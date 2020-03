Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Illegálisan misézett egy szlovák pap vasárnap
A szlovák kormány döntése tiltja, mégis személyesen prédikált a híveknek egy Trencsén megyei község plébánosa.
2020. március. 23. 13:56

Koronavírus-fertőzött magyar fiút regisztráltak Máltán
A fiú az édesapjától kaphatta el a betegséget.
2020. március. 23. 12:23

Maszkokat gyártanak és adományoznak a francia és az olasz luxuscégek is
A Kering-csoport 3 millió orvosi maszkot ajánlott fel Franciaországnak, a Gucci 1,1 milliót gyárt az olasz kórházaknak.
2020. március. 23. 12:48

Koronavírus: két hete van lélegeztetőgépen egy magyar beteg
Szlávik doktor az Operatív Törzs tájékoztatóján azt mondta, 49 koronavírusos beteget ápolunk a Szent László Kórházban, heten szorulnak intenzív ellátásra
2020. március. 22. 14:09

A járvány elintézte a használtautó-piacot is
Szinte minden meghatározó tényező a piac ellen dolgozik: a forint árfolyama zuhan, a kocsikat megnézni is nehézkesebb és az ügyintézés is körülményes.
2020. március. 23. 13:35

Havazás, hószállingózás, havas eső: téli üzemmódra vált a Magyar Közút
Néhány napra visszatérnek a téli közlekedési körülmények, nem árt óvatosabban vezetni. A Magyar Közút is reagál, valamint a járványhelyzetnek is kiemelt figyelmet szentel.
2020. március. 23. 07:56

Már a japán miniszterelnök szerint is elhalaszthatják az olimpiát
Abe Sindzó most először beszélt arról, hogy esetleg nem az eredetileg tervezett időpontban tartják majd meg a tokiói játékokat. Közben Kanada bejelentette: ha nincs halasztás, nem vesznek részt a játékokon.
2020. március. 23. 09:43

Már 233 áldozata van a járványnak Nagy-Britanniában
Kétszáz fölé emelkedett szombatra az új típusú koronavírus okozta járvány brit halálos áldozatainak száma.
2020. március. 21. 20:31 R.","category":"itthon","description":"Szlávik doktor az Operatív Törzs tájékoztatóján azt mondta, 49 koronavírusos beteget ápolunk a Szent László Kórházban, heten szorulnak intenzív ellátásra","shortLead":"Szlávik doktor az Operatív Törzs tájékoztatóján azt mondta, 49 koronavírusos beteget ápolunk a Szent László Kórházban...","id":"20200322_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_vasarnapi_tajekoztatasa__percrol_percre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fd75f2c-3db6-4a9c-8abc-34af9c06d400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74e0fae8-ef59-4718-9ce2-b3d54a224908","keywords":null,"link":"/itthon/20200322_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_vasarnapi_tajekoztatasa__percrol_percre","timestamp":"2020. március. 22. 14:09","title":"Koronavírus: két hete van lélegeztetőgépen egy magyar beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca0261e6-be58-4026-a65b-5970afe057a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szinte minden meghatározó tényező a piac ellen dolgozik: a forint árfolyama zuhan, a kocsikat megnézni is nehézkesebb és az ügyintézés is körülményes. ","shortLead":"Szinte minden meghatározó tényező a piac ellen dolgozik: a forint árfolyama zuhan, a kocsikat megnézni is nehézkesebb...","id":"20200323_koronavirus_jarvany_hasznaltautopiac","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca0261e6-be58-4026-a65b-5970afe057a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5384ce93-90af-436e-b058-287b64a8222f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200323_koronavirus_jarvany_hasznaltautopiac","timestamp":"2020. március. 23. 13:35","title":"A járvány elintézte a használtautó-piacot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07539e5e-25ec-43d3-a962-a011a051bb96","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány napra visszatérnek a téli közlekedési körülmények, nem árt óvatosabban vezetni. A Magyar Közút is reagál, valamint a járványhelyzetnek is kiemelt figyelmet szentel.","shortLead":"Néhány napra visszatérnek a téli közlekedési körülmények, nem árt óvatosabban vezetni. A Magyar Közút is reagál...","id":"20200323_teli_uzemmodra_valt_a_magyar_kozut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07539e5e-25ec-43d3-a962-a011a051bb96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9765b107-5b19-4251-992c-f0c9a13dcf5d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200323_teli_uzemmodra_valt_a_magyar_kozut","timestamp":"2020. március. 23. 07:56","title":"Havazás, hószállingózás, havas eső: téli üzemmódra vált a Magyar Közút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"621af913-6c78-4b38-bf87-1e1485e3b5db","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Abe Sindzó most először beszélt arról, hogy esetleg nem az eredetileg tervezett időpontban tartják majd meg a tokiói játékokat. Közben Kanada bejelentette: ha nincs halasztás, nem vesznek részt a játékokon.","shortLead":"Abe Sindzó most először beszélt arról, hogy esetleg nem az eredetileg tervezett időpontban tartják majd meg a tokiói...","id":"20200323_koronavirus_tokio_olimpia_abe_sindzo_kanada","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=621af913-6c78-4b38-bf87-1e1485e3b5db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a76e2bec-4dc7-4e30-b255-8de5feeaa8c5","keywords":null,"link":"/sport/20200323_koronavirus_tokio_olimpia_abe_sindzo_kanada","timestamp":"2020. március. 23. 09:43","title":"Már a japán miniszterelnök szerint is elhalaszthatják az olimpiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e3fa23e-7e02-4079-b0e6-3e4eb0e24f27","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kétszáz fölé emelkedett szombatra az új típusú koronavírus okozta járvány brit halálos áldozatainak száma.","shortLead":"Kétszáz fölé emelkedett szombatra az új típusú koronavírus okozta járvány brit halálos áldozatainak száma.","id":"20200321_Mar_233_aldozata_van_a_jarvanynak_NagyBritanniaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e3fa23e-7e02-4079-b0e6-3e4eb0e24f27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21c7e59c-53d4-41be-8cc9-eb5c68699993","keywords":null,"link":"/vilag/20200321_Mar_233_aldozata_van_a_jarvanynak_NagyBritanniaban","timestamp":"2020. március. 21. 20:31","title":"Már 233 áldozata van a járványnak Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]