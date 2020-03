Különleges járművel találkozhattak azok, akik szombaton 7-es busszal utaztak Budapesten. Nyugdíjazása előtti utolsó munkanapjára ugyanis családja mellett kollégái és barátai is elkísérték Apáthy István László buszsofőrt – írta Facebook-oldalán a BKV Zrt.

Mint írták, Pista mindig is népszerű és közösségépítő ember volt, 2003-ban kezdett el dolgozni a BKV-nál autóbuszvezetőként, 10 évet a Kelenföldi garázsban, legtöbbször a 3-as, 33-as vonalakon, majd amikor elköltözött Budapestről, a Cinkota garázsba kérte át magát, ahonnan a 7, 7E járatokon, illetve a metrópótlókon szolgált le újabb 7 évet.

Szinte minden busztípust vezetett, kedvence az Ikarus 435-ös volt, de a Volvót, Mercedest is hiba nélkül kormányozta. Egy nappal 63. születésnapja előtt, 2020. február 29-én teljesítette utolsó szolgálatát, a 7-es járat 54-es forgalmi számát.

Az úton családtagokon, barátokon kívül több tucatnyi egykori és jelenlegi kolléga tartott vele. Menet közben a kollégákon kívül rengeteg utas is köszöntötte, kívánt neki boldog nyugdíjas éveket, és lelkesen fotózták is a járatot. A táblákon és a lufikon kívül a külső kijelzőkön megjelenő Köszönjük, Pista! feliratot a Budapesti Közlekedési Központ munkatársai állítottak be, csak erre a járatra.

Az utolsó kis kört kötelezően dudálással kellett megtenni Újpalota, Nyírpalota út végállomáson, ahonnan az ünneplők egy különbusszal jutottak el a Kőbánya garázsba, a Faházba, ahol kollégái elbúcsúztatták Pistát.

Ide kattintva eléri a Nyüzsi további cikkeit, azonnali véleményeket, érdekességeket, szórakoztató mémeket, gif-eket, videókat.