[{"available":true,"c_guid":"fdd03117-4e60-41e7-a5d3-7b1df16cb1e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bővül a lista: sajnos a Samsung idei csúcstelefonja nem mondható tökéletesnek. Legutóbb a GPS-ről panaszkodtak a felhasználók.","shortLead":"Bővül a lista: sajnos a Samsung idei csúcstelefonja nem mondható tökéletesnek. Legutóbb a GPS-ről panaszkodtak...","id":"20200323_samsung_galaxy_s20_helymeghatarozasi_problemak_snapdragon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdd03117-4e60-41e7-a5d3-7b1df16cb1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ec5b574-ec5f-4995-8dde-f114fb98d76d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200323_samsung_galaxy_s20_helymeghatarozasi_problemak_snapdragon","timestamp":"2020. március. 23. 09:39","title":"Panaszkodnak a Galaxy S20-ra: gond van a navigációval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d2ff53-8586-4547-8c19-64dea54e9959","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tünetmentes fertőzötteket is karanténba zárták és megfigyelték, csak nem számoltak be róluk.","shortLead":"A tünetmentes fertőzötteket is karanténba zárták és megfigyelték, csak nem számoltak be róluk.","id":"20200323_koronavirus_fertozes_kina_statisztika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83d2ff53-8586-4547-8c19-64dea54e9959&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d20f30c5-17a1-42be-9519-5c82162964e0","keywords":null,"link":"/vilag/20200323_koronavirus_fertozes_kina_statisztika","timestamp":"2020. március. 23. 07:39","title":"Kínában 43 ezer tünetmentes koronavírus-fertőzött maradhatott ki a hivatalos statisztikából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"660f4b21-1a2e-44d6-9e48-2a2ba22e3cde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érkezett kérdés a karanténba került emberek családtagtagjainak ellátásáról, arról, hogy hol léptek a koronavírusos iráni diákok Magyarországra, valamint arról is, hogy mi lesz most a közmunkaprogrammal.","shortLead":"Érkezett kérdés a karanténba került emberek családtagtagjainak ellátásáról, arról, hogy hol léptek a koronavírusos...","id":"20200324_koronavirus_kormany_ellenzek_parlament_operativ_torzs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=660f4b21-1a2e-44d6-9e48-2a2ba22e3cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"512f89cc-5bf8-48f9-816a-beb0fe06f9ff","keywords":null,"link":"/itthon/20200324_koronavirus_kormany_ellenzek_parlament_operativ_torzs","timestamp":"2020. március. 24. 10:02","title":"Hiába kérdezik a kormányt az ellenzékiek a koronavírusról, egyenválaszt kapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d7dbbb-ef71-4c47-80ac-229dcb0eccfb","c_author":"T-Systems","category":"brandcontent","description":"A koronavírus miatt történelmi időket élünk. Mindez igaz a munka világára is; tömegével vonulnak a cégek dolgozói home office-ba, ami megannyi kihívás elé állítja nemcsak a dolgozókat, de a vásárlókat és ügyfeleket is. A vezetők azonban tekinthetnek erre a helyzetre lehetőségként is.","shortLead":"A koronavírus miatt történelmi időket élünk. Mindez igaz a munka világára is; tömegével vonulnak a cégek dolgozói home...","id":"20200324_Digitalis_atallasra_kenyszerul_cege_Ezt_a_10_dolgot_fontolja_meg_vezetokent","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1d7dbbb-ef71-4c47-80ac-229dcb0eccfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89e03ebe-90e8-4361-9602-da8c4fc75b37","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200324_Digitalis_atallasra_kenyszerul_cege_Ezt_a_10_dolgot_fontolja_meg_vezetokent","timestamp":"2020. március. 24. 12:30","title":"Digitális átállásra kényszerül cége? Ezt a 10 dolgot fontolja meg vezetőként!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elképesztő teljesítmény állt össze a [email protected] projekt segítségével, amelyet kimondottan a koronavírus elleni küzdelemhez hoztak létre a tudósok.","shortLead":"Elképesztő teljesítmény állt össze a [email protected] projekt segítségével, amelyet kimondottan a koronavírus elleni...","id":"20200323_koronavirus_gephalozat_folding_home_szuperszamitogep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd70c07e-ea07-4aab-bb55-9759cebee301","keywords":null,"link":"/tudomany/20200323_koronavirus_gephalozat_folding_home_szuperszamitogep","timestamp":"2020. március. 23. 19:10","title":"A koronavírus ellen használt géphálózat már erősebb, mint a világ hét legerősebb szuperszámítógépe együtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dff52857-687b-4988-9600-78eca1396cd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összefogásra van most szükség Herczegh Anita szerint.","shortLead":"Összefogásra van most szükség Herczegh Anita szerint.","id":"20200324_ader_janos_felesege_herczegh_anita_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dff52857-687b-4988-9600-78eca1396cd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"577e72b7-e760-4957-aae1-c96f823ba4b4","keywords":null,"link":"/itthon/20200324_ader_janos_felesege_herczegh_anita_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 24. 13:43","title":"Áder felesége szerint most nagyobb a baj, mint bármikor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"306d1e9f-9c9f-4696-bf4f-da7f3a1829fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Polgár után újabb településen rendeltek el korlátozásokat.","shortLead":"Polgár után újabb településen rendeltek el korlátozásokat.","id":"20200324_koronavirus_reszleges_kijarasi_tilalom_szodliget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=306d1e9f-9c9f-4696-bf4f-da7f3a1829fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"823e1325-84d2-47c6-8973-4ed386993d33","keywords":null,"link":"/itthon/20200324_koronavirus_reszleges_kijarasi_tilalom_szodliget","timestamp":"2020. március. 24. 16:06","title":"Sződligeten is részleges kijárási tilalmat vezetnek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"621af913-6c78-4b38-bf87-1e1485e3b5db","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Abe Sindzó most először beszélt arról, hogy esetleg nem az eredetileg tervezett időpontban tartják majd meg a tokiói játékokat. Közben Kanada bejelentette: ha nincs halasztás, nem vesznek részt a játékokon.","shortLead":"Abe Sindzó most először beszélt arról, hogy esetleg nem az eredetileg tervezett időpontban tartják majd meg a tokiói...","id":"20200323_koronavirus_tokio_olimpia_abe_sindzo_kanada","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=621af913-6c78-4b38-bf87-1e1485e3b5db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a76e2bec-4dc7-4e30-b255-8de5feeaa8c5","keywords":null,"link":"/sport/20200323_koronavirus_tokio_olimpia_abe_sindzo_kanada","timestamp":"2020. március. 23. 09:43","title":"Már a japán miniszterelnök szerint is elhalaszthatják az olimpiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]