Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b19d22c-7bd6-4cee-ada1-60c270000ce6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az oltási stratégiáért felelős EU-biztos elmondta, mi szerepel majd az oltási igazoláson, \"zöld útlevélen\", és azt is, hogy azt nem lesz kötelező kiváltani. Szerinte EU-n belüli oltásokkal nyárra meglesz a kollektív immunitás.","shortLead":"Az oltási stratégiáért felelős EU-biztos elmondta, mi szerepel majd az oltási igazoláson, \"zöld útlevélen\", és azt is...","id":"20210328_EUbiztos_Nem_lesz_kotelezo_az_unios_oltasi_utlevel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b19d22c-7bd6-4cee-ada1-60c270000ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37877bf0-6665-4d31-a60f-5debfcd05532","keywords":null,"link":"/vilag/20210328_EUbiztos_Nem_lesz_kotelezo_az_unios_oltasi_utlevel","timestamp":"2021. március. 28. 17:36","title":"EU-biztos: Nem lesz kötelező az uniós oltási útlevél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4558280-6eef-463f-b223-7caf18794a98","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új típussal bővítheti okosórás kínálatát az Apple, olyan területre belépve, ahol most G-Shock szériájával a Casio a király.","shortLead":"Új típussal bővítheti okosórás kínálatát az Apple, olyan területre belépve, ahol most G-Shock szériájával a Casio...","id":"20210329_apple_watch_explorer_edition_casio_g_shock_extrem_sportok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4558280-6eef-463f-b223-7caf18794a98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d352dac-2ca7-4852-9188-bfb5a4f446ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_apple_watch_explorer_edition_casio_g_shock_extrem_sportok","timestamp":"2021. március. 29. 12:03","title":"Olyan Apple Watch jöhet, amelyik bírja a strapát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80b5e3b9-7c1d-4a56-86b7-5e6378f17175","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Halojelenséget fotózott az MTI munkatársa, Komka Péter vasárnap. A Nap körül megjelenő optikai jelenséget a 8-12 kilométer magasan képződő fátyolfelhők, vagy pehelyfelhők jégkristályain megtörő fény idézi elő. Mutatjuk a fotókat!","shortLead":"Halojelenséget fotózott az MTI munkatársa, Komka Péter vasárnap. A Nap körül megjelenő optikai jelenséget a 8-12...","id":"20210328_Salgotarjan_halojelenseg_fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80b5e3b9-7c1d-4a56-86b7-5e6378f17175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b906a241-675b-4a5a-b8b6-f81f9e185e5c","keywords":null,"link":"/elet/20210328_Salgotarjan_halojelenseg_fotok","timestamp":"2021. március. 28. 20:31","title":"Lenyűgöző optikai jelenséget örökítettek meg Salgótarján közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha csak az első oltások számát nézzük, megelőztük Máltát. ","shortLead":"Ha csak az első oltások számát nézzük, megelőztük Máltát. ","id":"20210328_Magyarorszag_unios_oltasi_ranglista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9065f524-8c15-458b-b594-601194b28165","keywords":null,"link":"/itthon/20210328_Magyarorszag_unios_oltasi_ranglista","timestamp":"2021. március. 28. 21:42","title":"Magyarország vezeti az uniós oltási ranglistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d01a535-cd84-4958-9b12-947c9029a838","c_author":"HVG","category":"360","description":"Több száz kis atomerőművet képzel az Egyesült Államokba Bill Gates a következő évtizedekben. A terv nem teljesen új, de most ismét feltűnést keltett, miután néhány hete jelent meg a világ egyik leggazdagabb emberének könyve: Hogyan kerüljük el a klímakatasztrófát? ","shortLead":"Több száz kis atomerőművet képzel az Egyesült Államokba Bill Gates a következő évtizedekben. A terv nem teljesen új, de...","id":"202112_mini_atomeromuvek_natrium_es_so","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d01a535-cd84-4958-9b12-947c9029a838&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"669bb0d6-3cbd-4d11-b0bc-53f5c4f82031","keywords":null,"link":"/360/202112_mini_atomeromuvek_natrium_es_so","timestamp":"2021. március. 30. 12:00","title":"Sok száz mini atomerőmű nyílhat, egyre több országot érdekel a megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3376527a-cd9f-473c-b8e6-efd8f5694bc1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az első jelentések felülvizsgálata kellett ahhoz, hogy kiderüljön a valós szám.","shortLead":"Az első jelentések felülvizsgálata kellett ahhoz, hogy kiderüljön a valós szám.","id":"20210329_mexiko_halalozasi_statisztika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3376527a-cd9f-473c-b8e6-efd8f5694bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7c8ba4c-8921-496a-8e12-89ac340306f2","keywords":null,"link":"/vilag/20210329_mexiko_halalozasi_statisztika","timestamp":"2021. március. 29. 12:40","title":"Százezerrel többen haltak meg koronavírusban Mexikóban, mint amennyit jelentettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d4eb17e-da36-481c-a48f-f6b68f895615","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy mianmari civil szervezet úgy számol, hogy legalább 510 civil áldozata van a biztonsági erők erőszakjának, akkor is, ha azokat nem számítjuk közéjük, akik nyomtalanul eltűntek.","shortLead":"Egy mianmari civil szervezet úgy számol, hogy legalább 510 civil áldozata van a biztonsági erők erőszakjának, akkor is...","id":"20210330_mianmar_tuntetesek_aldozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d4eb17e-da36-481c-a48f-f6b68f895615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2fdc379-1917-424e-8c1e-05e58f0eb508","keywords":null,"link":"/vilag/20210330_mianmar_tuntetesek_aldozatok","timestamp":"2021. március. 30. 05:59","title":"Ötszáznál is több civilt ölhettek meg a mianmari tüntetéseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8ec11b8-6e0f-4c0d-bbb9-a499a3a2b3b7","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Miközben a piac magas divatterepjárókat követel a gyártóktól, addig a Volvo S60 szemrevaló szedánként veszi fel a harcot a 3-as BMW és az Audi A4 ellen. Ezúttal a leggyengébb, legolcsóbbnak ígérkező B3-as változatát próbáltuk ki. ","shortLead":"Miközben a piac magas divatterepjárókat követel a gyártóktól, addig a Volvo S60 szemrevaló szedánként veszi fel...","id":"20210328_volvo_s60_b3_teszt_velemeny_menetproba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8ec11b8-6e0f-4c0d-bbb9-a499a3a2b3b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af035661-f918-414e-97f2-4cf720dc3d67","keywords":null,"link":"/cegauto/20210328_volvo_s60_b3_teszt_velemeny_menetproba","timestamp":"2021. március. 28. 17:00","title":"Hogy mondják svédül, hogy utolsó mohikán? Teszten a lágyhibrid Volvo S60 B3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]