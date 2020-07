Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f536a648-0c7c-4724-9d5b-0c5aafc23c52","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Solar Orbiter nevű napszondának nemcsak a csillagunkat sikerült lefotóznia, de az égitest mágneses mezejét is megfigyelhette, sőt, még a kozmikus porról visszaverődő fényt is rögzítette.","shortLead":"A Solar Orbiter nevű napszondának nemcsak a csillagunkat sikerült lefotóznia, de az égitest mágneses mezejét is...","id":"20200716_solar_orbiter_napszonda_megfigyeles_nasa_europai_urugynokseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f536a648-0c7c-4724-9d5b-0c5aafc23c52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6931e5c-fc0b-4f8a-a91f-23ce314c8f84","keywords":null,"link":"/tudomany/20200716_solar_orbiter_napszonda_megfigyeles_nasa_europai_urugynokseg","timestamp":"2020. július. 16. 20:03","title":"Hazaküldte az első képeket a Napnál járó űrszonda, különleges jelenséget láthattak a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c357051-f2a2-4b38-ad0d-36c2ff099938","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zsűri „sok tetszetős sort, dallamrészt talált a szurkolók és profi zenészek alkotásaiban, összességében egyik pályamű sem felelt meg maradéktalanul az elképzeléseiknek”.\r

","shortLead":"A zsűri „sok tetszetős sort, dallamrészt talált a szurkolók és profi zenészek alkotásaiban, összességében egyik pályamű...","id":"20200717_mtk_indulo_palyazat_zsuri","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c357051-f2a2-4b38-ad0d-36c2ff099938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49ebaf9d-dd93-4ae2-8e60-c5b8bb4a49cd","keywords":null,"link":"/kultura/20200717_mtk_indulo_palyazat_zsuri","timestamp":"2020. július. 17. 06:21","title":"Pályázaton keresték, nem lett meg az MTK új indulója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96ebd2eb-adec-4a18-b977-0f15b3548207","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Minden korosztály több időt töltött a képernyők előtt, mint a járványt megelőzően.","shortLead":"Minden korosztály több időt töltött a képernyők előtt, mint a járványt megelőzően.","id":"20200717_Naponta_tobb_mint_7_orat_teveztek_a_60_even_feluliek_a_karanten_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96ebd2eb-adec-4a18-b977-0f15b3548207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"956c5919-f57b-479b-b5e6-cb3c7e562451","keywords":null,"link":"/elet/20200717_Naponta_tobb_mint_7_orat_teveztek_a_60_even_feluliek_a_karanten_alatt","timestamp":"2020. július. 17. 10:01","title":"Hét óránál is többet tévéztek a karantén alatt naponta a hatvan év felettiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d2d8c15-bb06-4e8b-b633-23b790be5aab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség már négy embert elfogott az ügyben, egyet még köröznek.","shortLead":"A rendőrség már négy embert elfogott az ügyben, egyet még köröznek.","id":"20200716_bankszamla_lopas_csalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d2d8c15-bb06-4e8b-b633-23b790be5aab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eebc28b-5aab-499c-a8f1-9a318a99610e","keywords":null,"link":"/itthon/20200716_bankszamla_lopas_csalas","timestamp":"2020. július. 16. 11:56","title":"62 millió forintot loptak el egy budapesti nő bankszámlájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Legalább augusztus közepéig veszélyhelyzet lesz Romániában.","shortLead":"Legalább augusztus közepéig veszélyhelyzet lesz Romániában.","id":"20200715_veszelyhelyzet_Romania_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08359f1b-834c-4722-8c14-fba2fcf35c1c","keywords":null,"link":"/vilag/20200715_veszelyhelyzet_Romania_jarvany","timestamp":"2020. július. 15. 20:57","title":"Egy hónappal meghosszabbították a veszélyhelyzetet Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cba1a6f-89cc-4944-b711-6ac0ddbfc848","c_author":"Csányi Nikolett","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nem csak környezetbarát, de hatékonyabb is, ha biológiai gyérítéssel veszik fel a kesztyűt a szúnyogok ellen. Az időzítés azonban kulcsfontosságú. Megmutatjuk, hogyan dolgozik Kőszegi Dániel szúnyogirtó szakember.","shortLead":"Nem csak környezetbarát, de hatékonyabb is, ha biológiai gyérítéssel veszik fel a kesztyűt a szúnyogok ellen...","id":"20200716_Vegyszer_nelkul_larva_allapotban_irtjak_a_szunyogokat_Dunafoldvaron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2cba1a6f-89cc-4944-b711-6ac0ddbfc848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ce01272-9cd3-4c5f-933b-97ada15b7479","keywords":null,"link":"/zhvg/20200716_Vegyszer_nelkul_larva_allapotban_irtjak_a_szunyogokat_Dunafoldvaron","timestamp":"2020. július. 16. 13:30","title":"Ezektől a szúnyogoktól már nem kell félnünk – elkísértünk akció közben egy szúnyogirtót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71c07bcf-fb19-48c4-ae88-6a3b6b4ed83b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az NROL-129 jelű küldetés keretében több műholdat is pályára állított az Egyesült Államok. Azt azonban, hogy miért tették ezt, titok.","shortLead":"Az NROL-129 jelű küldetés keretében több műholdat is pályára állított az Egyesült Államok. Azt azonban, hogy miért...","id":"20200716_egyesult_allamok_muhold_hirszerzes_kemmuhold_nrol_129","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71c07bcf-fb19-48c4-ae88-6a3b6b4ed83b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46bf1f81-ab4d-4d01-9c75-0bfdcc5e4fdd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200716_egyesult_allamok_muhold_hirszerzes_kemmuhold_nrol_129","timestamp":"2020. július. 16. 13:03","title":"Amerika pályára állított négy kisebb műholdat, de titkolják, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megnyitotta kapuit a turai kastélyszálló.","shortLead":"Megnyitotta kapuit a turai kastélyszálló.","id":"20200716_Nyitasi_akcio_Tiborcz_kastelyszallojaban_103_ezer_forint_egy_ejszaka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"141028b8-01e6-4da1-86d6-b8612b267e14","keywords":null,"link":"/kkv/20200716_Nyitasi_akcio_Tiborcz_kastelyszallojaban_103_ezer_forint_egy_ejszaka","timestamp":"2020. július. 16. 08:10","title":"Nyitási akció Tiborcz kastélyszállójában: 103 ezer forint egy éjszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]