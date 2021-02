Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b21759e0-6542-4e7c-afeb-cd5f99590b56","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A vállalat tervei szerint már ősszel használni lehetne az új oltóanyagot.","shortLead":"A vállalat tervei szerint már ősszel használni lehetne az új oltóanyagot.","id":"20210203_Koronavirus_mutacio_AstraZeneca","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b21759e0-6542-4e7c-afeb-cd5f99590b56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3c65122-da24-4b43-bb44-8df44bf68144","keywords":null,"link":"/tudomany/20210203_Koronavirus_mutacio_AstraZeneca","timestamp":"2021. február. 03. 16:29","title":"Már a mutációk ellen is védő vakcináját fejleszti az AstraZeneca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ae0434-04d1-4506-a764-5dbf180f0270","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Sőt, egész Európában csak három focistáért fizettek többet.","shortLead":"Sőt, egész Európában csak három focistáért fizettek többet.","id":"20210202_Szoboszlai_Dominik_rb_leipzig_igazolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0ae0434-04d1-4506-a764-5dbf180f0270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3a21bbf-47d0-44f3-87e0-534d83bd7f21","keywords":null,"link":"/sport/20210202_Szoboszlai_Dominik_rb_leipzig_igazolas","timestamp":"2021. február. 02. 15:26","title":"Szoboszlai Dominik lett a tél legdrágább igazolása Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Februárban 1,8 millió brit vakcina érkezik az országba. Csütörtökön döntenek arról, hogy 65 év lesz-e a felső korhatára az oltás alkalmazásának.","shortLead":"Februárban 1,8 millió brit vakcina érkezik az országba. Csütörtökön döntenek arról, hogy 65 év lesz-e a felső korhatára...","id":"20210203_Spanyolorszag_OxfordAstraZeneca_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2929c2d0-5409-4e80-9589-0768d3485567","keywords":null,"link":"/vilag/20210203_Spanyolorszag_OxfordAstraZeneca_vakcina","timestamp":"2021. február. 03. 21:21","title":"Spanyolországban nem használják az Oxford/AstraZeneca-vakcinát a legidősebbeknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfcf8fb7-8dd9-4b20-acd7-02de56f3dbe7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai Autópálya Közlekedésbiztonsági Nemzeti Hivatal hívta fel a figyelmet a Model S és Model X érintőképernyőinek problémájára.","shortLead":"Az amerikai Autópálya Közlekedésbiztonsági Nemzeti Hivatal hívta fel a figyelmet a Model S és Model X...","id":"20210202_Auto_visszahiv_Tesla","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfcf8fb7-8dd9-4b20-acd7-02de56f3dbe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34a3b1bd-33fd-4858-954a-346fb40fa549","keywords":null,"link":"/cegauto/20210202_Auto_visszahiv_Tesla","timestamp":"2021. február. 02. 19:34","title":"Közel 135 ezer autót hív vissza a Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sebián-Petrovszki László, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője indított pert a Magyar Turisztikai Ügynökség ellen, a Fővárosi Törvényszék pedig első fokú ítéletében kötelezte a szervezetet, hogy nyilvánosan számoljon el a közpénzzel.","shortLead":"Sebián-Petrovszki László, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője indított pert a Magyar Turisztikai...","id":"20210203_Magyar_Turisztikai_Ugynokseg_tamogatas_adat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d763159f-37fa-42b7-ae03-bbbe784d3f12","keywords":null,"link":"/kkv/20210203_Magyar_Turisztikai_Ugynokseg_tamogatas_adat","timestamp":"2021. február. 03. 18:06","title":"Ki kell adnia a Magyar Turisztikai Ügynökségnek a fű alatt kiosztott támogatások adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google összeházasította a mobilos térképet és a Street View-t, hogy még egyértelműbb legyen, hol mit kellene látnunk az utunk során.","shortLead":"A Google összeházasította a mobilos térképet és a Street View-t, hogy még egyértelműbb legyen, hol mit kellene látnunk...","id":"20210202_google_terkep_navigacio_utcakep_street_view","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"795b8818-bce0-40be-a59e-6fa665e51bd5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210202_google_terkep_navigacio_utcakep_street_view","timestamp":"2021. február. 02. 14:03","title":"Újfajta navigáció jön a Google Térképbe, érdemes lesz kipróbálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d018fadb-9c33-47ba-a6ed-4015f6159107","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 0-100-as gyorsulást akár 2,5 másodperc alatt is le lehet tudni ezzel a szupersportkocsival.","shortLead":"A 0-100-as gyorsulást akár 2,5 másodperc alatt is le lehet tudni ezzel a szupersportkocsival.","id":"20210203_tovabb_feszitett_hur_855_loeros_lett_a_mclaren_765lt_novitec","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d018fadb-9c33-47ba-a6ed-4015f6159107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7928ca1d-f88f-4e64-b2ae-dfe7e9a88bfb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210203_tovabb_feszitett_hur_855_loeros_lett_a_mclaren_765lt_novitec","timestamp":"2021. február. 03. 06:41","title":"Tovább feszített húr: 855 lóerős lett a McLaren 765LT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d8560f9-ce9b-4cf9-820a-35ec00698a47","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közösségi oldalon megjelenő tartalmak a minisztérium szerint \"növelik a bizonytalanságot\" az országban. Mianmarban épp puccs zajlik.","shortLead":"A közösségi oldalon megjelenő tartalmak a minisztérium szerint \"növelik a bizonytalanságot\" az országban. Mianmarban...","id":"20210204_mianmar_puccs_facebook_felfuggesztes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d8560f9-ce9b-4cf9-820a-35ec00698a47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"716bd606-6d23-4a46-9e6d-be85a181d230","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_mianmar_puccs_facebook_felfuggesztes","timestamp":"2021. február. 04. 05:18","title":"Mianmar egyik minisztériuma a Facebook felfüggesztését kéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]