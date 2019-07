Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7275e982-81f5-4728-b922-8e9f24814db3","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190725_Marabu_FekNyuz_Uj_musor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7275e982-81f5-4728-b922-8e9f24814db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c975a146-989e-463f-8e89-d8323b75222a","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_Marabu_FekNyuz_Uj_musor","timestamp":"2019. július. 25. 10:15","title":"Marabu FékNyúz: Új műsor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d33a8ad-82d0-4c9b-83d5-01140c7cc49e","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Még akkor sem, ha amúgy lenne rá pénze. Így döntött a Kúria.","shortLead":"Még akkor sem, ha amúgy lenne rá pénze. Így döntött a Kúria.","id":"20190723_Egy_falu_akkor_se_adhat_tamogatast_a_lakoinak_a_raszorultsag_vizsgalata_nelkul_ha_lenne_erre_penze","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d33a8ad-82d0-4c9b-83d5-01140c7cc49e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5112aa98-3ebf-42cb-b860-57511e70de4d","keywords":null,"link":"/itthon/20190723_Egy_falu_akkor_se_adhat_tamogatast_a_lakoinak_a_raszorultsag_vizsgalata_nelkul_ha_lenne_erre_penze","timestamp":"2019. július. 23. 20:27","title":"Egy falu nem adhat pénzt a lakóinak a rászorultság vizsgálata nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79a95900-bc66-410c-b486-b7f988c9f6ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csökkenhet a Samsung piaci részesedése a kijelzők piacán, az Apple ugyanis élénken érdeklődik az LG új kijelzői iránt is.","shortLead":"Csökkenhet a Samsung piaci részesedése a kijelzők piacán, az Apple ugyanis élénken érdeklődik az LG új kijelzői iránt...","id":"20190724_apple_iphone_2020_iphone_12_lg_rugalmas_kijelzo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79a95900-bc66-410c-b486-b7f988c9f6ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f4b73b5-fa88-4605-88cf-4f3d60934aad","keywords":null,"link":"/tudomany/20190724_apple_iphone_2020_iphone_12_lg_rugalmas_kijelzo","timestamp":"2019. július. 24. 19:03","title":"Olyan kijelzőt kaphat a 2020-as iPhone, amilyet korábban nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"065f0801-5352-40df-800b-de90392924c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az új brit miniszterelnök új megállapodást ígért az ír kérdésről, és távoli lehetőségként emlegette a megállapodás nélküli kilépést. ","shortLead":"Az új brit miniszterelnök új megállapodást ígért az ír kérdésről, és távoli lehetőségként emlegette a megállapodás...","id":"20190724_Boris_Johnson_Akarhogy_is_de_oktober_31en_lesz_Brexit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=065f0801-5352-40df-800b-de90392924c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68ab6d1d-a3ee-4741-953b-6bd26f04b705","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190724_Boris_Johnson_Akarhogy_is_de_oktober_31en_lesz_Brexit","timestamp":"2019. július. 24. 17:25","title":"Boris Johnson: Akárhogy is, de október 31-én lesz Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cbe3191-c77b-43c2-9207-505b07b68d3e","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"A Liza, a rókatündér főszerepével vált ismertté, de számos HBO-s sorozatban is élvezhetjük a játékát. Szélsőségesen különböző karaktereket tud magára ölteni, miközben a jelenléte egy-egy szerepben következetesen ugyanolyan erős. A Társas játék című sorozatban, a Válótársakban, a Terápia utolsó szériájában vagy Till Attila Tiszta szívvel című filmjében is kihozza a karakterekből a maximumot. Ujj Mészáros Károly legújabb filmjében, az X – A rendszerből törölve című thrillerben, amelyet tavaly novemberben mutattak be, ismét főszerepet kapott. Színpadon a Budaörsi Latinovits Színházban és a Centrál Színházban látható. A Centrálban a Delila előtt beszélgettünk vele.","shortLead":"A Liza, a rókatündér főszerepével vált ismertté, de számos HBO-s sorozatban is élvezhetjük a játékát. Szélsőségesen...","id":"20190724_Sok_szempontbol_nagyon_szegyellos_vagyok__interju_Balsai_Monival","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2cbe3191-c77b-43c2-9207-505b07b68d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce50960e-b106-4609-876a-4fcd28b6059b","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190724_Sok_szempontbol_nagyon_szegyellos_vagyok__interju_Balsai_Monival","timestamp":"2019. július. 24. 11:28","title":"„Sok szempontból nagyon szégyellős vagyok” - interjú Balsai Mónival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"7a5d7b1e-7a39-4878-b7cc-3a786e0f9502","c_author":"","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190725_Itt_van_drMarias_kepe_Berki_Krisztianrol_aki_fopolgarmesterkent_mindenkinek_kivasalja_majd_a_herejet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a5d7b1e-7a39-4878-b7cc-3a786e0f9502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f80f0106-4f7d-4c5c-ad3c-88182ffb7525","keywords":null,"link":"/kultura/20190725_Itt_van_drMarias_kepe_Berki_Krisztianrol_aki_fopolgarmesterkent_mindenkinek_kivasalja_majd_a_herejet","timestamp":"2019. július. 25. 11:19","title":"Itt van drMáriás képe Berki Krisztiánról, aki főpolgármesterként mindenkinek kivasalja majd a heréjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04e8fa77-4b67-463e-abbd-81ccc10fb14e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fucsovics Márton két szettben kikapott az első helyen kiemelt osztrák Dominic Thiemtől az 1,85 millió euró (603 millió forint) összdíjazású hamburgi salakpályás férfi tenisztorna szerdai nyolcaddöntőjében.","shortLead":"Fucsovics Márton két szettben kikapott az első helyen kiemelt osztrák Dominic Thiemtől az 1,85 millió euró (603 millió...","id":"20190724_fucsovics_marton_dominic_thiem_tenisz_hamburg_tenisztorna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04e8fa77-4b67-463e-abbd-81ccc10fb14e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c85dda36-2796-4268-a8a0-bb44b43107de","keywords":null,"link":"/sport/20190724_fucsovics_marton_dominic_thiem_tenisz_hamburg_tenisztorna","timestamp":"2019. július. 24. 22:31","title":"Fucsovics egy maratoni hosszúságú szetten át tudta tartani Thiemet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8fddefd-461c-41e2-a536-9a5c6ed44dc4","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Sikerrel fogtak össze a kislődi földtulajdonosok a térségben vadászati jogot szerző Hód Vadásztársasággal szemben, pedig annak vadászmestere Semjén Zsolttal jár vadra lőni. Az ügy, amelyhez hasonló több is van az országban, valószínűleg ezzel nem zárult le, a vadászati jog ugyanis jövedelmező üzlet.","shortLead":"Sikerrel fogtak össze a kislődi földtulajdonosok a térségben vadászati jogot szerző Hód Vadásztársasággal szemben...","id":"20190724_kislod_vadasztarsasag_Semjen_Zsolt_vadasztarsa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8fddefd-461c-41e2-a536-9a5c6ed44dc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fadf139-6141-40c1-8dab-0f0a50ac7397","keywords":null,"link":"/kkv/20190724_kislod_vadasztarsasag_Semjen_Zsolt_vadasztarsa","timestamp":"2019. július. 24. 14:31","title":"Konok ellenállással nyomták le Semjén Zsolt vadásztársát Kislődön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]