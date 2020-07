Egy teljes képsorozattal tudatta a világgal az Instagramon Nicki Minaj, hogy terhes. A rappernek ez lesz az első gyereke, és mint írta, úszik a boldogságban.

Minaj 2019-ben házasodott össze Kenneth Pettyvel, akit a lelki társának nevezett, az intézményesített kapcsolatukról pedig azt mondta, nem gondolta volna, hogy ennyire megnyugtató lesz.

Petty előélete ugyanakkor bővelkedett a történésekben. 1995-ben nemi erőszak kísérlete miatt ítélték el, egy 2002-es lövöldözés miatt pedig hét évet töltött börtönben.

Nicki Minaj már eddig is sikeres évet tudhat maga mögött, idén kétszer is az amerikai slágerlisták élén végzett, májusban a Say So, júniusban pedig a Trollz című számmal.

