[{"available":true,"c_guid":"9a2e8f1b-82cd-4fa9-b60b-f567db78f35d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyelőre nem tudják, hogy mi okozta a tüzet, csak annyit, hogy a hajó gépházából kezdett terjedni.","shortLead":"Egyelőre nem tudják, hogy mi okozta a tüzet, csak annyit, hogy a hajó gépházából kezdett terjedni.","id":"20210530_270_embert_mentettek_ki_a_langok_kozul_egy_indonez_komptuzben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a2e8f1b-82cd-4fa9-b60b-f567db78f35d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"509270a2-3e9c-4315-b216-c1cecb71ee01","keywords":null,"link":"/vilag/20210530_270_embert_mentettek_ki_a_langok_kozul_egy_indonez_komptuzben","timestamp":"2021. május. 30. 18:12","title":"274 embert mentettek ki a lángok közül egy indonéz komptűzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a483b920-bab7-45ed-aa11-7fd562232f0b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hivatalos képeken látható a Levante kistestvérének prototípusa.","shortLead":"Hivatalos képeken látható a Levante kistestvérének prototípusa.","id":"20210531_a_maserati_megmutatta_elerhetobb_aru_uj_szabadidoautojat_grecale_levante_suv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a483b920-bab7-45ed-aa11-7fd562232f0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"038aca7f-4507-4be0-b915-beb335fbee7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210531_a_maserati_megmutatta_elerhetobb_aru_uj_szabadidoautojat_grecale_levante_suv","timestamp":"2021. május. 31. 11:21","title":"A Maserati megmutatta elérhetőbb árú új szabadidő-autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d626a2-98ea-41e3-84c7-68e6968ac6f9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A klub új vezetése is támogatja a magyar edzőt.","shortLead":"A klub új vezetése is támogatja a magyar edzőt.","id":"20210530_Dardai_Pal_marad_a_Hertha_edzoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73d626a2-98ea-41e3-84c7-68e6968ac6f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"763968e6-cf1b-492e-b833-40d6723d67b9","keywords":null,"link":"/sport/20210530_Dardai_Pal_marad_a_Hertha_edzoje","timestamp":"2021. május. 30. 13:55","title":"Dárdai Pál marad a Hertha edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az Európai Gyógyszerügynökség már ajánlotta, az Európai Bizottság azonban még nem járult hozzá a gyerekek beoltásához.","shortLead":"Az Európai Gyógyszerügynökség már ajánlotta, az Európai Bizottság azonban még nem járult hozzá a gyerekek beoltásához.","id":"20210529_koronavirus_jarvany_vakcina_vedooltas_serdulok_romania","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75316f17-1fc1-46cf-88b3-5b5e71b3ea15","keywords":null,"link":"/elet/20210529_koronavirus_jarvany_vakcina_vedooltas_serdulok_romania","timestamp":"2021. május. 29. 13:13","title":"Már a 12-15 éveseket is oltják Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bafe172f-5f36-490f-8036-fd4b22f38f6a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Újabb céget hozott létra az egyik jegybanki alapítvány. A hátteret egy olyan egyemet adhatja, ahol Matolcsy korábbi embere van az intézményt vezető alapítvány élén. ","shortLead":"Újabb céget hozott létra az egyik jegybanki alapítvány. A hátteret egy olyan egyemet adhatja, ahol Matolcsy korábbi...","id":"202121_centre_for_longterm_sustainability_matolcsyek_kutatnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bafe172f-5f36-490f-8036-fd4b22f38f6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af5d814-e327-4db6-a298-c9df61054c21","keywords":null,"link":"/360/202121_centre_for_longterm_sustainability_matolcsyek_kutatnak","timestamp":"2021. május. 31. 10:30","title":"Matolcsyék a fenntartható fejlődést kutatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48558af0-841f-4160-9305-36397e8f008a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ahelyett, hogy a zavaros vízbe merült volna, hogy megkeresse az elveszett iPhone-t, inkább más megoldás után nézett egy férfi. ","shortLead":"Ahelyett, hogy a zavaros vízbe merült volna, hogy megkeresse az elveszett iPhone-t, inkább más megoldás után nézett...","id":"20210531_magsafe_tolto_kanalis_vizbe_esett_iphone","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48558af0-841f-4160-9305-36397e8f008a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b44c7721-243d-4360-8e79-139e8380e5c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210531_magsafe_tolto_kanalis_vizbe_esett_iphone","timestamp":"2021. május. 31. 09:40","title":"A MagSafe előnye: kihorgászták a kanálisba pottyant iPhone-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bdeaa6f-24d9-46f3-949f-62bc7bd36143","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Vélhetően azért döntött így a kínai vezetés, mert az ország demográfiai katasztrófa elé néz, ha továbbra is csökken a gyerekvállalási kedv.","shortLead":"Vélhetően azért döntött így a kínai vezetés, mert az ország demográfiai katasztrófa elé néz, ha továbbra is csökken...","id":"20210531_Fordulat_Kinaban_mar_harom_gyerek_is_lehet_egy_csaladban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2bdeaa6f-24d9-46f3-949f-62bc7bd36143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"361bb842-7b0d-43c4-bcc0-2133c3dd7a6a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210531_Fordulat_Kinaban_mar_harom_gyerek_is_lehet_egy_csaladban","timestamp":"2021. május. 31. 11:44","title":"Fordulat Kínában: már három gyerek is lehet egy családban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd16e81b-430c-4c78-88c8-7048be725819","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egan Bernal nyerte a Giro d'Italia országúti kerékpáros körversenyt, melyen Valter Attila a 14., Dina Márton a 100. helyen végzett összetettben. Valteré minden idők legjobb magyar összetett eredménye a háromhetes körversenyen. ","shortLead":"Egan Bernal nyerte a Giro d'Italia országúti kerékpáros körversenyt, melyen Valter Attila a 14., Dina Márton a 100...","id":"20210530_Giro_dItalia_Bernale_a_rozsaszin_triko_Valter_14","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd16e81b-430c-4c78-88c8-7048be725819&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b570d02c-12c4-443c-a6da-bccbdf44b7ad","keywords":null,"link":"/sport/20210530_Giro_dItalia_Bernale_a_rozsaszin_triko_Valter_14","timestamp":"2021. május. 30. 18:38","title":"Giro d'Italia: Bernalé a rózsaszín trikó, Valter a 14.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]