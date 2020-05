Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5361f339-e649-42f7-adcb-4d57872dd381","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A demokrata politikus hétfőn fekete maszkban koszorúzott, az elnök ezt nem hagyta szó nélkül. ","shortLead":"A demokrata politikus hétfőn fekete maszkban koszorúzott, az elnök ezt nem hagyta szó nélkül. ","id":"20200527_donald_trump_joe_biden_amerikai_elnokvalasztas_maszk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5361f339-e649-42f7-adcb-4d57872dd381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55548500-91e7-47bf-ad77-9d0c7ce4e7ef","keywords":null,"link":"/elet/20200527_donald_trump_joe_biden_amerikai_elnokvalasztas_maszk","timestamp":"2020. május. 27. 10:03","title":"Lekreténezte Trumpot Biden, mert a maszkján élcelődött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4790b7b1-dbc4-4739-8f43-d116dc23281f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem vágtak a költségeken, a 2021-es költségvetésben is 23,91 milliárd forint jut kormányzati kommunikációra.","shortLead":"Nem vágtak a költségeken, a 2021-es költségvetésben is 23,91 milliárd forint jut kormányzati kommunikációra.","id":"20200526_Jovore_is_ugyanannyi_jut_propagandara_mint_iden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4790b7b1-dbc4-4739-8f43-d116dc23281f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f07f5781-275a-4f8b-b28f-693ab53d723d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200526_Jovore_is_ugyanannyi_jut_propagandara_mint_iden","timestamp":"2020. május. 26. 16:01","title":"Jövőre is ugyanannyi jut kormánypropagandára, mint idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ee800a0-4bed-424b-a869-434feee8a340","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A Mol leányvállalata által gyártott fertőtlenítőből kórházaknak, állami és önkormányzati intézményeknek is jutott.","shortLead":"A Mol leányvállalata által gyártott fertőtlenítőből kórházaknak, állami és önkormányzati intézményeknek is jutott.","id":"20200526_fertotlenitoszer_fertotlenito_mol_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ee800a0-4bed-424b-a869-434feee8a340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f623411a-7db8-4ceb-b31a-b2b607d701a8","keywords":null,"link":"/kkv/20200526_fertotlenitoszer_fertotlenito_mol_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. május. 26. 11:56","title":"Már 2 millió liter fertőtlenítőt szállított ki a Mol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy nappal azután, hogy behúzott egy 3,7 milliárdos pályázatot, újabb nagy értékű állami fejlesztés részese lehet.\r

","id":"20200526_4ig_kozbeszerzes_palyazat_nisz_zrt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3705c592-02f1-4e5b-a2ae-36a1462736b1","keywords":null,"link":"/kkv/20200526_4ig_kozbeszerzes_palyazat_nisz_zrt","timestamp":"2020. május. 26. 11:27","title":"Újabb közbeszerzést nyert el a 4iG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c7865fc-ee00-408e-9e70-a6e2d8673cde","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oregoni Egyetem tudósai szimulációval mutatták meg, mi történik, ha egy fertőzött ember felszáll a metróra és beszélget az utastársával.","shortLead":"Az Oregoni Egyetem tudósai szimulációval mutatták meg, mi történik, ha egy fertőzött ember felszáll a metróra és...","id":"20200527_koronavirus_terjedese_metro_tomegkozlekedes_animacio_szocialis_tavolsagtartas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c7865fc-ee00-408e-9e70-a6e2d8673cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57f8c02d-2407-4b63-99d3-08554c427d46","keywords":null,"link":"/tudomany/20200527_koronavirus_terjedese_metro_tomegkozlekedes_animacio_szocialis_tavolsagtartas","timestamp":"2020. május. 27. 09:33","title":"Így terjed a koronavírus a tömegközlekedési eszközökön – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A késő tavaszi, kora nyári időszakban megnő a kereslet a különböző fogyókúrás szerek iránt, de akár életveszélyes szerekbe is bele lehet futni.","shortLead":"A késő tavaszi, kora nyári időszakban megnő a kereslet a különböző fogyókúrás szerek iránt, de akár életveszélyes...","id":"20200526_fogyokura_etrend_kiegeszito","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fefee3ad-f056-4d0d-bb24-209a5ee952f2","keywords":null,"link":"/elet/20200526_fogyokura_etrend_kiegeszito","timestamp":"2020. május. 26. 10:24","title":"Akár halálosak is lehetnek a hamis fogyókúrás készítmények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71bf9a1f-2de7-4055-bd97-7ecaf7cea844","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"1980. május 26-án indult a világűrbe a szovjet Szojuz-36 fedélzetén Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós. Rajta kívül az Amerikában élő Simonyi Károly járt az űrben.\r

","shortLead":"1980. május 26-án indult a világűrbe a szovjet Szojuz-36 fedélzetén Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós. Rajta...","id":"20200526_40_eve_szuletett_meg_masodszor_Farkas_Bertalan_az_elso_magyar_urhajos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71bf9a1f-2de7-4055-bd97-7ecaf7cea844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f902ae68-52dd-4e62-a2f4-d9ed99b86084","keywords":null,"link":"/elet/20200526_40_eve_szuletett_meg_masodszor_Farkas_Bertalan_az_elso_magyar_urhajos","timestamp":"2020. május. 26. 12:02","title":"Negyven éve közvetítették a magyar gyerekeknek az esti mesét az űrből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34ad2c0e-e930-41d1-9fa1-92c9e3ee2274","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Brenta-Dolomitokban bukkant fel egy medve egy kisfiú háta mögött.","shortLead":"A Brenta-Dolomitokban bukkant fel egy medve egy kisfiú háta mögött.","id":"20200525_Szurrealis_medve_video_Olaszorszag_dolomitok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34ad2c0e-e930-41d1-9fa1-92c9e3ee2274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1063520b-f6c0-4431-8135-b249c57d132e","keywords":null,"link":"/elet/20200525_Szurrealis_medve_video_Olaszorszag_dolomitok","timestamp":"2020. május. 25. 11:05","title":"Szürreális medvejelenetet videóztak le Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]