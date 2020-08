Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A sportember súlyos betegség után csütörtök hajnalban hunyt el.","shortLead":"A sportember súlyos betegség után csütörtök hajnalban hunyt el.","id":"20200827_Meghalt_a_negyszeres_vbezustermes_torvivo_Kamuti_Laszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e9f31a3-2978-49e5-a82f-7b7ffb205a17","keywords":null,"link":"/sport/20200827_Meghalt_a_negyszeres_vbezustermes_torvivo_Kamuti_Laszlo","timestamp":"2020. augusztus. 27. 14:45","title":"Meghalt a négyszeres vb-ezüstérmes tőrvívó Kamuti László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85d58563-ef4e-483d-bc44-6a2d99db9e13","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Frans Hals alkotása valamiért különösen népszerű a műkincsrablók körében.","shortLead":"Frans Hals alkotása valamiért különösen népszerű a műkincsrablók körében.","id":"20200828_Harmadszor_is_elloptak_a_15_millio_eurot_ero_holland_festmenyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85d58563-ef4e-483d-bc44-6a2d99db9e13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ebd3eb1-02ba-4cc5-abf6-e8c1611fd4e6","keywords":null,"link":"/kultura/20200828_Harmadszor_is_elloptak_a_15_millio_eurot_ero_holland_festmenyt","timestamp":"2020. augusztus. 28. 09:49","title":"Harmadszor is ellopták a 15 millió eurót érő holland festményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b538e779-f6ec-4c8b-995c-5e50e82592e6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Budapest önkormányzatának képviselői egyhangúlag szavazták meg a kétmilliárdos költségvetési támogatást, az ígéret szerint tíz napon belül elkészül a diagnózis daganatgyanú esetén.","shortLead":"Budapest önkormányzatának képviselői egyhangúlag szavazták meg a kétmilliárdos költségvetési támogatást, az ígéret...","id":"20200827_varolista_egszsgugy_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b538e779-f6ec-4c8b-995c-5e50e82592e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd7c11c0-868d-4928-9e7c-3cd4098530e0","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_varolista_egszsgugy_budapest","timestamp":"2020. augusztus. 27. 13:17","title":"Tíz napon belül kapnak diagnózist Budapesten a daganatgyanús betegek októbertől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"796ee3c2-c9a6-45f1-9af3-ddc112a9e0f6","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Donald Trump már beleszaladt egy alkotmányos vádemelésbe, amikor agresszíven próbált terhelő információkat kicsikarni az ukrán elnökből demokrata riválisa, Joe Biden fiáról. Hunter Biden zűrzavaros üzleti és magánélete mégis felbukkanhat a kampányban, a republikánusok szenátusi meghallgatást is szeretnének.","shortLead":"Donald Trump már beleszaladt egy alkotmányos vádemelésbe, amikor agresszíven próbált terhelő információkat kicsikarni...","id":"20200826_Kokain_kurvak_korrupcios_vadak__Biden_fia_kinos_kampanytema_lehet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=796ee3c2-c9a6-45f1-9af3-ddc112a9e0f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75f60992-0ed0-4513-86d9-f1b7e6fc1f10","keywords":null,"link":"/360/20200826_Kokain_kurvak_korrupcios_vadak__Biden_fia_kinos_kampanytema_lehet","timestamp":"2020. augusztus. 28. 19:00","title":"Kokain, kurvák, korrupciós vádak – Biden fia kínos kampánytéma lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59eaf651-5cb2-405a-b7b0-5c349cc372a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) szakemberei összegyűjtötték, mik azok a felületek, amelyek képesek terjeszteni a kórságokat, így például a koronavírust is. Az alábbi dolgokat tehát inkább ne fogja meg, ha előtte nem mosott kezet.","shortLead":"Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) szakemberei összegyűjtötték, mik azok a felületek, amelyek...","id":"20200828_koronavirus_feluletek_terjesztes_kapaszkodok_kilincsek_tomegkozlekedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59eaf651-5cb2-405a-b7b0-5c349cc372a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12b4c6d0-3180-4fef-9eb2-35a0b9ed0730","keywords":null,"link":"/tudomany/20200828_koronavirus_feluletek_terjesztes_kapaszkodok_kilincsek_tomegkozlekedes","timestamp":"2020. augusztus. 28. 13:03","title":"Járványügyi szakértők kérik: amíg nem mos kezet, ezt a 15 dolgot ne fogja meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51e422ec-ac66-4119-b4ed-a29d95a99131","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A szokásos januári találkozót, melyen tavaly részt vett Donald Trump és Greta Thunberg is, a koronavírus miatt kell elhalasztani.","shortLead":"A szokásos januári találkozót, melyen tavaly részt vett Donald Trump és Greta Thunberg is, a koronavírus miatt kell...","id":"20200827_Csak_nyaron_lesz_vilaggazdasagi_forum_Davosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51e422ec-ac66-4119-b4ed-a29d95a99131&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ebaff73-9058-4b70-999f-65f94ed17565","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200827_Csak_nyaron_lesz_vilaggazdasagi_forum_Davosban","timestamp":"2020. augusztus. 27. 14:49","title":"Csak nyáron lesz Világgazdasági Fórum Davosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"701676db-a840-40aa-a752-68e928bc2931","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét aktivizálta magát a BeagleBoyz nevű észak-koreai hackerkollektíva. A szakértők szerint a kiberbűnözők pénzintézeteket és ATM-automatákat akarnak megbénítani.","shortLead":"Ismét aktivizálta magát a BeagleBoyz nevű észak-koreai hackerkollektíva. A szakértők szerint a kiberbűnözők...","id":"20200828_fbi_hackerek_eszak_korea_bankok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=701676db-a840-40aa-a752-68e928bc2931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa5c756e-c360-4913-aaec-6902c9ccb934","keywords":null,"link":"/tudomany/20200828_fbi_hackerek_eszak_korea_bankok","timestamp":"2020. augusztus. 28. 09:49","title":"Figyelmeztetést adott ki az FBI: Észak-Korea hackercsapata megint bankokat támad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Sheffield Unitednél, a Brightonnál és a West Ham Unitednél is lehetnek fertőzött játékosok.","shortLead":"A Sheffield Unitednél, a Brightonnál és a West Ham Unitednél is lehetnek fertőzött játékosok.","id":"20200827_koronavirus_fertozes_jarvany_chelsea_premier_league","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c38b3625-4590-4b73-9336-dc4116412ad2","keywords":null,"link":"/sport/20200827_koronavirus_fertozes_jarvany_chelsea_premier_league","timestamp":"2020. augusztus. 27. 12:27","title":"Több játékos is koronavírusos a Chelsea-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]