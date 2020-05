Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d5fa5cc-5516-4627-a757-f9f54dc2cba7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Múlt héten az egészségügyi maszk viselését is előírták Bujákon, ahol Nógrád megye fertőzötteinek közel harmada él.","shortLead":"Múlt héten az egészségügyi maszk viselését is előírták Bujákon, ahol Nógrád megye fertőzötteinek közel harmada él.","id":"20200527_Jarvany_tort_ki_egy_nogradi_kozsegben_legalabb_10en_koronavirusosak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d5fa5cc-5516-4627-a757-f9f54dc2cba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aab04b66-d1d8-4ae0-8731-c22da5145626","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_Jarvany_tort_ki_egy_nogradi_kozsegben_legalabb_10en_koronavirusosak","timestamp":"2020. május. 27. 16:47","title":"Gócpont alakult ki egy nógrádi községben, 10 koronavírusost találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3bc19e0-65f1-4d21-b549-1ff2e9625cb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha növekszik a szociális hozzájárulás mértéke, és a gépjárműadóra sem számíthat a kerület, négymilliárd forinttól eshet el az önkormányzat.","shortLead":"Ha növekszik a szociális hozzájárulás mértéke, és a gépjárműadóra sem számíthat a kerület, négymilliárd forinttól eshet...","id":"20200527_XVIII_kerulet_tomeges_elbocsatasok_Szaniszlo_Sandor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3bc19e0-65f1-4d21-b549-1ff2e9625cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8171a9e0-c400-4885-82a6-3f76612bdd42","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_XVIII_kerulet_tomeges_elbocsatasok_Szaniszlo_Sandor","timestamp":"2020. május. 27. 17:56","title":"A XVIII. kerületi polgármester szerint tömeges elbocsátásokhoz is vezethetnek a megszorítások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f72958f8-4dc0-4323-ba45-1fa2cdda63a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem örökösének tette meg, csak két tanácsot adott a haldokló miniszterelnök a fiatal ellenzéki vezetőnek.","shortLead":"Nem örökösének tette meg, csak két tanácsot adott a haldokló miniszterelnök a fiatal ellenzéki vezetőnek.","id":"20200528_antall_gyorgy_antall_jozsef_orban_viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f72958f8-4dc0-4323-ba45-1fa2cdda63a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88804db6-7ae2-45c7-a28b-17fe086001a6","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_antall_gyorgy_antall_jozsef_orban_viktor","timestamp":"2020. május. 28. 12:52","title":"Antall József fia elárulta, apja mit mondott a halálos ágyán Orbán Viktornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b47ef87-559a-42c8-b719-7b728a7e9366","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Crew Dragon két bátor űrhajósa magyar idő szerint 22:33-kor emelkedik a levegőbe, hogy a SpaceX szerkezetével a Nemzetközi Űrállomáshoz (ISS) jusson. A startot több helyen élőben közvetítik. [Frissítés: törölték a startot.]","shortLead":"A Crew Dragon két bátor űrhajósa magyar idő szerint 22:33-kor emelkedik a levegőbe, hogy a SpaceX szerkezetével...","id":"20200527_spacex_crew_dragon_start_kiloves_live_stream_elo_kozvetites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b47ef87-559a-42c8-b719-7b728a7e9366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7436a55-a9f3-4210-a028-6f5eb72486a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200527_spacex_crew_dragon_start_kiloves_live_stream_elo_kozvetites","timestamp":"2020. május. 27. 16:03","title":"Mutatjuk, hol nézheti élőben a történelem újabb fontos űrrepülését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e61081f-88cf-4a6f-bf9b-fca40b753043","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Júniusban véget érhet a rendkívüli jogrend, azonban a kormány az átmeneti szabályok között egy esetleges újabb járványhelyzetre erős felhatalmazást szavaztatna meg magának. A kedd éjjel benyújtott előterjesztésben sok eddigi intézkedést fenntartanak, egy darabig még lehet az orvossal telefonon konzultálni, ahogy a lejáró személyi igazolvány vagy műszaki engedély is fél évig jó lesz.","shortLead":"Júniusban véget érhet a rendkívüli jogrend, azonban a kormány az átmeneti szabályok között egy esetleges újabb...","id":"20200527_felhatalmazasi_torveny_orban_egeszsegugyi_valsaghelyzet_jarvanyhelyzet_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e61081f-88cf-4a6f-bf9b-fca40b753043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5108368c-f390-4004-acb5-614363bf194b","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_felhatalmazasi_torveny_orban_egeszsegugyi_valsaghelyzet_jarvanyhelyzet_koronavirus","timestamp":"2020. május. 27. 12:05","title":"Orbán lényegében ismét különleges felhatalmazást kér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3c64f8b-3b8d-40c2-8d22-0d941f6f9a0d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebben az új német terepjáróban minden körülmények mellett igen jók a túlélési esélyeink.","shortLead":"Ebben az új német terepjáróban minden körülmények mellett igen jók a túlélési esélyeink.","id":"20200527_robbantasok_ellen_is_ved_a_pancelozott_uj_mercedes_gosztaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3c64f8b-3b8d-40c2-8d22-0d941f6f9a0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20e218aa-a1ed-468e-a785-bf49673a1fe0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200527_robbantasok_ellen_is_ved_a_pancelozott_uj_mercedes_gosztaly","timestamp":"2020. május. 27. 07:59","title":"Robbantások ellen is véd a páncélozott új Mercedes G-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adf92aca-972c-4efc-a6e4-9d295a3a297c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mostantól a legnagyobb Mini hátulját is az Egyesült Királyság zászlómotívuma díszíti.\r

","shortLead":"Mostantól a legnagyobb Mini hátulját is az Egyesült Királyság zászlómotívuma díszíti.\r

","id":"20200528_megerkezett_a_felfrissitett_mini_countryman","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=adf92aca-972c-4efc-a6e4-9d295a3a297c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fce310bd-345b-4a08-ba46-42d5b1e6f806","keywords":null,"link":"/cegauto/20200528_megerkezett_a_felfrissitett_mini_countryman","timestamp":"2020. május. 28. 09:21","title":"Megérkezett a felfrissített Mini Countryman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy munkahelyi tárgyalásra ment be fegyverrel a vállalat egy felfüggesztett dolgozója, három embert meggyilkolt, egy negyediket megsebesített. A rendőrség még keresi a támadás okát.","shortLead":"Egy munkahelyi tárgyalásra ment be fegyverrel a vállalat egy felfüggesztett dolgozója, három embert meggyilkolt...","id":"20200528_lovoldozes_gyilkossag_franciaorszag_targyalo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0190355-f014-4f88-a6b3-ca3af8b9b7d7","keywords":null,"link":"/vilag/20200528_lovoldozes_gyilkossag_franciaorszag_targyalo","timestamp":"2020. május. 28. 06:00","title":"Lövöldözni kezdett egy dolgozó egy francia cég tárgyalótermében, három embert megölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]