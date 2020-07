Guinness-rekordot ér egy debreceni nyakkendőgyűjtemény

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c790e1b8-a4c9-42cd-9c73-29bc5d936a44","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás német gyártó immár nemcsak TDI, hanem TFSI változatban is kínálja két divatterepjárója csúcsmodelljét. ","shortLead":"A négykarikás német gyártó immár nemcsak TDI, hanem TFSI változatban is kínálja két divatterepjárója csúcsmodelljét. ","id":"20200720_gazolaj_utan_benzin_itt_az_507_loeros_uj_audi_sq7_es_sq8_tfsi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c790e1b8-a4c9-42cd-9c73-29bc5d936a44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"263255ad-ed49-459b-90ec-31a536d2c024","keywords":null,"link":"/cegauto/20200720_gazolaj_utan_benzin_itt_az_507_loeros_uj_audi_sq7_es_sq8_tfsi","timestamp":"2020. július. 20. 07:59","title":"Gázolaj után benzin: itt az 507 lóerős új Audi SQ7 és SQ8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cac96f07-72ba-4d71-92e6-a5563b7ffc62","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pénteken lesz Bogdán László temetése, csütörtökön este pedig virrasztást tartanak a házánál.","shortLead":"Pénteken lesz Bogdán László temetése, csütörtökön este pedig virrasztást tartanak a házánál.","id":"20200721_virrasztas_Cserdi_Bogdan_Laszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cac96f07-72ba-4d71-92e6-a5563b7ffc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42a33a62-2dcf-46b2-889b-20f20d57dff5","keywords":null,"link":"/elet/20200721_virrasztas_Cserdi_Bogdan_Laszlo","timestamp":"2020. július. 21. 09:24","title":"Csütörtök este virrasztás lesz Bogdán Lászlóért Cserdiben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c02b2881-14aa-476d-9e7a-38aec284f935","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy dobásnak szánja a OnePlus új, elérhető árú okostelefonjának bemutatását, s az alábbiakban megmutatjuk, hogyan lehetünk részesei ennek a bemutatónak.","shortLead":"Nagy dobásnak szánja a OnePlus új, elérhető árú okostelefonjának bemutatását, s az alábbiakban megmutatjuk, hogyan...","id":"20200720_oneplus_nord_bemutato_kiterjesztett_valosag_ar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c02b2881-14aa-476d-9e7a-38aec284f935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63021820-add3-4949-b92a-a37a7c7a061b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200720_oneplus_nord_bemutato_kiterjesztett_valosag_ar","timestamp":"2020. július. 20. 17:03","title":"Több csatornán is megnézheti a OnePlus Nord különleges bemutatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32f47249-1986-4488-bacd-17b03180ea02","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szemtanúk szerint lövéseket hallani a környékről. A túszejtőnél a hírek szerint bomba is van.","shortLead":"Szemtanúk szerint lövéseket hallani a környékről. A túszejtőnél a hírek szerint bomba is van.","id":"20200721_tuszejtes_ukrajna_luck","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32f47249-1986-4488-bacd-17b03180ea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f1fd74b-1bbe-4357-8ab7-565ea6806df0","keywords":null,"link":"/vilag/20200721_tuszejtes_ukrajna_luck","timestamp":"2020. július. 21. 10:44","title":"Túszul ejtették egy busz utasait Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint legalább nyolc olyan felhasználó van, akinek személyes üzeneteihez is hozzáférhettek a hackerek.","shortLead":"A jelek szerint legalább nyolc olyan felhasználó van, akinek személyes üzeneteihez is hozzáférhettek a hackerek.","id":"20200720_twitter_hackertamadas_felhasznaloi_adatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06aff5dd-8389-41db-b5ab-9e531528bdc4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200720_twitter_hackertamadas_felhasznaloi_adatok","timestamp":"2020. július. 20. 14:08","title":"Nagyobb lehet a kár a Twitter elleni hackertámadás után, mint elsőre remélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ffa927a-dca9-4e41-a4e0-8551c1dc43d0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A külső minimális mértékben változott, a motort viszont jelentősen erősebbé tették.","shortLead":"A külső minimális mértékben változott, a motort viszont jelentősen erősebbé tették.","id":"20200720_izleses_tuningot_kapott_a_ferrari_roma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ffa927a-dca9-4e41-a4e0-8551c1dc43d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82267c50-3abf-49bc-a69a-4d87e3182786","keywords":null,"link":"/cegauto/20200720_izleses_tuningot_kapott_a_ferrari_roma","timestamp":"2020. július. 20. 11:21","title":"Ízléses tuningot kapott a Ferrari Roma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b0dcbd3-f8ca-4338-8744-5b0c54db7590","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kivégezték Iránban hétfőn azt a férfit, aki elárulta az iráni Forradalmi Gárda al-Kudsz elitegységét vezető Kászim Szulejmáni tartózkodási helyét az amerikai és az izraeli hírszerzésnek – közölte az állami televízió.","shortLead":"Kivégezték Iránban hétfőn azt a férfit, aki elárulta az iráni Forradalmi Gárda al-Kudsz elitegységét vezető Kászim...","id":"20200720_Iranban_kivegeztek_a_Szulejmani_holletet_elarulo_ferfit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b0dcbd3-f8ca-4338-8744-5b0c54db7590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70e5c4e5-c673-4486-9dcc-3b64a6ccda6c","keywords":null,"link":"/vilag/20200720_Iranban_kivegeztek_a_Szulejmani_holletet_elarulo_ferfit","timestamp":"2020. július. 20. 10:22","title":"Iránban kivégezték a Szulejmáni hollétét eláruló férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31bbaf12-6b64-46b3-89ff-61dddbe23afa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az infektológus főorvos szerint egyéb szigorításra jelenleg nincs szükség, a behurcolt esetek ellen elegendő a karanténkötelezettség.","shortLead":"Az infektológus főorvos szerint egyéb szigorításra jelenleg nincs szükség, a behurcolt esetek ellen elegendő...","id":"20200720_koronavirus_jarvany_szlavik_janos_infektologus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31bbaf12-6b64-46b3-89ff-61dddbe23afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef0e841b-1938-431a-930d-e0ef3a081005","keywords":null,"link":"/itthon/20200720_koronavirus_jarvany_szlavik_janos_infektologus","timestamp":"2020. július. 20. 07:24","title":"Szlávik: Szigorítani kellene a maszkhasználatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]