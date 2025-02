Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9e3a4436-5223-4cd2-8135-8f1038ec09fc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A főpolgármester a szavazás előtt visszavonta a személyi döntésekre vonatkozó javaslatát, így a fővárosi alapítványok kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagjairól később döntenek majd.","shortLead":"A főpolgármester a szavazás előtt visszavonta a személyi döntésekre vonatkozó javaslatát, így a fővárosi alapítványok...","id":"20250227_fovarosi-kozgyules-karacsony-gergely-bodis-kriszta-rakosrendezo-obudai-gazgyar-usaid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e3a4436-5223-4cd2-8135-8f1038ec09fc.jpg","index":0,"item":"3c0e2365-5138-4f40-b519-f69f07318214","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_fovarosi-kozgyules-karacsony-gergely-bodis-kriszta-rakosrendezo-obudai-gazgyar-usaid","timestamp":"2025. február. 27. 07:47","title":"Bódis Kriszta kuratóriumi tagságáról nem döntöttek a Fővárosi Közgyűlésben, de Rákosrendezőről és az USAID-vizsgálatról igen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7196f131-4575-4c37-8fff-c6f784b51922","c_author":"HVG","category":"360","description":"Donald Trumpnak gratulálnak többfelől, hogy összehozta a francia–német együttműködést, az Economist viszont a sikeres európai fegyverkezés gyenge esélyeit latolgatja. Akárhogy is, most Friedrich Merz leendő német kancelláron a világ szeme, vajon tud-e élni a lehetőséggel. Nemzetközi lapszemle.","shortLead":"Donald Trumpnak gratulálnak többfelől, hogy összehozta a francia–német együttműködést, az Economist viszont a sikeres...","id":"20250227_nemetorszag-franciaorszag-trump-atom-fegyverkezes-europa-nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7196f131-4575-4c37-8fff-c6f784b51922.jpg","index":0,"item":"5ebc1beb-8fc9-49f7-a8cb-1d2cda16f5be","keywords":null,"link":"/360/20250227_nemetorszag-franciaorszag-trump-atom-fegyverkezes-europa-nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 27. 12:45","title":"Alakul a német tőke és a francia nukleáris erő összefogása, de Putyinnak kedvez a robbanófej-matematika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bff11393-7f9f-4c01-a1f2-3e633f5c1aa3","c_author":"Iványi Blanka","category":"360","description":"Sokakat érint, mégsem igazságos a kormány újabb szavazatvásárló társadalommérnökösködése.","shortLead":"Sokakat érint, mégsem igazságos a kormány újabb szavazatvásárló társadalommérnökösködése.","id":"20250227_hvg-adomentes-anyak-ezerotszazmilliard-egymillio-noert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bff11393-7f9f-4c01-a1f2-3e633f5c1aa3.jpg","index":0,"item":"5db88316-3b7e-49d1-af35-c6b5cf9d8ae4","keywords":null,"link":"/360/20250227_hvg-adomentes-anyak-ezerotszazmilliard-egymillio-noert","timestamp":"2025. február. 27. 12:58","title":"Ezerötszáz milliárd forint egymillió nőért – hogy jön ki a kormányzati matek a családtámogatásoknál?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0586ee42-c263-44f5-89f2-9182eb3b42eb","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az együttélés tényét csak akkor kellene vizsgálni házastársi igénylés esetén, ha valaki élettársként is igényelt öregségi nyugdíjat az elhunyt után.","shortLead":"Az együttélés tényét csak akkor kellene vizsgálni házastársi igénylés esetén, ha valaki élettársként is igényelt...","id":"20250226_Oregsegi-nyugdij-csak-szerelmi-haromszog-eseten-lenne-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0586ee42-c263-44f5-89f2-9182eb3b42eb.jpg","index":0,"item":"2d4aa63f-c45b-4e91-a35b-e27fabeb191e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250226_Oregsegi-nyugdij-csak-szerelmi-haromszog-eseten-lenne-vizsgalat","timestamp":"2025. február. 26. 14:32","title":"Öregségi nyugdíj: csak szerelmi háromszög esetén lenne vizsgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d38932c0-a73b-4132-a513-9688c918e4cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miniszterelnök – független sajtó: 2 – 0.","shortLead":"Miniszterelnök – független sajtó: 2 – 0.","id":"20250226_Orban-Viktor-sajtoper-Klubradio-Kuria-SPAR","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d38932c0-a73b-4132-a513-9688c918e4cd.jpg","index":0,"item":"7a0a8249-963b-4f8a-813a-e8d3cc291f77","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_Orban-Viktor-sajtoper-Klubradio-Kuria-SPAR","timestamp":"2025. február. 26. 12:38","title":"Újabb sajtóperben fordított Orbán Viktor javára a Kúria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a97e9036-ebbb-4bbf-a6af-a44f3fce66ce","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legendás hollywoodi sztár 95 éves volt. Őt és a feleségét is holtan találták a Santa Fe-i otthonukban. ","shortLead":"A legendás hollywoodi sztár 95 éves volt. Őt és a feleségét is holtan találták a Santa Fe-i otthonukban. ","id":"20250227_meghalt-gene-hackman","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a97e9036-ebbb-4bbf-a6af-a44f3fce66ce.jpg","index":0,"item":"8d0b0cec-6d3a-4ce5-90b6-de4892109b87","keywords":null,"link":"/kultura/20250227_meghalt-gene-hackman","timestamp":"2025. február. 27. 09:29","title":"Meghalt Gene Hackman ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07519cf2-14f1-4e8a-8195-d9ff66e2373d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Skót kutatók szerint 2008 óta a növények évről évre egyre kevesebb szén-dioxidot képesek megkötni, ami tovább növeli a globális felmelegedés jelentette problémát.","shortLead":"Skót kutatók szerint 2008 óta a növények évről évre egyre kevesebb szén-dioxidot képesek megkötni, ami tovább növeli...","id":"20250226_globalis-felmelegedes-klimavaltozas-noveny-szen-dioxid-megkotes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07519cf2-14f1-4e8a-8195-d9ff66e2373d.jpg","index":0,"item":"a29dd0bb-a142-440e-bd11-d9307fc3d03d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250226_globalis-felmelegedes-klimavaltozas-noveny-szen-dioxid-megkotes","timestamp":"2025. február. 26. 19:03","title":"Egyre kisebb a növények étvágya, és ez óriási baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f24ec15-7dac-40d2-b342-24d940e80531","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Új tagok a Hunguest láncában.","shortLead":"Új tagok a Hunguest láncában.","id":"20250227_hvg-uj-tagok-meszaros-hotellancaban-hunguest-bdpst","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f24ec15-7dac-40d2-b342-24d940e80531.jpg","index":0,"item":"e1fcf7c3-fdd1-4e88-acd4-a44d3dc0faa0","keywords":null,"link":"/360/20250227_hvg-uj-tagok-meszaros-hotellancaban-hunguest-bdpst","timestamp":"2025. február. 27. 06:00","title":"Mészáros Lőrinc ahol tud, segít, most épp Tiborcz veszteséges hoteljének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]