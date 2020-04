Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0ddf29b-1256-4151-af7e-71c960c27749","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kínai tudósok szerint a koronavírusnak már 33 mutálódott törzse van, ezek közül 19 teljesen újnak számít.","shortLead":"Kínai tudósok szerint a koronavírusnak már 33 mutálódott törzse van, ezek közül 19 teljesen újnak számít.","id":"20200422_koronavirus_torzs_mutacio_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0ddf29b-1256-4151-af7e-71c960c27749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32f6d4c0-ee78-45a9-acef-66396247c0e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200422_koronavirus_torzs_mutacio_jarvany","timestamp":"2020. április. 22. 10:03","title":"A koronavírus 19, eddig ismeretlen mutációját azonosították kínai kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eb654d7-8143-4108-862b-355ad5c0e72a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint egymilliárd állat pusztult el és óriási területek égtek le az Ausztráliában hónapokon át tomboló bozóttüzekben, melyek füstjét több ezer kilométerrel messzebb is érezni lehetett.","shortLead":"Több mint egymilliárd állat pusztult el és óriási területek égtek le az Ausztráliában hónapokon át tomboló...","id":"20200422_ausztralia_bozottuz_tuzvesz_szen_dioxid_legszennyezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9eb654d7-8143-4108-862b-355ad5c0e72a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50b70c3c-4049-4fd8-afc8-e24fc8b7bba9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200422_ausztralia_bozottuz_tuzvesz_szen_dioxid_legszennyezes","timestamp":"2020. április. 22. 21:03","title":"Ausztrál bozóttűz: kiszámolták, mennyi szén-dioxid került a levegőbe, az eredmény elkeserítő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz polgári védelmi hatóság közzétette a koronavírus-járvány napi statisztikáit.","shortLead":"Az olasz polgári védelmi hatóság közzétette a koronavírus-járvány napi statisztikáit.","id":"20200421_Olaszorszag_2729_uj_fertozott_534_halott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c056ed2f-f8f1-4d7c-b470-701996a9e80e","keywords":null,"link":"/vilag/20200421_Olaszorszag_2729_uj_fertozott_534_halott","timestamp":"2020. április. 21. 18:14","title":"Olaszországban ismét csökkent az aktuális fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5068f829-4798-4e44-a493-6fb511f99d28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 15 ezer ember mozgatnak meg éves szinten a Medve Szabadtéri Matekverseny szervezői, akik most egy otthonról játszható online kalandjátékot indítanak, nem csak gyerekeknek. A szombati versenyre nincs létszámlimit, több ezer érdeklődőt várnak.","shortLead":"Több mint 15 ezer ember mozgatnak meg éves szinten a Medve Szabadtéri Matekverseny szervezői, akik most egy otthonról...","id":"20200422_medve_matek_logirintus_jatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5068f829-4798-4e44-a493-6fb511f99d28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c67f91f-4b51-442c-92a0-7cfefa398f5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200422_medve_matek_logirintus_jatek","timestamp":"2020. április. 22. 07:03","title":"Több ezer embert várnak szombaton a Medve Matek ingyenes, logikai kalandjátékába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55bf8097-ed81-43cf-9e47-2a6ae22796c3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Jól láthatóan lógok itt című verseskötetét díjazták idén. ","shortLead":"A Jól láthatóan lógok itt című verseskötetét díjazták idén. ","id":"20200422_Nadasdy_Adam_nyerte_az_Aegon_Irodalmi_Dijat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55bf8097-ed81-43cf-9e47-2a6ae22796c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb144b1b-5455-4725-82ae-3083c959ea05","keywords":null,"link":"/kultura/20200422_Nadasdy_Adam_nyerte_az_Aegon_Irodalmi_Dijat","timestamp":"2020. április. 22. 09:19","title":"Nádasdy Ádám kötete nyerte az Aegon Irodalmi Díját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649a65a4-e49e-4bc9-a154-93d1a0399415","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt hetekben komoly biztonsági hibákra derült fény a videóhívások lebonyolítására alkalmas Zoomban, a réseket most a fejlesztők igyekeznek betömködni.","shortLead":"Az elmúlt hetekben komoly biztonsági hibákra derült fény a videóhívások lebonyolítására alkalmas Zoomban, a réseket...","id":"20200422_zoom_biztonsagi_frissites_videokonferencia_felhasznaloi_adatok_vedelme","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=649a65a4-e49e-4bc9-a154-93d1a0399415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d40cd72-faa8-4819-aa79-451a38fd2c31","keywords":null,"link":"/tudomany/20200422_zoom_biztonsagi_frissites_videokonferencia_felhasznaloi_adatok_vedelme","timestamp":"2020. április. 22. 18:03","title":"Fontos frissítést kapott a Zoom, nagyobb biztonságban használhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d02ef595-b01a-49c8-8d67-58e98e7ca1f4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Se V8-as benzinmotor, se kompresszor. Csak egy szinte teljesen hangtalan villanymotor.","shortLead":"Se V8-as benzinmotor, se kompresszor. Csak egy szinte teljesen hangtalan villanymotor.","id":"20200423_1400_loeros_elektromos_gyorsulasi_auto_lett_a_ford_mustangbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d02ef595-b01a-49c8-8d67-58e98e7ca1f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"847cfb68-0e2f-484d-a0fd-cff470d75fb2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200423_1400_loeros_elektromos_gyorsulasi_auto_lett_a_ford_mustangbol","timestamp":"2020. április. 23. 07:59","title":"1400 lóerős elektromos gyorsulási autó lett a Ford Mustangból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f79e3be-c0b3-427a-8eda-3262adc00fb6","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Május 3-ára Orbán Viktor előirányozta a magyarországi járvány tetőzését. Hogy a vírus szófogadó lesz-e, nem tudjuk. A túlbiztosítottnak tűnő kórházi védekezésnek azonban bizonyosan jelentős járulékos veszteségei lesznek.","shortLead":"Május 3-ára Orbán Viktor előirányozta a magyarországi járvány tetőzését. Hogy a vírus szófogadó lesz-e, nem tudjuk...","id":"202017_agyvezerelt_gondolkodas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f79e3be-c0b3-427a-8eda-3262adc00fb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e73fbef-7ee0-48b2-a009-f8f91726a811","keywords":null,"link":"/360/202017_agyvezerelt_gondolkodas","timestamp":"2020. április. 23. 11:00","title":"Nem lesz jó vége, ha a kormány a betegek helyett az ágyakra fókuszál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]