Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5f4f24ab-1d81-429f-a4bd-9d6a8553fab3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az otthonunkban évek óta lehetőségünk van a gépeknek átadni a házimunkát, hogy hasznosabb dolgokkal foglalkozhassunk. A Micro Focus szakértői szerint az irodákban is egyszerűen delegálhatjuk az ismétlődő, adminisztratív feladatokat az intelligens és könnyen bevethető szoftverrobotoknak, amelyek az embereknél gyorsabban, pontosabban és biztonságosabban dolgoznak, míg mi fontosabb feladatokat végezhetünk.","shortLead":"Az otthonunkban évek óta lehetőségünk van a gépeknek átadni a házimunkát, hogy hasznosabb dolgokkal foglalkozhassunk...","id":"20210420_szoftverrobotok_robotizalt_folyamatautomatizalas_micro_focus_rpa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f4f24ab-1d81-429f-a4bd-9d6a8553fab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ccd1adc-5eec-4d23-8cbc-841241c96a78","keywords":null,"link":"/tudomany/20210420_szoftverrobotok_robotizalt_folyamatautomatizalas_micro_focus_rpa","timestamp":"2021. április. 20. 16:03","title":"Ha irodában dolgozik, itt az ideje megtanulnia a kifejezést: szoftverrobot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a81835a-669e-40a9-87e3-65fbc539bd0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendezvények és a kampány naponta átlagosan közel 10 millió forintba kerül.","shortLead":"A rendezvények és a kampány naponta átlagosan közel 10 millió forintba kerül.","id":"20210422_34_milliard_forint_csaladbarat_kampany_Novak_Katalin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a81835a-669e-40a9-87e3-65fbc539bd0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b370196-edbc-4a45-a192-08aa9dcd2594","keywords":null,"link":"/itthon/20210422_34_milliard_forint_csaladbarat_kampany_Novak_Katalin","timestamp":"2021. április. 22. 08:46","title":"3,4 milliárd forintért hirdetik, hogy Magyarország családbarát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"927960eb-3e53-46a3-b258-ec4c111fec39","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két, kevésbé népszerű alkalmazást fog kihagyni a Microsoft a következő Windows-frissítésből. Akinek mégis szüksége lenne bármelyikre, az továbbra is elérheti, de már magának kell telepítenie.","shortLead":"Két, kevésbé népszerű alkalmazást fog kihagyni a Microsoft a következő Windows-frissítésből. Akinek mégis szüksége...","id":"20210420_paint_3d_viewer_telepitese_windows_10","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=927960eb-3e53-46a3-b258-ec4c111fec39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f544c51-5bc7-4fd9-bb6b-86c08559f05e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210420_paint_3d_viewer_telepitese_windows_10","timestamp":"2021. április. 20. 15:03","title":"Kivesznek két programot a Windowsból – ha szüksége van rájuk, kézzel kell majd telepítenie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c0567e6-7896-4ccc-a4fd-00ec43c3fb7d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit monarchia rekorder uralkodójának kalandokban, megpróbáltatásokban és örömökben is gazdag élete volt eddig. A 95. születésnapja alkalmából fellapozzuk II. Erzsébet királynő életének fotóalbumát. ","shortLead":"A brit monarchia rekorder uralkodójának kalandokban, megpróbáltatásokban és örömökben is gazdag élete volt eddig. A 95...","id":"20210421_Erzsebet_kiralyno_szuletesnapja_kepek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c0567e6-7896-4ccc-a4fd-00ec43c3fb7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0c9e981-9c98-4880-8d08-20e739feb49a","keywords":null,"link":"/elet/20210421_Erzsebet_kiralyno_szuletesnapja_kepek","timestamp":"2021. április. 21. 17:15","title":"II. Erzsébet királynő 95 évének mérföldkövei képekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03864143-2835-4b66-8736-9624e25abcc4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Ha önmaguktól nem távoznak a klubvezetők, a Premier League fogja elmozdítani őket.","shortLead":"Ha önmaguktól nem távoznak a klubvezetők, a Premier League fogja elmozdítani őket.","id":"20210422_Angol_bajnoksag_Szuperliga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03864143-2835-4b66-8736-9624e25abcc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"add2e21c-f515-4ddf-bf43-56acb5f4661a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210422_Angol_bajnoksag_Szuperliga","timestamp":"2021. április. 22. 12:44","title":"Kihajítják a Premier League testületeiből a Szuperligába jelentkező klubok vezetőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f39cdbe8-878d-45b8-bb1f-fa72e65f2d74","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"1991-ben ezen a napon hagyta el az utolsó szovjet katona Magyarországot.","shortLead":"1991-ben ezen a napon hagyta el az utolsó szovjet katona Magyarországot.","id":"20210420_Junius_19_nemzeti_unnep_COF","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f39cdbe8-878d-45b8-bb1f-fa72e65f2d74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dd9bd2b-d34d-41a2-9195-64daaae6a3c9","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_Junius_19_nemzeti_unnep_COF","timestamp":"2021. április. 20. 13:31","title":"Nemzeti ünneppé nyilvánítaná június 19-ét a CÖF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"070a22d5-e367-43ae-96ef-3f0e216d9107","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem tudnak repülni a méhek és még az akácosok is elfagytak. Gond lehet a repcemézzel is.","shortLead":"Nem tudnak repülni a méhek és még az akácosok is elfagytak. Gond lehet a repcemézzel is.","id":"20210420_tul_hideg_tavasz_a_meheknek_bross_peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=070a22d5-e367-43ae-96ef-3f0e216d9107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4a193ee-af52-440a-a29e-913fd2be63f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210420_tul_hideg_tavasz_a_meheknek_bross_peter","timestamp":"2021. április. 20. 13:53","title":"Alig lesz tavaszi méz idén a hideg miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b7ac13-5572-42c0-bfaa-f8b571f5e712","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mike Tindall a podcastjában beszélt arról, hogyan élte meg a múlt szombati búcsúztatást.","shortLead":"Mike Tindall a podcastjában beszélt arról, hogyan élte meg a múlt szombati búcsúztatást.","id":"20210422_Fulop_herceg_temetesen_kiserteties_pillanatok_voltak_mondja_a_kiralyi_csalad_egyik_tagja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86b7ac13-5572-42c0-bfaa-f8b571f5e712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9cd01ef-ee46-497b-9e0a-717ffc0f9e70","keywords":null,"link":"/elet/20210422_Fulop_herceg_temetesen_kiserteties_pillanatok_voltak_mondja_a_kiralyi_csalad_egyik_tagja","timestamp":"2021. április. 22. 11:59","title":"Fülöp herceg temetésén „kísérteties” pillanatok voltak, mondja a királyi család egyik tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]