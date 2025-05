Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3f1b5917-729d-425d-9485-6b83dab42665","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hamarosan eltűnhet az Energy Star-jelölés az elektronikai eszközök dobozairól, mely segített az energiatakarékos termékek választásában.","shortLead":"Hamarosan eltűnhet az Energy Star-jelölés az elektronikai eszközök dobozairól, mely segített az energiatakarékos...","id":"20250507_energy-star-program-tanusitvany-felszamolas-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f1b5917-729d-425d-9485-6b83dab42665.jpg","index":0,"item":"54a698ac-a3c6-4abf-b440-d5161104e8a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250507_energy-star-program-tanusitvany-felszamolas-donald-trump","timestamp":"2025. május. 07. 17:03","title":"500 milliárd dollárt spóroltak vele az emberek, Donald Trump most felszámolhatja a programot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2da9b35-5766-4470-8886-891597fee2b8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A dél-koreai hadsereg több rakétakilövést is észlelt, az egyiket Kim Dzsongun is megtekintette.","shortLead":"A dél-koreai hadsereg több rakétakilövést is észlelt, az egyiket Kim Dzsongun is megtekintette.","id":"20250509_Oroszorszagnak-szant-raketait-probalgathatta-Eszak-Korea","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2da9b35-5766-4470-8886-891597fee2b8.jpg","index":0,"item":"4c8d8e94-ea4f-4797-bf69-77df074a7796","keywords":null,"link":"/vilag/20250509_Oroszorszagnak-szant-raketait-probalgathatta-Eszak-Korea","timestamp":"2025. május. 09. 07:54","title":"Oroszországnak szánt rakétáit próbálgathatta Észak-Korea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ece36359-7f6b-4bfd-b5ed-fc420185cac0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A szedán és kombi formában támadó új Audi RS5-nek már javában zajlik a Nordschleifén történő tesztelése.","shortLead":"A szedán és kombi formában támadó új Audi RS5-nek már javában zajlik a Nordschleifén történő tesztelése.","id":"20250508_videon-a-v6-mellett-kitarto-vadonatuj-audi-rs5","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ece36359-7f6b-4bfd-b5ed-fc420185cac0.jpg","index":0,"item":"490fdecf-100f-4bb3-8e57-93b0eb6a5d86","keywords":null,"link":"/cegauto/20250508_videon-a-v6-mellett-kitarto-vadonatuj-audi-rs5","timestamp":"2025. május. 08. 06:41","title":"Videón a V6 mellett kitartó vadonatúj Audi RS5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f48f47d3-074f-40ed-9872-c73659059873","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A legkülönfélébb, esetenként egészen meglepő termékek várnak új gazdára a Facebook online piacterén. 