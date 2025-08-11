Christiano Ronaldo megkérhette barátnője kezét

„Igen, szeretem. Ebben és minden életemben” – írta egy Instagram-posztban hétfőn Georgina Rodríguez, Christiano Ronaldo barátnője. Az argentin-spanyol modell egy képet is csatolt, amin a keze látszik egy hatalmas, csillogós gyűrűvel, ahogyan (vélhetően) a focista kezén pihen.

A párnak több éve tartó kapcsolata alatt két gyermeke született, és együtt nevelik Ronaldo másik kapcsolatából született gyermekeket is. A hírességektől nem áll távol a luxus és a drága ajándékok, néhány éve karácsonykor Rodríguez például egy százmilliós kocsival lepte meg a focistát.

Nyitókép: AFP / Anadolu Agency / Burak Akbulut