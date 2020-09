Kritikánk szerint az új magyar romantikus vígjáték, Lakos Nóra Hab című filmje megmosolyogtat, sőt, nem egyszer meg is nevettet, csak éppen azt nem hisszük el neki, hogy a két főszereplő valóban beleszeret egymásba. Ugyanakkor van pár erőssége is a romkomnak: így Kerekes Vica mindent bearanyozó jelenléte, a film látványvilága és zenéje.

Ez a három szupererő találkozik a filmhez készült videoklipben is, amely most debütál a hvg.hu-n. Az If I Have You című dalt Balázs Ádám szerezte, hozzá a klipet ugyancsak Lakos Nóra rendezte, és a videóban – Schoblocher Barbara (a Blahalouisiana énekesnője) és Áron András (Apey & the Pea, majd a Lazarvs frontembere) duettje mellett – jeleneteket is láthatunk a filmből.

A klipet, ahogy a film javát is a pusztazámori kastélyban vették fel.