu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49f6460c-c005-4f83-bee0-87b0deb98736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98443971-8132-45e7-99e6-b0a3cb6c6f71","keywords":null,"link":"/tudomany/20200219_koporso_egyiptom_szarkofag_anhefenhonszu","timestamp":"2020. február. 19. 10:33","title":"Videóra vették, ahogyan felnyitják Anhefenhonszu 3000 éves koporsóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7f5bbef-515d-4754-b3ec-96e937b94b4f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tavasszal induló amerikai turné tizenhét koncertje marad el, mert Svájcban fogja kezeltetni a betegségét az énekes.","shortLead":"A tavasszal induló amerikai turné tizenhét koncertje marad el, mert Svájcban fogja kezeltetni a betegségét az énekes.","id":"20200218_Ozzy_Osbourne_Parkinsonkorja_miatt_lefujta_a_turnejat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7f5bbef-515d-4754-b3ec-96e937b94b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"679aa4f9-ac93-4629-b015-aafd910f835f","keywords":null,"link":"/elet/20200218_Ozzy_Osbourne_Parkinsonkorja_miatt_lefujta_a_turnejat","timestamp":"2020. február. 18. 16:07","title":"Ozzy Osbourne Parkinson-kórja miatt lefújta a turnéját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f943bf06-de84-4959-83a5-1d909ae18ce3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 4 másodperc körüli 0-100-as gyorsulás nemcsak egy kombitól, hanem még egy sportkupétól is becsülendő lenne.","shortLead":"A 4 másodperc körüli 0-100-as gyorsulás nemcsak egy kombitól, hanem még egy sportkupétól is becsülendő lenne.","id":"20200219_sportkombi_a_javabol_530_loeros_lett_az_uj_audi_rs4_abt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f943bf06-de84-4959-83a5-1d909ae18ce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ec722b-c029-49f6-908d-81b54b43f064","keywords":null,"link":"/cegauto/20200219_sportkombi_a_javabol_530_loeros_lett_az_uj_audi_rs4_abt","timestamp":"2020. február. 19. 06:41","title":"Sportkombi a javából: 530 lóerős lett az új Audi RS4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eec841ff-b23d-4060-8709-4d4b8b0c335b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Leipzig története első nyolcaddöntős fellépése alkalmával egygólos előnyt szerzett a tavaly döntős Tottenham Hotspur vendégeként.","shortLead":"A Leipzig története első nyolcaddöntős fellépése alkalmával egygólos előnyt szerzett a tavaly döntős Tottenham Hotspur...","id":"20200220_gulacsi_peter_rb_leipzig_atalanta_bajnokok_ligaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eec841ff-b23d-4060-8709-4d4b8b0c335b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb14b7c8-0837-4229-925d-c88a6df81bf5","keywords":null,"link":"/sport/20200220_gulacsi_peter_rb_leipzig_atalanta_bajnokok_ligaja","timestamp":"2020. február. 20. 05:55","title":"Gulácsi sokat tett a Leipzig győzelméért, nagyot nyert az Atalanta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]