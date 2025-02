Kamala Harris korábbi amerikai alelnök is leszerződött a Los Angeles-i Creative Artist Agency (CAA) művészeti ügynökséggel – írta meg a Variety. Az ügynökség minden területen képviseli majd az egykori első női alelnököt, külön figyelmet fordítva az előadói és publikációs tevékenységekre.

A CAA ügynökség szoros együttműködésben dolgozik majd Harrisszel, hogy a karrierje során és különösen alelnöki ideje alatt képviselt ügyeknek nagyobb nyilvánosságot biztosítsanak. Harris nem most dolgozik először az ügynökséggel. A kaliforniai szenátori pozícióért folytatott kampánya alatt szintén a CAA képviselte, amikor 2017 és 2021 között ugyanúgy történelmet írt első színes bőrű női szenátorként, ahogy később az Egyesült Államok 49. alelnökeként, egyben az első női alelnökként.

Mindössze két héttel korábban a CAA megállapodott Joe Biden korábbi amerikai elnök képviseletéről is, amelyről ebben a cikkünkben írtunk bővebben:

A CAA Joe Bident is képviselte már 2017 és 2020 között, akkor jelent meg a korábbi elnök memoárja, a Promise Me, Dad (Ígérd meg, Apa), amely a The New York Times bestsellerlistájának csúcsáig jutott.