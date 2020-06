Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6fecc2db-7ff7-4c24-8de8-4619691b4c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többször is elmondta már a történetét az MSZP videójában feltűnő nő, de mentőápolóként még nem mutatkozott be. ","shortLead":"Többször is elmondta már a történetét az MSZP videójában feltűnő nő, de mentőápolóként még nem mutatkozott be. ","id":"20200608_nemeth_athina_mentoapolo_vagy_nem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fecc2db-7ff7-4c24-8de8-4619691b4c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73aad7e6-b27e-4755-8695-13083d7e87f6","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_nemeth_athina_mentoapolo_vagy_nem","timestamp":"2020. június. 08. 14:00","title":"OMSZ: Nem igazi mentős, aki elhunyt betegekről beszélt az MSZP videójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lázár János neve is felvetődött új szövetségi elnökként a teniszezőknél, de egyelőre a járványhelyzetre hivatkozva halasztják a tisztújítást.","shortLead":"Lázár János neve is felvetődött új szövetségi elnökként a teniszezőknél, de egyelőre a járványhelyzetre hivatkozva...","id":"20200608_tenisz_mtsz_kozgyules_lazar_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7856368-b335-4978-9a37-c55edcf3b824","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_tenisz_mtsz_kozgyules_lazar_jarvany","timestamp":"2020. június. 08. 09:04","title":"Egy ideig nem lesz új elnöke a nagy bajban lévő teniszszövetségnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa5cca84-3c50-4a39-889e-25999f71b028","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Nagyon úgy tűnik, nem a szokásos összeütközésekről van szó. Azt nemigen lehet megmondani, melyik ország feszítette most túl a húrt, ami biztos, hogy a háttérben a két ázsiai óriás nagyhatalmi törekvései állnak.","shortLead":"Nagyon úgy tűnik, nem a szokásos összeütközésekről van szó. Azt nemigen lehet megmondani, melyik ország feszítette most...","id":"202023__harc_avilag_tetejen__india_es_kina__nacionalizmus__azsiai_elefantok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa5cca84-3c50-4a39-889e-25999f71b028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c7ddaa1-15dc-4ae5-b185-b746d160b5de","keywords":null,"link":"/360/202023__harc_avilag_tetejen__india_es_kina__nacionalizmus__azsiai_elefantok","timestamp":"2020. június. 08. 17:00","title":"Nyílt fegyveres konfliktusba torkollhatnak a legújabb indiai–kínai határvillongások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54badbcc-bb95-4de7-82b8-9d006a76f416","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Horvátországban harmadik napja nem diagnosztizáltak új koronavírus-fertőzöttet, Szlovéniában stagnál az esetek száma - derült ki a válságstábok vasárnapi sajtótájékoztatóján.","shortLead":"Horvátországban harmadik napja nem diagnosztizáltak új koronavírus-fertőzöttet, Szlovéniában stagnál az esetek száma...","id":"20200607_Nincs_uj_virusos_ujabb_enyhites_jon_a_horvatorszagi_boltokban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54badbcc-bb95-4de7-82b8-9d006a76f416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e5ec554-69f9-4682-af3f-dc524b87ed42","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200607_Nincs_uj_virusos_ujabb_enyhites_jon_a_horvatorszagi_boltokban","timestamp":"2020. június. 07. 15:40","title":"Nincs új vírusos, újabb enyhítés jön a horvátországi boltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7285042e-b067-4dc5-9189-91f09615fdf9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Római kori erődök, utak, katonai táborok és villaépületek nyomait azonosították kutatók Walesben a 2018-as hőhullám idején készített légifelvételek elemzése révén.\r

","shortLead":"Római kori erődök, utak, katonai táborok és villaépületek nyomait azonosították kutatók Walesben a 2018-as hőhullám...","id":"20200608_wales_romai_erod_aszaly_legi_felvetel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7285042e-b067-4dc5-9189-91f09615fdf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"527c256b-d913-4422-8929-8b9980178d94","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_wales_romai_erod_aszaly_legi_felvetel","timestamp":"2020. június. 08. 20:49","title":"Az aszály fedte fel az elveszett római emlékeket Walesben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb16433-a246-451a-b842-13657d455f9c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai Visionix fejlesztői állítják, minden olyan technológiai problémát leküzdöttek, ami miatt eddig nem tehettek a telefongyártók kamerát a kijelző alá.","shortLead":"A kínai Visionix fejlesztői állítják, minden olyan technológiai problémát leküzdöttek, ami miatt eddig nem tehettek...","id":"20200608_visionx_mobilkepernyo_alatti_kamera_szelfikamera","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cb16433-a246-451a-b842-13657d455f9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"860be952-df47-4687-950e-680e7b3f3390","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_visionx_mobilkepernyo_alatti_kamera_szelfikamera","timestamp":"2020. június. 08. 19:33","title":"Kínában állítják: kész a kijelző, ami alá már be lehet tenni az eltűnős kamerát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"188651ff-ef39-4d13-a7b5-c70d97e26025","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Ahogy romlanak az Egyesült Államok és Kína kapcsolatai ,úgy fedezik fel egyre inkább az ázsiai ország óriásvállalatai a hongkongi tőzsdét. Júniusban két ilyen cég is részvényeket bocsát ki Hongkongban annak ellenére, hogy a Nasdaq-on az Egyesült Államokban már régebben be voltak jegyezve.","shortLead":"Ahogy romlanak az Egyesült Államok és Kína kapcsolatai ,úgy fedezik fel egyre inkább az ázsiai ország óriásvállalatai...","id":"20200609_Hongkong_az_uj_New_York","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=188651ff-ef39-4d13-a7b5-c70d97e26025&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9599c193-cd4e-4c8e-99f1-c6a8c1f6694e","keywords":null,"link":"/kkv/20200609_Hongkong_az_uj_New_York","timestamp":"2020. június. 09. 13:36","title":"Hiába a tüntetések, Hongkong az új New York a kínai cégek számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8eb3e82-e582-4a88-bc1f-834d62783f3a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A támadók egyenruhában voltak.","shortLead":"A támadók egyenruhában voltak.","id":"20200608_Lemeszaroltak_ket_falu_lakoit_Maliban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8eb3e82-e582-4a88-bc1f-834d62783f3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65c6ba07-367a-41d7-b13d-605987ed378a","keywords":null,"link":"/vilag/20200608_Lemeszaroltak_ket_falu_lakoit_Maliban","timestamp":"2020. június. 08. 05:52","title":"Lemészárolták két falu lakóit Maliban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]