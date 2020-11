Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a96c4e0f-2858-4a05-b7bd-8c200c22d2a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a hátsókerék-hajtású szuperkönnyű raliautó a 80-as évek elejére repít vissza bennünket. ","shortLead":"Ez a hátsókerék-hajtású szuperkönnyű raliautó a 80-as évek elejére repít vissza bennünket. ","id":"20201130_camel_festesu_bcsoportos_regi_lancia_037_var_uj_gazdara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a96c4e0f-2858-4a05-b7bd-8c200c22d2a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"963ae5ee-4edd-449f-b5c9-eda7aab5f841","keywords":null,"link":"/cegauto/20201130_camel_festesu_bcsoportos_regi_lancia_037_var_uj_gazdara","timestamp":"2020. november. 30. 06:41","title":"Camel festésű B-csoportos régi Lancia vár új gazdára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d4beeec-5e78-4f59-9816-b0b7ea36334a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Spotify Stories, azaz Spotify történetek néven új funkciót vezetett be a zenestreamelős szolgáltatás, annak érdekében, hogy a művészek és a vállalatok kapcsolatba léphessenek a közönségükkel.","shortLead":"Spotify Stories, azaz Spotify történetek néven új funkciót vezetett be a zenestreamelős szolgáltatás, annak érdekében...","id":"20201130_spotify_stories_tortenetek_nyilvanos_teszteles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d4beeec-5e78-4f59-9816-b0b7ea36334a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e036b68-7ef8-4d0e-b2a6-e4183fbef1d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_spotify_stories_tortenetek_nyilvanos_teszteles","timestamp":"2020. november. 30. 16:33","title":"Ön is tesztelheti: itt a Spotify Stories","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af9c19d-ca01-4111-a110-4bff08346a0f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ta Mao és Er Sun most karanténban vannak. Az állatok azért kerültek vissza, mert a koronavírus miatt nem tudtak elég bambuszt biztosítani nekik.","shortLead":"Ta Mao és Er Sun most karanténban vannak. Az állatok azért kerültek vissza, mert a koronavírus miatt nem tudtak elég...","id":"20201130_koronavirus_jarvany_oriaspanda_kina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0af9c19d-ca01-4111-a110-4bff08346a0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86d4b212-f2f2-4b0b-ab3e-afa0e92ff891","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_koronavirus_jarvany_oriaspanda_kina","timestamp":"2020. november. 30. 13:40","title":"Visszatértek Kínába a Kanadának kölcsönadott óriáspandák, mert a járvány miatt veszélybe kerültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09f334bb-9804-483b-a802-8e9beb41718c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 24 éves sofőr Miskolcon kezdett ámokfutásba, miután a rendőrök meg akarták állítani.","shortLead":"Egy 24 éves sofőr Miskolcon kezdett ámokfutásba, miután a rendőrök meg akarták állítani.","id":"20201130_miskolc_rendor_vademeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09f334bb-9804-483b-a802-8e9beb41718c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81118462-6ee2-4469-90ae-cbd5bf976ed9","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_miskolc_rendor_vademeles","timestamp":"2020. november. 30. 13:14","title":"Vádat emeltek a rendőrt elsodró miskolci ámokfutó ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5da5a6b4-92fa-49b0-9736-d672ff9f240a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2021 második felétől egy bécsi biztosítótársaságába olvadva folytatja munkáját az Aegon.","shortLead":"2021 második felétől egy bécsi biztosítótársaságába olvadva folytatja munkáját az Aegon.","id":"20201130_aegon_magyarorszag_biztositas_biztosito","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5da5a6b4-92fa-49b0-9736-d672ff9f240a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba24f3ca-bf53-4ec0-9729-be223386a2da","keywords":null,"link":"/kkv/20201130_aegon_magyarorszag_biztositas_biztosito","timestamp":"2020. november. 30. 09:06","title":"Aegon: Csak a név változik, az ügyfeleknek nincs teendőjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0694592-8ec0-422c-93f4-6df4c87393f6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Montenegró szerint becsmérelte az országot a szerb Vladimir Bozovic. A kiutasításra válaszul kellett elhagynia Tarzan Milosevic montenegrói nagykövetnek Szerbiát.","shortLead":"Montenegró szerint becsmérelte az országot a szerb Vladimir Bozovic. A kiutasításra válaszul kellett elhagynia Tarzan...","id":"20201129_montenegro_szerbia_kiutasitottak_egymas_nagykovetet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0694592-8ec0-422c-93f4-6df4c87393f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee4ae845-561d-4122-81a5-348ce8503fe9","keywords":null,"link":"/vilag/20201129_montenegro_szerbia_kiutasitottak_egymas_nagykovetet","timestamp":"2020. november. 29. 08:25","title":"Montenegró és Szerbia kölcsönösen kiutasította egymás nagykövetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A közös lista mellett döntött a Momentum is, összecsapások Franciaországban, többször havazhat a héten. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"A közös lista mellett döntött a Momentum is, összecsapások Franciaországban, többször havazhat a héten. Ez a hvg360...","id":"20201130_Radar360_Ertelmisegiek_kuldenek_el_Demetert_rossz_tendenciat_lat_a_virologus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8cc2372-5562-4032-9c12-13016eba458c","keywords":null,"link":"/360/20201130_Radar360_Ertelmisegiek_kuldenek_el_Demetert_rossz_tendenciat_lat_a_virologus","timestamp":"2020. november. 30. 08:00","title":"Radar360: Gyűlnek az aláírások, hogy küldjék el Demetert, rossz tendenciát lát a virológus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c489b6e-6875-41e7-a3ee-38d9a27e84cc","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kulka János édesapja, az ismert tüdőgyógyász Kulka Frigyes életét dolgozza fel egy különleges kötet, melynek címe: \"Az utolsó mondattal kezdd!\"","shortLead":"Kulka János édesapja, az ismert tüdőgyógyász Kulka Frigyes életét dolgozza fel egy különleges kötet, melynek címe: \"Az...","id":"202048_konyv__hommage_l_horvath_katalin_kulka_frigyes__egy_rendkivuli_gyogyito_emlekere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c489b6e-6875-41e7-a3ee-38d9a27e84cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"732c159b-3594-46a5-a7bc-321842be727c","keywords":null,"link":"/360/202048_konyv__hommage_l_horvath_katalin_kulka_frigyes__egy_rendkivuli_gyogyito_emlekere","timestamp":"2020. november. 29. 11:10","title":"A Kulka név nem csak a színpadon, az orvostudományban is feledhetetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]