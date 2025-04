Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"30a6b8fd-6332-43b3-9806-ba9cdb3b431f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Új változat tűnt fel a színen a Xiaomi második négykerekű modelljéből, a SUV-piacon versengő YU7-ből, melybe 5 perc alatt 200 kilométernyi hatótáv tölthető.","shortLead":"Új változat tűnt fel a színen a Xiaomi második négykerekű modelljéből, a SUV-piacon versengő YU7-ből, melybe 5 perc...","id":"20250429_835-kilometert-tud-egy-toltessel-a-legujabb-xiaomi-yu7","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30a6b8fd-6332-43b3-9806-ba9cdb3b431f.jpg","index":0,"item":"d6ba3330-193c-4186-a20f-6b4738fb11bf","keywords":null,"link":"/cegauto/20250429_835-kilometert-tud-egy-toltessel-a-legujabb-xiaomi-yu7","timestamp":"2025. április. 29. 07:59","title":"835 kilométert tud egy töltéssel a legújabb Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c9c1147-ad71-4ad3-9590-c4483add635c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Megéri Lázárinfóra járni, hátha el lehet kapni a minisztert egy kis kivételezésre. 