[{"available":true,"c_guid":"19112896-bcb8-4a5a-a062-a8677988772c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus abban is különbözik a korábbi évek nagyobb járványaitól, hogy ezúttal Nyugat- és Közép-Európában nem egzotikus, távoli országok híreiként olvashatunk az eseményekről, ezúttal mi vagyunk az egyik középpont. Cikksorozatunk első részében az orosz helyzetet mutattuk be, most, a másodikban azt, hogy Törökország gazdaságára miként hatott a járvány.","shortLead":"A koronavírus abban is különbözik a korábbi évek nagyobb járványaitól, hogy ezúttal Nyugat- és Közép-Európában nem...","id":"20201118_covid_feltorekvo_torokorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19112896-bcb8-4a5a-a062-a8677988772c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e40c222e-0df5-450d-be10-0eaa345b7111","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201118_covid_feltorekvo_torokorszag","timestamp":"2020. november. 18. 11:15","title":"Erdogan megtiltotta, hogy bárkit is kirúgjanak, de a törökök így sem ússzák meg a járványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d6c4302-a383-4127-9b3d-ca3740019a3c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szupererős szívómotor, alacsony tömeg, hátsókerék-hajtás. Röviden ez az új Huracán STO receptje.","shortLead":"Szupererős szívómotor, alacsony tömeg, hátsókerék-hajtás. Röviden ez az új Huracán STO receptje.","id":"20201119_a_lamborghini_a_kozutakra_szabaditja_kokemeny_versenyautojat_huracan_sto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d6c4302-a383-4127-9b3d-ca3740019a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"316e3b2a-bbac-4a82-b9cb-bee67768b169","keywords":null,"link":"/cegauto/20201119_a_lamborghini_a_kozutakra_szabaditja_kokemeny_versenyautojat_huracan_sto","timestamp":"2020. november. 19. 07:59","title":"A Lamborghini a közutakra szabadítja kőkemény versenyautóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"777ac42d-0e8a-44e6-a674-1e17f287dc9e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem elég, hogy nehezen alszanak el, most még bizonytalanságba is döntötték azokat, akik fehér zaj segítségével próbálnak álomba merülni. ","shortLead":"Nem elég, hogy nehezen alszanak el, most még bizonytalanságba is döntötték azokat, akik fehér zaj segítségével...","id":"202046_feher_zaj_es_alvas_amerikai_alom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=777ac42d-0e8a-44e6-a674-1e17f287dc9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ccb2f31-ff22-4395-9e68-0b50beb8f74a","keywords":null,"link":"/360/202046_feher_zaj_es_alvas_amerikai_alom","timestamp":"2020. november. 17. 14:00","title":"Tévedés lehet, hogy a fehér zaj jót tesz az alvásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8181af25-0453-48e6-9ea2-d4e182c3291d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Egy szakértő szerint nagyobb a baj, mint amit a hivatalos adatok sugallnak abban az országban, ahol a választási eredményeket is meghamisították.","shortLead":"Egy szakértő szerint nagyobb a baj, mint amit a hivatalos adatok sugallnak abban az országban, ahol a választási...","id":"20201118_Feheroroszorszag_gazdasaga_hamarosan_osszeomolhat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8181af25-0453-48e6-9ea2-d4e182c3291d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6667ce2d-18e0-43f7-ac8b-f9e9224480e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201118_Feheroroszorszag_gazdasaga_hamarosan_osszeomolhat","timestamp":"2020. november. 18. 13:14","title":"Fehéroroszország gazdasága hamarosan összeomolhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1359d215-e697-45d0-996c-e9ec07705bfb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem nyerte el a közönség tetszését a Rockefeller Center karácsonyfája. Érthető – de legalább a cég jól reagált a kritikára.","shortLead":"Nem nyerte el a közönség tetszését a Rockefeller Center karácsonyfája. Érthető – de legalább a cég jól reagált...","id":"20201118_New_York_karacsonyfa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1359d215-e697-45d0-996c-e9ec07705bfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09f450cc-15ab-4f50-b8b7-2afcca4242f2","keywords":null,"link":"/elet/20201118_New_York_karacsonyfa","timestamp":"2020. november. 18. 19:13","title":"A helyére érkezett New York híres karácsonyfája, és pont olyan lett, mint 2020","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5370915-7101-4057-bc0f-a32202f8604c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az új autóknál egyértelműen a hibrid az „új dízel”, a használt piacon viszont még egy ideig biztos a gázolajos autók szerepe. ","shortLead":"Az új autóknál egyértelműen a hibrid az „új dízel”, a használt piacon viszont még egy ideig biztos a gázolajos autók...","id":"20201118_Ujkent_mar_nalunk_sem_mennek_a_dizel_autok_hasznaltken_annal_inkabb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5370915-7101-4057-bc0f-a32202f8604c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0406e48b-82bd-442b-8199-a2ec17cecc81","keywords":null,"link":"/cegauto/20201118_Ujkent_mar_nalunk_sem_mennek_a_dizel_autok_hasznaltken_annal_inkabb","timestamp":"2020. november. 19. 04:45","title":"Újként már nálunk sem mennek a dízelek, használtként annál inkább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"745f731f-40ad-4180-9223-3143b04ec453","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szarmata népcsoporthoz köthető épületeket és tárgyi emlékeket, egyebek mellett kerámiatöredékeket, üvegedényeket és -gyöngyöket, valamint játékkorongokat találtak a régészek a készülő kiskunhalasi napelempark területén – tájékoztatott a Kecskeméti Katona József Múzeum és a feltárást finanszírozó SolServices Kft.","shortLead":"A szarmata népcsoporthoz köthető épületeket és tárgyi emlékeket, egyebek mellett kerámiatöredékeket, üvegedényeket és...","id":"20201118_szarmata_leleteket_kiskunhalasi_napelempark","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=745f731f-40ad-4180-9223-3143b04ec453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d2fdc01-8cb9-4fa9-8e39-b496fc501b68","keywords":null,"link":"/tudomany/20201118_szarmata_leleteket_kiskunhalasi_napelempark","timestamp":"2020. november. 18. 18:03","title":"1800 éves szarmata leleteket találtak a kiskunhalasi napelempark területén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2958000-18c5-46ee-9355-74a14e07582a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A budapesti bolhapiacokon szerzi be a steampunk pókok alkatrészeit Szűcsy Péter.","shortLead":"A budapesti bolhapiacokon szerzi be a steampunk pókok alkatrészeit Szűcsy Péter.","id":"20201117_fempok_szucsy_peter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2958000-18c5-46ee-9355-74a14e07582a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f46b298-a71c-4248-81fe-9a9131559868","keywords":null,"link":"/elet/20201117_fempok_szucsy_peter","timestamp":"2020. november. 17. 18:05","title":"Szenzációs steampunk pókokat készít egy magyar művész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]