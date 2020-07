Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22c2aa46-de06-472c-8885-440f483bf5d2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Eltűnt Pak Von Szun, Szöul polgármestere. Eltűnését a lánya jelentette, a városvezetőt 150 rendőr keresi, eddig eredménytelenül.","shortLead":"Eltűnt Pak Von Szun, Szöul polgármestere. Eltűnését a lánya jelentette, a városvezetőt 150 rendőr keresi, eddig...","id":"20200709_szoul_polgarmester_rendorseg_eltunt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22c2aa46-de06-472c-8885-440f483bf5d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90fa57c2-73db-4892-a4fe-59a831cfa2b8","keywords":null,"link":"/elet/20200709_szoul_polgarmester_rendorseg_eltunt","timestamp":"2020. július. 09. 13:47","title":"Eltűnt Szöul polgármestere, nagy erőkkel keresi a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55335b69-07e9-4f58-929f-5c467c5826a5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel egyáltalán nem lesz szükség vezetőre, a jármű mindent magától csinál.","shortLead":"Ezzel egyáltalán nem lesz szükség vezetőre, a jármű mindent magától csinál.","id":"20200709_elon_musk_onvezeto_technologia_tesla","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55335b69-07e9-4f58-929f-5c467c5826a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ab516a4-b48a-4833-b0e6-6fbdb3d7a816","keywords":null,"link":"/cegauto/20200709_elon_musk_onvezeto_technologia_tesla","timestamp":"2020. július. 09. 12:09","title":"Elon Musk szerint rövidesen elkészülnek a teljesen önvezető technológiával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ed18ccb-8dde-4f41-92b1-f0cade7132f0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A csel nem jött össze.","shortLead":"A csel nem jött össze.","id":"20200709_szabadsag_hid_vamhaz_korut_robogo_motoros_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ed18ccb-8dde-4f41-92b1-f0cade7132f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6466de27-1374-427b-94cd-fc90f435d7a2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200709_szabadsag_hid_vamhaz_korut_robogo_motoros_rendorok","timestamp":"2020. július. 09. 07:58","title":"A járdára felhajtva próbált meglógni a rendőrök elől egy robogós Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b52feb40-7942-4855-8dd9-bf8865377da2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rengeteg nagyítható fotó látható, valamint többek között Darvas Iván önmagával folytatott párbeszédének részletei olvashatók az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet virtuális kiállításának oldalán. ","shortLead":"Rengeteg nagyítható fotó látható, valamint többek között Darvas Iván önmagával folytatott párbeszédének részletei...","id":"20200710_Csodas_kepek_Darvas_Ivanrol__kiallitas_nyilt_az_interneten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b52feb40-7942-4855-8dd9-bf8865377da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"091926d6-3ecc-4af0-b6f4-fab72bae4592","keywords":null,"link":"/kultura/20200710_Csodas_kepek_Darvas_Ivanrol__kiallitas_nyilt_az_interneten","timestamp":"2020. július. 10. 10:48","title":"Csodás képek Darvas Ivánról - kiállítás nyílt az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca77bcb0-20e9-46d0-b294-339b0f0eac9b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német cég minden jövőbeli modellje megújult logóval mutatkozik majd be.","shortLead":"A német cég minden jövőbeli modellje megújult logóval mutatkozik majd be.","id":"20200710_Az_Opel_villamos_logoja_is_hozzaidomul_az_uj_vilaghoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca77bcb0-20e9-46d0-b294-339b0f0eac9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e57a82e-11fc-4265-8b16-fc0a2e23a12a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200710_Az_Opel_villamos_logoja_is_hozzaidomul_az_uj_vilaghoz","timestamp":"2020. július. 10. 11:35","title":"Az Opel villámos logója is hozzáidomul az új világhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda3b63a-620d-423b-811c-fb4b28e53613","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Charles Csiangot az egész vállalat gyászolja. 56 éves volt.","shortLead":"Charles Csiangot az egész vállalat gyászolja. 56 éves volt.","id":"20200709_msi_vezerigazgato_charles_csiang","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eda3b63a-620d-423b-811c-fb4b28e53613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"467363f0-b2b2-4506-86fa-b03cff48c517","keywords":null,"link":"/tudomany/20200709_msi_vezerigazgato_charles_csiang","timestamp":"2020. július. 09. 10:33","title":"Kizuhant a hetedikről és meghalt az MSI vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"780f9d6d-cfd9-48be-a53a-a6e9cb5d5ca7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nyár végére készülhet el a Vígszínház korábbi igazgatójának vezetési módszerei miatt indult felügyelőbizottsági vizsgálat eredménye.\r

","shortLead":"Nyár végére készülhet el a Vígszínház korábbi igazgatójának vezetési módszerei miatt indult felügyelőbizottsági...","id":"20200709_vigszinhaz_eszenyi_eniko_vizsgalat_molnar_aron_rudolf_peter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=780f9d6d-cfd9-48be-a53a-a6e9cb5d5ca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7287e27c-7675-4376-b6a0-688e5a9dc21a","keywords":null,"link":"/kultura/20200709_vigszinhaz_eszenyi_eniko_vizsgalat_molnar_aron_rudolf_peter","timestamp":"2020. július. 09. 21:28","title":"Több színészt is meghallgattak már az Eszenyi-ügy miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0caa2e47-2d88-41a4-aad3-717a9f93ef90","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Nagypályán ismeretlen játékost cserélt be elnöksége második félidejére az újrázni készülő francia államfő, Emmanuel Macron. Az új kormányfőnek, Jean Castexnek a hiányzó bázist kellene behoznia az elnök pártja mögé.","shortLead":"Nagypályán ismeretlen játékost cserélt be elnöksége második félidejére az újrázni készülő francia államfő, Emmanuel...","id":"20200708_Taktikai_csere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0caa2e47-2d88-41a4-aad3-717a9f93ef90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"234d486d-4179-497f-a8a2-53863d530ddc","keywords":null,"link":"/360/20200708_Taktikai_csere","timestamp":"2020. július. 08. 15:00","title":"Innen szép nyerni: Macron taktikázik az újabb ciklusáért vívott meccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]