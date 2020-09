Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ddce155d-d773-401a-b730-1e85f881fce9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy év és három és fél hónapig a Boden-tó mélyén fekvő fehérbort emeltek ki szombaton a Németország, Svájc és Ausztria határán fekvő tóból. A Mélységi mámorra keresztelt nedű limitált kiadásban kapható.","shortLead":"Egy év és három és fél hónapig a Boden-tó mélyén fekvő fehérbort emeltek ki szombaton a Németország, Svájc és Ausztria...","id":"20200830_A_Bodento_melyen_erlelt_bort_hoztak_a_felszinre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddce155d-d773-401a-b730-1e85f881fce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19f5b37c-7410-4052-bc2a-e9ebab1848d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200830_A_Bodento_melyen_erlelt_bort_hoztak_a_felszinre","timestamp":"2020. augusztus. 30. 19:01","title":"A Boden-tó mélyén érlelt bort hoztak a felszínre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18abcc4e-02fe-44b6-a20d-6d32dad0a1a0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Gálameccs is lett volna a Veszprém szombati, Kiel elleni mérkőzése.","shortLead":"Gálameccs is lett volna a Veszprém szombati, Kiel elleni mérkőzése.","id":"20200831_nagy_laszlo_koronavirusos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18abcc4e-02fe-44b6-a20d-6d32dad0a1a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0319330c-ba65-48e9-8d46-6f8a8fb89090","keywords":null,"link":"/sport/20200831_nagy_laszlo_koronavirusos","timestamp":"2020. augusztus. 31. 18:57","title":"Nagy László koronavírusos, ezért maradt el a búcsúmeccse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a46af0d6-e205-44b8-bb4a-a6f862672a4d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyobb eséllyel kerülhetik el az önvezető autók a baleseteket, ha amerikai kutatóknak sikerül továbbfejleszteniük nemrég létrehozott rendszerüket: a sáskák agyának, illetve látásának működését próbálják meg leutánozni.","shortLead":"Nagyobb eséllyel kerülhetik el az önvezető autók a baleseteket, ha amerikai kutatóknak sikerül továbbfejleszteniük...","id":"20200831_saska_szeme_lgmd_idegsejt_onvezeto_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a46af0d6-e205-44b8-bb4a-a6f862672a4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d02e9b5b-a78f-4e2a-bb5d-a7d8bc231f2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200831_saska_szeme_lgmd_idegsejt_onvezeto_auto","timestamp":"2020. augusztus. 31. 11:33","title":"Miért nem ütköznek össze 80 milliós rajban sem a sáskák? A válasz autókban is jól jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"186777d9-0dea-4b2e-baa4-2544125097df","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Délnyugattól északkelet felé tart egy heves zivatarokból álló rendszer.","shortLead":"Délnyugattól északkelet felé tart egy heves zivatarokból álló rendszer.","id":"20200831_masodfoku_riasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=186777d9-0dea-4b2e-baa4-2544125097df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0004b0d9-9dfc-4715-afa2-30969d5d207e","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_masodfoku_riasztas","timestamp":"2020. augusztus. 31. 19:21","title":"Zivatar miatt adtak ki riasztást délnyugati megyékben, Budapesten is leszakadhat az ég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c00c774-2c76-4ec4-b64f-dc025a19dbce","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A veszélyhelyzet vége után is látványosan növekszik a csomagküldés forgalma, a Magyar Posta már azon dolgozik, hogy a karácsonyi csúcsszezont átcsoportosítással és munkaidőkerettel vigye végig.","shortLead":"A veszélyhelyzet vége után is látványosan növekszik a csomagküldés forgalma, a Magyar Posta már azon dolgozik...","id":"20200901_posta_csomag_jarvany_karacsony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c00c774-2c76-4ec4-b64f-dc025a19dbce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c996c8d-da57-4bfe-8825-7200eff9f7d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200901_posta_csomag_jarvany_karacsony","timestamp":"2020. szeptember. 01. 06:22","title":"Elkezdtek a karácsonyi rohamra készülni a Magyar Postánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c82be64-2b43-458b-b0b2-5a1533a65c99","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt közel háromezren haltak bele a koronavírusba, 147 ezer új fertőzöttet diagnosztizáltak.","shortLead":"Egy nap alatt közel háromezren haltak bele a koronavírusba, 147 ezer új fertőzöttet diagnosztizáltak.","id":"20200831_koronavirus_fertozottek_szamok_25millio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c82be64-2b43-458b-b0b2-5a1533a65c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2da6fa9-cc5d-42db-b292-edaa5ad0db33","keywords":null,"link":"/vilag/20200831_koronavirus_fertozottek_szamok_25millio","timestamp":"2020. augusztus. 31. 07:26","title":"Elérte a 25 milliót a koronavírus-fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1fe28b-a52a-4949-8e5b-587050ec99cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen Bogár az autóipar egyik alapegysége, amelyből már számtalan átalakított példányt gyártottak, de Hummer méretűre eddig talán még nem növesztették. ","shortLead":"A Volkswagen Bogár az autóipar egyik alapegysége, amelyből már számtalan átalakított példányt gyártottak, de Hummer...","id":"20200831_Hummer_meretu_orias_Bogarat_epitettek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff1fe28b-a52a-4949-8e5b-587050ec99cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cb9b006-08f7-4878-b18d-25af4f2408cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200831_Hummer_meretu_orias_Bogarat_epitettek","timestamp":"2020. augusztus. 31. 11:15","title":"Teherautó méretű óriás VW Bogarat építettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44d170ef-bfd0-40da-a0d0-716dffa51219","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az SZFE egykori tanára szerint a lehető legrosszabbra lehet számítani a Színművészetiben. Semmilyen bizalmat nem szavazna az „érkezőknek”, ugyanis bebizonyították, hogy nem szavahihetőek.\r

\r

","shortLead":"Az SZFE egykori tanára szerint a lehető legrosszabbra lehet számítani a Színművészetiben. Semmilyen bizalmat nem...","id":"20200831_Domotor_Andras_Vidnyanszkyrol_es_tarsairol_Koz_es_onveszelyesnek_latom_oket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44d170ef-bfd0-40da-a0d0-716dffa51219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba8e55f1-c630-476c-a632-ba3af4a00c1c","keywords":null,"link":"/kultura/20200831_Domotor_Andras_Vidnyanszkyrol_es_tarsairol_Koz_es_onveszelyesnek_latom_oket","timestamp":"2020. augusztus. 31. 13:08","title":"Dömötör András Vidnyánszkyról és társairól: „Köz- és önveszélyesnek látom őket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]