A Dancing with the Stars című TV2-es műsorban szerepel többek közt Gabriela Spanic venezuelai modell és színésznő is, akit leginkább a Paula és Paulina című szappanoperából ismerhetnek a nézők.

Spanic nemrég interjút adott a Best magazinnak. Mint mondta:

El kell ismernem, rögtön az érkezésem után feltűnt, milyen szépek a magyarok. És nem csak a nők, a férfiak is. Én pedig szerelmes típus vagyok, nagyon hiszek a szeretet erejében. Nem Zárkózom el előle, soha nem is tettem”.

A színésznő közölte azt is, nincs kizárva, hogy Magyarországon marad. Ennek azonban van egy fontos feltétele:

El tudom képzelni, hogy Magyarországon maradnék, ha itt találni rám a szerelem”.

– mondta az újságnak Spanic, aki arról is beszélt, hogy a világon szinte sehol nem könnyű nőnek lenni. “És akkor ne is említsük, mennyit kell harcolni a jogainkért. Mégsem szeretem, ha egyedülálló anyukának hívnak, mert hiszem, hogy Isten mindig ott van mellettem. Tudom és érzem, hogy nem vagyok egyedül”.

A színésznő egyébként nem először nyilatkozik a magyar sajtónak.

(Via 24.hu)