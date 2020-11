Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"70fa8506-39b7-4a99-b00c-d44357c2fc4d","c_author":"Földvári Zsuzsa, Szabó Yvette","category":"360","description":"Csaknem négy évtizede nem látott véres terrortámadás rázta meg az osztrák fővárost. Szakértők szerint a bécsi merénylet a franciaországi mészárlásokkal együtt sem feltétlenül jelenti azt, hogy terrorhullámmal van dolgunk, bár a végső mérleg megvonására azért illik pár hetet várni.","shortLead":"Csaknem négy évtizede nem látott véres terrortámadás rázta meg az osztrák fővárost. Szakértők szerint a bécsi merénylet...","id":"20201104_Becs_terror_merenylet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70fa8506-39b7-4a99-b00c-d44357c2fc4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fee4c99-e64a-4702-94e1-d9d62c23e536","keywords":null,"link":"/360/20201104_Becs_terror_merenylet","timestamp":"2020. november. 04. 17:00","title":"A gyilkos bécsi ámokfutás kikezdheti a járvány miatt is feszült Európa idegrendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faecf904-2ef5-4c28-a345-b5b5eab423a3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kulcsfontosságú helyszín lesz a magyar gyár, ahol a német márka teljesen új, elektromos autók gyártásához fejlesztett platformját elsőként használják majd. ","shortLead":"Kulcsfontosságú helyszín lesz a magyar gyár, ahol a német márka teljesen új, elektromos autók gyártásához fejlesztett...","id":"20201105_Strategiat_valt_a_BMW_Debrecen_is_elektromos_autogyar_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=faecf904-2ef5-4c28-a345-b5b5eab423a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10eb9a3e-4410-41e1-81d0-356fd0b7f472","keywords":null,"link":"/cegauto/20201105_Strategiat_valt_a_BMW_Debrecen_is_elektromos_autogyar_lesz","timestamp":"2020. november. 05. 09:34","title":"Kiemelt szerepet adott a BMW az új debreceni gyárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Új fejezet kezdődik az EU történelmében azon politikusok szerint, akik támogatják az új jogállamisági mechanizmusról szóló alkut. A tagállamok eredeti elképzeléséhez képest jelentős mértékben kibővül azon esetek köre, amikor alkalmazni lehet a pénzügyi szankciókat. És a magyar kormány kezében nincs jogi lehetőség, hogy egy ilyen folyamatot leállítson.","shortLead":"Új fejezet kezdődik az EU történelmében azon politikusok szerint, akik támogatják az új jogállamisági mechanizmusról...","id":"20201105_A_jogallami_csata_eldolni_latszik_a_magyar_kormanynak_nincs_mozgastere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecb0c16a-24ac-44d1-9d73-0104cdd63bbf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201105_A_jogallami_csata_eldolni_latszik_a_magyar_kormanynak_nincs_mozgastere","timestamp":"2020. november. 05. 16:03","title":"A jogállami csata eldőlni látszik, a magyar kormánynak nincs mozgástere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac24d54-2920-47fc-a84a-ccf334467e2d","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Ha szeretjük a sört, hogyan számíthatjuk ki, mennyit érdemes innunk? És vajon hogyan követhetett el egy Keyneshez hasonló közgazdász olyan elemi hibát, hogy megfosztotta magát a pezsgő lélekvidító hatásától? Részlet a Mit tenne Keynes? című könyvből.","shortLead":"Ha szeretjük a sört, hogyan számíthatjuk ki, mennyit érdemes innunk? És vajon hogyan követhetett el egy Keyneshez...","id":"20201104_Mennyit_igyon_az_ember_ha_szeret_sorozni_Kerdezzuk_meg_a_kozgazdaszokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ac24d54-2920-47fc-a84a-ccf334467e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae5bfbf7-6948-49d6-973d-9276fc4704c3","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201104_Mennyit_igyon_az_ember_ha_szeret_sorozni_Kerdezzuk_meg_a_kozgazdaszokat","timestamp":"2020. november. 04. 19:15","title":"Mennyit igyon az ember, ha szeret sörözni? Kérdezzük meg a közgazdászokat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb15640-c89f-4902-adc0-99fba273d2c3","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A hétvégén Nyíregyházán és környékén zajlik majd a Rally Hungary, ami az Európa-bajnokság (ERC) negyedik, egyben az országos bajnokság hatodik viadala.","shortLead":"A hétvégén Nyíregyházán és környékén zajlik majd a Rally Hungary, ami az Európa-bajnokság (ERC) negyedik, egyben...","id":"20201105_Ralivilagbajnoki_nagymenovel_indul_a_magyarorszagi_EBfutam_penteken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afb15640-c89f-4902-adc0-99fba273d2c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37e76b8a-b2de-48ac-9862-982f9722dffb","keywords":null,"link":"/cegauto/20201105_Ralivilagbajnoki_nagymenovel_indul_a_magyarorszagi_EBfutam_penteken","timestamp":"2020. november. 05. 14:04","title":"Ralivilágbajnoki nagymenővel indul a magyarországi EB-futam pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07958d8d-aeef-4286-9e37-a6d8bf46f980","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Éppen akkor járt arra, amikor az Autobanon meghajtották az Audit. ","shortLead":"Éppen akkor járt arra, amikor az Autobanon meghajtották az Audit. ","id":"20201105_Utolerte_a_szuperexpresszt_is_322_kmhval_ez_az_Audi_RS3as__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07958d8d-aeef-4286-9e37-a6d8bf46f980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"124729a5-9667-479d-a13a-ca91c62c6f2c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201105_Utolerte_a_szuperexpresszt_is_322_kmhval_ez_az_Audi_RS3as__video","timestamp":"2020. november. 06. 07:12","title":"Utolérte a szuperexpresszt is 322 km/h-val ez az Audi RS3-as - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c7bb65e-fffe-44ee-b5d4-31ce154d8d1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google már teszteli az Üzenetek alkalmazása új funkcióját, amely segítségével beállíthatjuk, az app mikor küldje el az adott SMS-ünket.","shortLead":"A Google már teszteli az Üzenetek alkalmazása új funkcióját, amely segítségével beállíthatjuk, az app mikor küldje el...","id":"20201105_sms_uzenet_google_uzenetek_messages_idozitett_sms_kuldes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c7bb65e-fffe-44ee-b5d4-31ce154d8d1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2d0ce69-0122-4117-9e33-42337597a115","keywords":null,"link":"/tudomany/20201105_sms_uzenet_google_uzenetek_messages_idozitett_sms_kuldes","timestamp":"2020. november. 05. 13:03","title":"Szokott SMS-ezni? Hamarosan időzítve is megteheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d836059-40c3-45b4-8511-e4e70f90d987","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Erről maga az énekesnő beszélt egy interjúban. ","shortLead":"Erről maga az énekesnő beszélt egy interjúban. ","id":"20201104_Beyonce_mehek_Vogue_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d836059-40c3-45b4-8511-e4e70f90d987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cb0b229-211a-4207-92cc-d08e976bf0bf","keywords":null,"link":"/elet/20201104_Beyonce_mehek_Vogue_interju","timestamp":"2020. november. 04. 11:37","title":"Beyoncénak több mint 80 ezer méhe van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]