[{"available":true,"c_guid":"6c365bb1-d6e0-4910-9138-4248daf70d28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olvasónk fotókat küldött a helyszínről, a füstöt messziről is jól lehetett látni.","shortLead":"Olvasónk fotókat küldött a helyszínről, a füstöt messziről is jól lehetett látni.","id":"20190626_Nagy_fust_van_a_III_keruletben_kigyulladt_egy_busz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c365bb1-d6e0-4910-9138-4248daf70d28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f80c5b14-eb4c-4eb2-bcd2-983338fd5921","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Nagy_fust_van_a_III_keruletben_kigyulladt_egy_busz","timestamp":"2019. június. 26. 13:42","title":"Nagy lánggal és füsttel égett Óbudán egy busz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3526b6a-35ef-43bb-949b-12585a8f7bfc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Négy évre szóló keretszerződést kötött a Városliget Ingatlanfejlesztő a Valton-Securityvel.","shortLead":"Négy évre szóló keretszerződést kötött a Városliget Ingatlanfejlesztő a Valton-Securityvel.","id":"20190624_620_millio_forintert_orizheti_a_Valton_a_Varosligetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3526b6a-35ef-43bb-949b-12585a8f7bfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20eba5b6-cfb5-403c-8f81-2c5c53413572","keywords":null,"link":"/kkv/20190624_620_millio_forintert_orizheti_a_Valton_a_Varosligetet","timestamp":"2019. június. 24. 19:01","title":"620 millió forintért őrizheti a Valton a Városligetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df413564-b38a-4e57-ac31-e85dfb4661b9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy biomandula-termék annyira bio lett, hogy rovarok is kerültek bele.\r

Egy szabályszegő sofőr hat büntetőpontot kapott.","shortLead":"A közterületi kamerák segítségével figyelték a gyalogos-átkelőhelyeket. Egy szabályszegő sofőr hat büntetőpontot kapott.","id":"20190626_gyalogatkelo_rendorseg_birsag_kamera","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65e2e1af-1cec-4b17-9b30-aec152df759a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7067237e-ca2a-40df-989a-84f4a229141e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190626_gyalogatkelo_rendorseg_birsag_kamera","timestamp":"2019. június. 26. 08:55","title":"Ezért a jelenetért simán ment a kamera képe alapján a bírság az autósnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fba724c-558a-411f-a078-17223c73d0c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az osztrák legfelső bíróság megerősítette azt a korábbi bírósági határozatot, melynek értelmében Bécs kiadhatja az USA-nak az ott vesztegetéssel vádolt ukrán oligarchát, Dmitro Firtast. Firtas korábban Magyarországon is jelen volt, a gázpiac meghatározó szereplője volt az EMFESZ közvetett tulajdonosaként.","shortLead":"Az osztrák legfelső bíróság megerősítette azt a korábbi bírósági határozatot, melynek értelmében Bécs kiadhatja...","id":"20190625_Kiadhatjak_az_USAnak_a_Magyarorszagon_is_jol_ismert_ukran_oligarchat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4fba724c-558a-411f-a078-17223c73d0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5ee3182-420b-4391-8968-3ffe3c2dd48f","keywords":null,"link":"/vilag/20190625_Kiadhatjak_az_USAnak_a_Magyarorszagon_is_jol_ismert_ukran_oligarchat","timestamp":"2019. június. 25. 15:16","title":"Kiadhatják az USA-nak a Magyarországon is jól ismert ukrán oligarchát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]