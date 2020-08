Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b389396-69f8-44d6-8989-837a7e0f3e5a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Puskás Aréna nézőterének harmadát használhatják ki, így körülbelül 20 ezren lehetnek majd a meccsen. Ezzel vizsgálják a korlátozások hatását is. ","shortLead":"A Puskás Aréna nézőterének harmadát használhatják ki, így körülbelül 20 ezren lehetnek majd a meccsen. Ezzel vizsgálják...","id":"20200827_puskas_arena_kulfoldi_szurkolok_europai_szuperkupa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b389396-69f8-44d6-8989-837a7e0f3e5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"790bf913-603c-4f88-bdcc-a9219a240b50","keywords":null,"link":"/sport/20200827_puskas_arena_kulfoldi_szurkolok_europai_szuperkupa","timestamp":"2020. augusztus. 27. 12:55","title":"Jöhetnek külföldi szurkolók a budapesti Szuperkupa-döntőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f26b74a7-51a7-4d38-9a5e-71dbfc918108","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kenoshában kedden folytatódtak a tiltakozások, amelyek azután kezdődtek, hogy a rendőrök hátba lőttek egy afroamerikai férfit.

","shortLead":"Kenoshában kedden folytatódtak a tiltakozások, amelyek azután kezdődtek, hogy a rendőrök hátba lőttek egy afroamerikai...","id":"20200826_Tuntetes_es_gyujtogatas_Wisconsinban_rendkivuli_allapotot_hirdettek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f26b74a7-51a7-4d38-9a5e-71dbfc918108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c451d74-66d4-433d-a2a6-5a70e7b5dc01","keywords":null,"link":"/vilag/20200826_Tuntetes_es_gyujtogatas_Wisconsinban_rendkivuli_allapotot_hirdettek","timestamp":"2020. augusztus. 26. 05:17","title":"Tüntetés és gyújtogatás Wisconsinban, rendkívüli állapotot hirdettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb0c133c-7e1c-4243-8ddd-c0332291a348","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Igazságot követel a Milwaukee Bucks annak a fekete férfinek, akit hétszer lőttek hátba a rendőrök Kenosha városban.","shortLead":"Igazságot követel a Milwaukee Bucks annak a fekete férfinek, akit hétszer lőttek hátba a rendőrök Kenosha városban.","id":"20200827_nba_blm_milwaukee_kenosha","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb0c133c-7e1c-4243-8ddd-c0332291a348&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ca5b07e-c621-4ddc-bf85-4d49542f54d1","keywords":null,"link":"/sport/20200827_nba_blm_milwaukee_kenosha","timestamp":"2020. augusztus. 27. 06:48","title":"A rasszizmus ellen állt ki egy csapat, megakadtak az NBA-rájátszások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a11e2082-9f12-47eb-8270-1c74afd5ba30","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megsokszorozódtak a tengerjogi viták a térségben, elsősorban az elmúlt években feltárt földgázmezők miatt.","shortLead":"Megsokszorozódtak a tengerjogi viták a térségben, elsősorban az elmúlt években feltárt földgázmezők miatt.","id":"20200826_torok_gorog_foldgaz_foldkozi_tenger","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a11e2082-9f12-47eb-8270-1c74afd5ba30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76d3a78b-fa1a-4c2d-bc71-45094ce8f0e3","keywords":null,"link":"/vilag/20200826_torok_gorog_foldgaz_foldkozi_tenger","timestamp":"2020. augusztus. 26. 16:05","title":"Közös hadgyakorlattal üzennek Erdogannak a görögök, a ciprusiak, a franciák és az olaszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cedbaad2-064d-4e01-bcbf-0efb55e9411c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányzat tagjai közül többen karanténba vonultak. Az érintettek közt van Orbán Balázs is, az ő tesztje negatív lett.","shortLead":"A kormányzat tagjai közül többen karanténba vonultak. Az érintettek közt van Orbán Balázs is, az ő tesztje negatív lett.","id":"20200827_orban_balazs_koronavirus_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cedbaad2-064d-4e01-bcbf-0efb55e9411c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"268bbde1-9c1d-40ce-8d3c-b11f31b0563a","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_orban_balazs_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. augusztus. 27. 15:59","title":"Orbán Balázs: Negatív az első teszteredményem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f256851-29ad-44b7-8c0d-8689e7612283","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Senkinek sincs joga megzavarni a félmeztelenül strandoló nőket.



","shortLead":"Senkinek sincs joga megzavarni a félmeztelenül strandoló nőket.



