Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e133784-b30b-42e5-9008-42e8de1d906d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyjából 57 ezer diák térhetett vissza szerdán az iskolapadba a járvány egyik kitörési pontjának számító Vuhanban.","shortLead":"Nagyjából 57 ezer diák térhetett vissza szerdán az iskolapadba a járvány egyik kitörési pontjának számító Vuhanban.","id":"20200506_arcmaszk_lazmeres_vuhan_iskola_gyerekek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e133784-b30b-42e5-9008-42e8de1d906d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ffcdda3-9377-4b66-a84a-eb61305be218","keywords":null,"link":"/elet/20200506_arcmaszk_lazmeres_vuhan_iskola_gyerekek","timestamp":"2020. május. 06. 17:42","title":"Arcmaszk, lázmérés, plexilap – így járnak újra iskolába a vuhani gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Stratégiát váltott a Microsoft, ami nemcsak abban nyilvánul meg, hogy először egykijelzős eszközökön mutatja be a Windows 10X-et, hanem abban is, hogy immár bevallottan a Chrome OS-szel konkurálna.","shortLead":"Stratégiát váltott a Microsoft, ami nemcsak abban nyilvánul meg, hogy először egykijelzős eszközökön mutatja be...","id":"20200508_microsoft_windows_10x_chrome_os","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a77b18-f685-4c15-9adb-3a232f5bc850","keywords":null,"link":"/tudomany/20200508_microsoft_windows_10x_chrome_os","timestamp":"2020. május. 08. 12:03","title":"A Windows 10X a Microsoft válasza arra, hogy a Google szerint eljárt a Windows fölött az idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde0ecc7-8ea8-4f8d-ace4-81a766db28d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kettős láncreakció indult be a lakáspiacon, szűkebb lehet az olló a vidéki és budapesti lakásárak között.","shortLead":"Kettős láncreakció indult be a lakáspiacon, szűkebb lehet az olló a vidéki és budapesti lakásárak között.","id":"20200507_lakas_eladas_ingatlan_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fde0ecc7-8ea8-4f8d-ace4-81a766db28d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a6a2f06-4df7-43b4-9b59-4f979f127e24","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200507_lakas_eladas_ingatlan_koronavirus","timestamp":"2020. május. 07. 07:38","title":"Nem szívesen engednek a lakást hirdetők az árból, pedig kénytelenek lesznek rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb1752cc-8e79-4ead-aba3-a1197d296aa9","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Joe Biden a járvány miatt amúgy is kénytelen volt visszafogni megjelenéseit, de most védekezésre kényszerült. Szexuális zaklatási ügyével kapcsolatban a két nagy párt a politikai céljaihoz igazította érvrendszerét.","shortLead":"Joe Biden a járvány miatt amúgy is kénytelen volt visszafogni megjelenéseit, de most védekezésre kényszerült. Szexuális...","id":"202019__joe_biden__szexualis_zaklatas_vadja__alelnokjelolt_kerestetik__noi_ugyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb1752cc-8e79-4ead-aba3-a1197d296aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7ea2f41-70d8-432d-9e8e-4f5beb5d18c2","keywords":null,"link":"/360/202019__joe_biden__szexualis_zaklatas_vadja__alelnokjelolt_kerestetik__noi_ugyek","timestamp":"2020. május. 07. 16:00","title":"Kisiklathatja Biden kampányát egy régi szexuális zaklatás vádja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"592b8572-0611-4af7-a958-d6d317faec87","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ha nyitást akarsz, készülj a háborúra – ez az elv vezette az Orbán-kormányt az elmúlt két hónapban, amikor a vírus elleni védekezést az újranyitás feltételei megteremtésének rendelte alá. Vakrepülésbe kezdett az ország, felelősnek pedig bespájzolták a fővárost – írja e heti számában a HVG.","shortLead":"Ha nyitást akarsz, készülj a háborúra – ez az elv vezette az Orbán-kormányt az elmúlt két hónapban, amikor a vírus...","id":"20200506_orban_viktor_koronavirus_jarvany_valsagkezeles_egeszsegugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=592b8572-0611-4af7-a958-d6d317faec87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ace2ada-e183-4e47-b147-6d09c37d5270","keywords":null,"link":"/itthon/20200506_orban_viktor_koronavirus_jarvany_valsagkezeles_egeszsegugy","timestamp":"2020. május. 06. 15:50","title":"Bűvészmutatványba kezdett az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6826241d-1881-4b85-b997-8fe0febdb934","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebből a praktikus elektromos autóból eredetileg többet gyártottak volna, erre azonban végül nem került sor.","shortLead":"Ebből a praktikus elektromos autóból eredetileg többet gyártottak volna, erre azonban végül nem került sor.","id":"20200508_csaladi_villanyos_elado_az_egyetlen_peldanyban_keszult_tesla_model_s_kombi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6826241d-1881-4b85-b997-8fe0febdb934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be888b1a-09c1-48ce-b492-b6cb6a658c23","keywords":null,"link":"/cegauto/20200508_csaladi_villanyos_elado_az_egyetlen_peldanyban_keszult_tesla_model_s_kombi","timestamp":"2020. május. 08. 06:41","title":"Családi villanyos: eladó az egyetlen példányban készült Tesla kombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606f2acd-c0bc-4966-9840-0e13b335be73","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Sokkal több hulladék halmozódik fel azoknál az állatoknál, amelyek ritkábban építik újra szűkebb lakóhelyüket, állítja egy friss kutatás. ","shortLead":"Sokkal több hulladék halmozódik fel azoknál az állatoknál, amelyek ritkábban építik újra szűkebb lakóhelyüket, állítja...","id":"20200506_Muanyagszemet_tengeri_madar_feszek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=606f2acd-c0bc-4966-9840-0e13b335be73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52254d34-88f3-411f-8cfb-74d64eb0ce55","keywords":null,"link":"/zhvg/20200506_Muanyagszemet_tengeri_madar_feszek","timestamp":"2020. május. 06. 14:49","title":"Tele van műanyagszeméttel a tengeri madarak fészke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3789abbd-1c42-4d34-826b-8032eb5dd1e6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A film koncepciója talány.","shortLead":"A film koncepciója talány.","id":"20200507_reklamvideo_reklam_csiki_sor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3789abbd-1c42-4d34-826b-8032eb5dd1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0721b98f-7c68-4e90-9c23-dc1e0f037c13","keywords":null,"link":"/elet/20200507_reklamvideo_reklam_csiki_sor","timestamp":"2020. május. 07. 14:45","title":"Szexista reklámvideót készített a Csíki Sör a saját alkalmazottairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]