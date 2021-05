Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8f0ab413-7daa-45d0-8219-117a59e6f3c6","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Vagy van örök felelősség azért, amit az elődök elkövettek, vagy nincs. A mai németek túlnyomó többsége nem a holokausztért felelős, hanem azért, hogy mit gondol arról.","shortLead":"Vagy van örök felelősség azért, amit az elődök elkövettek, vagy nincs. A mai németek túlnyomó többsége nem...","id":"20210514_Revesz_Felelotlenul_a_felelossegrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f0ab413-7daa-45d0-8219-117a59e6f3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0747c027-c1a6-4ef7-9f44-7e0c3006dcbf","keywords":null,"link":"/360/20210514_Revesz_Felelotlenul_a_felelossegrol","timestamp":"2021. május. 14. 16:00","title":"Révész: Merkelnek nincs igaza, a mai németek nem felelősek a holokausztért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a Pfizer oltásának második adagját a három-négy hetes intervallumnál később, tizenkét hét után adják be, háromszor több antitest termelődik. 80 éven felüli pácienseknél működött.","shortLead":"Ha a Pfizer oltásának második adagját a három-négy hetes intervallumnál később, tizenkét hét után adják be, háromszor...","id":"20210514_pfizer_biontech_vakcina_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fd65ea2-010a-44a5-b1b5-add7412787e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210514_pfizer_biontech_vakcina_oltas","timestamp":"2021. május. 14. 15:17","title":"Meglepő hatásra bukkantak a Pfizer oltásánál, így még nagyobb lesz az immunitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb608f0d-d358-40ae-b2b9-49c25d0ce355","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210516_norvegia_astrazeneca_csernobil_maghasadas_who_sinopharm_qualcomm_chip_hiba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb608f0d-d358-40ae-b2b9-49c25d0ce355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e026c5b5-dbf3-4a71-9b6b-53f4186dfd06","keywords":null,"link":"/tudomany/20210516_norvegia_astrazeneca_csernobil_maghasadas_who_sinopharm_qualcomm_chip_hiba","timestamp":"2021. május. 16. 12:00","title":"Ez történt: Csernobilban növekedett a kockázat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a9fab80-7668-4699-8aa2-c2bb6d91454f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A múltból itt ragadt plakátra a Deák Ferenc térnél bukkantak rá. ","shortLead":"A múltból itt ragadt plakátra a Deák Ferenc térnél bukkantak rá. ","id":"20210514_Egy_50_eves_emlek_kerult_elo_a_metrofelujitas_soran_a_belvarosban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a9fab80-7668-4699-8aa2-c2bb6d91454f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5272d67f-876b-486b-8f3a-e25172ceed64","keywords":null,"link":"/elet/20210514_Egy_50_eves_emlek_kerult_elo_a_metrofelujitas_soran_a_belvarosban","timestamp":"2021. május. 14. 15:54","title":"Egy 50 éves emlék került elő a metrófelújítás során a Belvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"febe0a37-ff73-4fe6-b101-990ddb5eedbb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nemzet színésze még ma is visszajár a professzorhoz, és minden tanácsát megfogadja. ","shortLead":"A nemzet színésze még ma is visszajár a professzorhoz, és minden tanácsát megfogadja. ","id":"20210516_Merkely_Bela_mutotte_Lehoczky_Zsuzsat_meg_husz_eve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=febe0a37-ff73-4fe6-b101-990ddb5eedbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"788b6b35-af2c-4f1e-8413-2141d1843b62","keywords":null,"link":"/kultura/20210516_Merkely_Bela_mutotte_Lehoczky_Zsuzsat_meg_husz_eve","timestamp":"2021. május. 16. 09:59","title":"Merkely Béla műtötte Lehoczky Zsuzsát még húsz éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f961b440-b52c-4027-bf98-c8f5b7a104ec","c_author":"Tamás Ervin","category":"360","description":"Karácsonyról azt tartják, hogy egymástól eltérő gondolkodású emberekkel is szót tud érteni. De vajon van-e ezen a végletekig elvadított terepen még igény erre? Képes-e a béke követeként színre lépni úgy, hogy szétszednek mindent körülötte? Vélemény.","shortLead":"Karácsonyról azt tartják, hogy egymástól eltérő gondolkodású emberekkel is szót tud érteni. De vajon van-e ezen...","id":"20210514_Tamas_Ervin_Az_indulo_mozdony_sipszava","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f961b440-b52c-4027-bf98-c8f5b7a104ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe984125-8152-4eb6-a436-fd37bc4df5d2","keywords":null,"link":"/360/20210514_Tamas_Ervin_Az_indulo_mozdony_sipszava","timestamp":"2021. május. 14. 18:00","title":"Tamás Ervin: Mindenki Karácsonyra várt – de mire lesz elég, amit ő hozott a politikába?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09b115c6-c966-4154-a2ef-7d0bcbc7826d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Eddig azt hitték, hogy a kenguruk területét védő kerítések rókaállóak.","shortLead":"Eddig azt hitték, hogy a kenguruk területét védő kerítések rókaállóak.","id":"20210514_roka_kenguru_stralsundi_allatkert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09b115c6-c966-4154-a2ef-7d0bcbc7826d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d94676d8-a595-40e1-97bb-939af90bd585","keywords":null,"link":"/elet/20210514_roka_kenguru_stralsundi_allatkert","timestamp":"2021. május. 14. 13:11","title":"Széttépett egy róka négy kengurut a stralsundi állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f22c647a-f422-4dd8-b621-1db81666e550","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az új zenei korszakot nyitó zenész posztumusz albuma nem kísérletet mutat be, csakis a fényes és komoly élvezetet okozó végeredményt.\r

","shortLead":"Az új zenei korszakot nyitó zenész posztumusz albuma nem kísérletet mutat be, csakis a fényes és komoly élvezetet okozó...","id":"202119_lemez__uj_kodok_tony_allen_there_is_no_end","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f22c647a-f422-4dd8-b621-1db81666e550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4f0b4b0-cb37-4e83-911f-2b0ba48a48db","keywords":null,"link":"/360/202119_lemez__uj_kodok_tony_allen_there_is_no_end","timestamp":"2021. május. 14. 14:00","title":"A túlvilágról üzent az afrobeat sámánja, Tony Allen – lemezajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]