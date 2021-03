Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"537e00c6-1b89-4720-aada-38ed0fcb1897","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ausztrál Lavo nevű cég egy olyan, hidrogénen alapuló technológiát készített, ami más rendszereknél biztonságosabb megoldást kínálhat az otthoni energiatárolásra.","shortLead":"Az ausztrál Lavo nevű cég egy olyan, hidrogénen alapuló technológiát készített, ami más rendszereknél biztonságosabb...","id":"20210305_akkumulator_rendszer_aram_zoldenergia_hidrogen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=537e00c6-1b89-4720-aada-38ed0fcb1897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3ddf0f-87da-445c-b703-c494765226c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210305_akkumulator_rendszer_aram_zoldenergia_hidrogen","timestamp":"2021. március. 05. 08:03","title":"Napokig képes ellátni a házat árammal egy újfajta akkumulátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98319a23-4d02-477a-9ff2-9c5253c6f5e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szigorításokat jelentett be a kormány a járványhelyzet romlása miatt. Hasonlítsa össze táblázatunk segítségével, mi szigorodott a korábbiakhoz képest!","shortLead":"Szigorításokat jelentett be a kormány a járványhelyzet romlása miatt. Hasonlítsa össze táblázatunk segítségével, mi...","id":"20210304_koronavirus_uj_szigoritasok_osszehasonlitas_a_korabbiakkal_orbankormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98319a23-4d02-477a-9ff2-9c5253c6f5e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc6a88af-d0b6-43a9-b8ba-c86a511e4abf","keywords":null,"link":"/itthon/20210304_koronavirus_uj_szigoritasok_osszehasonlitas_a_korabbiakkal_orbankormany","timestamp":"2021. március. 04. 12:09","title":"Így szigorodtak a járvány miatt bevezetett intézkedések tavaly óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bdc0a8f-3dd1-4ccd-a0b1-16f1f6f02de9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google több új kinézetet is készített a Chrome böngészőhöz, hogy még jobban el tudjanak különülni egymástól a felhasználói profilok.","shortLead":"A Google több új kinézetet is készített a Chrome böngészőhöz, hogy még jobban el tudjanak különülni egymástól...","id":"20210305_google_chrome_bongeszo_tema_felhasznaloi_profil","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6bdc0a8f-3dd1-4ccd-a0b1-16f1f6f02de9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e050beb-f71d-4603-b345-ae9a2019e61b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210305_google_chrome_bongeszo_tema_felhasznaloi_profil","timestamp":"2021. március. 05. 11:33","title":"Látványos változás jött a Google Chrome-ba, már letöltheti az új kinézeteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"651b6de4-79fc-4449-9ca8-0da1a27be6b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pedagógusok közül sokan alig várták az iskolabezárásról szóló döntést, még azok is, akik már átestek a fertőzésen. A lépés azonban nehéz helyzetbe hoz sok szülőt, főleg azokat, akik kisebb gyerekeket nevelnek.","shortLead":"A pedagógusok közül sokan alig várták az iskolabezárásról szóló döntést, még azok is, akik már átestek a fertőzésen...","id":"20210304_koronavirus_iskolak_bezarasa_tavoktatas_szigoritas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=651b6de4-79fc-4449-9ca8-0da1a27be6b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf019e0-3ca3-43b8-acc4-27955c812930","keywords":null,"link":"/itthon/20210304_koronavirus_iskolak_bezarasa_tavoktatas_szigoritas","timestamp":"2021. március. 04. 15:12","title":"A tanárok üdvözlik az iskolabezárást, de a szülőknek feladja a leckét a távoktatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfe6aab9-4752-4389-9d9e-e3fd762423f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egymás után már a harmadik Csillaghajó-prototípus semmisült meg, amivel a SpaceX landolni akart.","shortLead":"Egymás után már a harmadik Csillaghajó-prototípus semmisült meg, amivel a SpaceX landolni akart.","id":"20210304_spacex_starship_csillaghajo_robbanas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfe6aab9-4752-4389-9d9e-e3fd762423f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c76294b4-3ef3-4b83-905a-29395c16b5f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210304_spacex_starship_csillaghajo_robbanas","timestamp":"2021. március. 04. 10:33","title":"Videó: Akkorát robbant a SpaceX Csillaghajója, hogy újra a levegőbe emelkedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"134ea878-265e-4c79-87e7-48f71c6624be","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cég az újabb lezárások miatt kéri azt a dolgozóktól, hogy ne sztrájkoljanak tovább, cserébe határozott időre engednek a követeléseiknek.","shortLead":"A cég az újabb lezárások miatt kéri azt a dolgozóktól, hogy ne sztrájkoljanak tovább, cserébe határozott időre engednek...","id":"20210304_mako_continental_sztrajk_lezarasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=134ea878-265e-4c79-87e7-48f71c6624be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db6b15fe-9b21-4f76-8755-299930c750c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210304_mako_continental_sztrajk_lezarasok","timestamp":"2021. március. 04. 18:51","title":"Hajlandó visszaállítani a régi kollektív szerződést a Continental Makón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d86e6f8-63d7-4900-af3b-0ddc6b227acc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az FFP2-es maszk az idei év vécépapírja.","shortLead":"Az FFP2-es maszk az idei év vécépapírja.","id":"20210304_ffp2_koronavirus_gyogyszertar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d86e6f8-63d7-4900-af3b-0ddc6b227acc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb80e464-4b3b-49e4-96e4-22ff09f42d29","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210304_ffp2_koronavirus_gyogyszertar","timestamp":"2021. március. 04. 11:22","title":"Már most nagyon nehéz FFP2-es maszkokhoz jutni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c175245-74ce-446d-9abd-889e1f72c857","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A takarmány ára drasztikusan nő, emiatt drágulnak a termékek a terméktanács szerint.","shortLead":"A takarmány ára drasztikusan nő, emiatt drágulnak a termékek a terméktanács szerint.","id":"20210304_Dragulas_tejtermek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c175245-74ce-446d-9abd-889e1f72c857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1be5bd43-4cc8-47f9-9875-d8a297147c2f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210304_Dragulas_tejtermek","timestamp":"2021. március. 04. 21:12","title":"Nagyot emelkedik a tejtermékek ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]