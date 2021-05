Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5d1c44bc-b092-4920-86d1-dffaff03517f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Oroszország és Kína nem támogatta a vizsgálat megindítását.","shortLead":"Oroszország és Kína nem támogatta a vizsgálat megindítását.","id":"20210528_lukasenka_ryanair_feherorosz_gepelterites_ensz_icao_vizsgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d1c44bc-b092-4920-86d1-dffaff03517f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6136f605-7c4a-4633-a4f6-ea5b2249ddf0","keywords":null,"link":"/vilag/20210528_lukasenka_ryanair_feherorosz_gepelterites_ensz_icao_vizsgalat","timestamp":"2021. május. 28. 06:10","title":"Lukasenka gépeltérítését az ENSZ is vizsgálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a40925d1-c64c-41df-8167-c3a3dd6eda09","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem először tréfálja meg a technika ördöge.","shortLead":"Nem először tréfálja meg a technika ördöge.","id":"20210529_Online_ules_kozben_vizelt_egy_kanadai_kepviselo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a40925d1-c64c-41df-8167-c3a3dd6eda09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d5aacf-1c77-42fb-8d37-75c83d83c87e","keywords":null,"link":"/elet/20210529_Online_ules_kozben_vizelt_egy_kanadai_kepviselo","timestamp":"2021. május. 29. 09:17","title":"Online ülés közben vizelt egy kanadai képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10c71721-77c9-4a18-84e6-69d3ba3c8150","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lukasenka embereit és a fehérorosz cégeket veszik célba.","shortLead":"Lukasenka embereit és a fehérorosz cégeket veszik célba.","id":"20210529_Szankciokat_vezet_be_Belarusz_ellen_az_Egyesult_Allamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10c71721-77c9-4a18-84e6-69d3ba3c8150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3eb2199-055f-4cfd-83ce-22655810b670","keywords":null,"link":"/vilag/20210529_Szankciokat_vezet_be_Belarusz_ellen_az_Egyesult_Allamok","timestamp":"2021. május. 29. 08:22","title":"Szankciókat vezet be Belarusz ellen az Egyesült Államok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02f6abc0-a184-48b2-8139-04baf9ec14a0","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"A 80 évesen elhunyt Jankovics Marcell rajzfilmrendező, művelődéstörténésszel – akkor a Nemzeti Kulturális Alap elnökével – a HVG 1998-ban készített portré-interjút. Ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. ","shortLead":"A 80 évesen elhunyt Jankovics Marcell rajzfilmrendező, művelődéstörténésszel – akkor a Nemzeti Kulturális Alap...","id":"20210529_Jankovics_Marcell_1998_hvgportre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02f6abc0-a184-48b2-8139-04baf9ec14a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d7ee7e5-e284-4f63-9a74-27f1767ebc66","keywords":null,"link":"/360/20210529_Jankovics_Marcell_1998_hvgportre","timestamp":"2021. május. 29. 12:50","title":"Jankovics Marcell: \"Nem nekem, hanem a filmjeimnek van stílusuk\" – portréinterjú 1998-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eaf94a3-4cf6-43bb-bdb9-b7a63a36c1ee","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Idő című filmben valami nagyon nincs rendben egy stranddal: a gyerekek egyetlen nap alatt megöregszenek, a halottak teste egy nap alatt lebomlik.","shortLead":"Az Idő című filmben valami nagyon nincs rendben egy stranddal: a gyerekek egyetlen nap alatt megöregszenek, a halottak...","id":"20210528_Hidegrazos_elozetest_kapott_a_Hatodik_erzek_rendezojenek_uj_filmje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3eaf94a3-4cf6-43bb-bdb9-b7a63a36c1ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a180b976-f2b5-4579-9dbd-df6a42c615de","keywords":null,"link":"/kultura/20210528_Hidegrazos_elozetest_kapott_a_Hatodik_erzek_rendezojenek_uj_filmje","timestamp":"2021. május. 28. 16:09","title":"Hidegrázós előzetest kapott a Hatodik érzék rendezőjének új filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A kormány ugyanakkor 10 millió adaggal csökkentette a rendelést az oltóanyagból.","shortLead":"A kormány ugyanakkor 10 millió adaggal csökkentette a rendelést az oltóanyagból.","id":"20210528_NagyBritannia_engedely_Janssen_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63ac09ab-9817-41d1-bea4-41a3b46ed6c2","keywords":null,"link":"/vilag/20210528_NagyBritannia_engedely_Janssen_vakcina","timestamp":"2021. május. 28. 18:40","title":"Nagy-Britannia engedélyezte a Janssen vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f448beb-c591-4595-8c32-1612770e155e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Stine Oftedalt nagy fölénnyel választották az év irányítójának.","shortLead":"Stine Oftedalt nagy fölénnyel választották az év irányítójának.","id":"20210529_gyori_audi_eto_kc_alomcsapat_bajnokok_ligaja_negyes_donto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f448beb-c591-4595-8c32-1612770e155e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c2ccbdc-c7f0-4e24-bf7d-f099f328561c","keywords":null,"link":"/sport/20210529_gyori_audi_eto_kc_alomcsapat_bajnokok_ligaja_negyes_donto","timestamp":"2021. május. 29. 08:48","title":"Négy győri kézilabdázó került a BL álomcsapatába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afcaf8d6-22ae-4dc7-8ab8-0d1c5cf21e43","c_author":"HVG","category":"360","description":"Covid-időnkben már nem is számít különösnek, hogy 100. helyett 101. születési évfordulóján mutatják be a Felliniről szóló filmet, ami után új értelmet nyernek az olasz rendező Róma szökőkútjában vagy épp egy porondon játszódó, ikonikus jelenetei. ","shortLead":"Covid-időnkben már nem is számít különösnek, hogy 100. helyett 101. születési évfordulóján mutatják be a Felliniről...","id":"202121_film__a_spiritualizmus_titkai_fellini__alelek_festoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afcaf8d6-22ae-4dc7-8ab8-0d1c5cf21e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d5636db-648a-489c-bf20-0e328f1f1b9c","keywords":null,"link":"/360/202121_film__a_spiritualizmus_titkai_fellini__alelek_festoje","timestamp":"2021. május. 28. 14:00","title":"Fellini szeánszokat tartott, hitt a tarot-kártyának és a boszorkányságnak - filmajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]