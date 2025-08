„Leírhatatlan fájdalom, ami átjárja a testem, lelkem” – szívszorító sorokkal búcsúzott Kathi Bélától felesége

„Leírhatatlan fájdalom, ami átjárja testem, lelkem. Nem találom a szavakat. Még mindig reménykedem, hogy bejössz azon az ajtón és azt mondod, megjöttem, kis családom” – írja búcsúzó Facebook-posztjában Salamon Dia, a 46 éves korában, biciklibalesetben elhunyt Kathi Béla felesége. A fitneszmodell bejegyzésében hozzáteszi, nem érti, hogy történhetett mindez, hiszen még annyi közös tervük volt.

Tudom, hogy mindennél jobban szerettél minket, a családod, Jázmint, a barátaid és azt akarod, hogy most is erősek legyünk. Nem is lehet másképp, hisz te egy Legenda voltál, szerelmem! A személyed miatt te mindenkinek csak adtál, abból a földöntúli energiádból, örök jókedvedből, mindig minden kritikus helyzetnek a napos oldalát láttad. Nem fogadtad be a negatív energiákat. Mindenkit csak emeltél, bíztattál, a sport szerelmese voltál, te semmit nem érdekből, mindent szerelemből csináltál

– olvasható Salamon posztjában, amelyben azt is megjegyzi, férje mindenkinek meg akart felelni, túlzottan is, éppen ezért neki is mindig a legjobbat akarta, a családjáért mindent megtett.

Nem adtad fel, mindig küzdöttel! Egy igazi harcos valtal! Téged mindenki szeretett, bástya voltál rengeteg embernek, egy egész ország borul gyászba miattad. El sem hiszem, hogy itt hagytál

– írja Salamon Dia.

A magyarországi testépítés legendája, Kathi Béla kétszeres Superbody abszolút győztes, WABBA-világbajnok erőemelésben, fekvenyomásban országos bajnok, emellett a négyszeres Mr. Olympia-győztes Jay Cutlerről elnevezett Cutler edzőterem-hálózat brandjének tulajdonosa volt. Kathi Béla egész élete a testépítésről szólt, elsősorban motivációs videóival vált a testépítés iránt érdeklődők kedvencévé, utolsó posztjában is szeretett sportjáról írt megható sorokat.