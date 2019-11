Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"438d0691-1962-4ff9-8e2d-750d577d0ac2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tovább csúszik az Európai Bizottság megalakítása, bár állítólag már minden biztosjelölt megvan, a posztokat még korántsem lehet biztosra venni.","shortLead":"Tovább csúszik az Európai Bizottság megalakítása, bár állítólag már minden biztosjelölt megvan, a posztokat még...","id":"20191106_Ugy_nez_ki_Varhelyi_nem_kapja_meg_a_portfoliot_amit_Orban_kinezett_neki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=438d0691-1962-4ff9-8e2d-750d577d0ac2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"263d4088-4b70-45de-a3c9-2f6d0d02d22d","keywords":null,"link":"/vilag/20191106_Ugy_nez_ki_Varhelyi_nem_kapja_meg_a_portfoliot_amit_Orban_kinezett_neki","timestamp":"2019. november. 06. 09:12","title":"Egyre biztosabb, hogy Várhelyi nem kapja meg a portfóliót, amit Orbán kinézett neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Jean-Claude Juncker emlékezik, Hosszú Katinkáról nem a rekordjai miatt esik szó, veszélyben a Lajkó Félix-koncertek. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Jean-Claude Juncker emlékezik, Hosszú Katinkáról nem a rekordjai miatt esik szó, veszélyben a Lajkó Félix-koncertek...","id":"20191104_Radar360_Orban_lediktatorozasanak_tortenete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"947e314b-5a66-49bd-9026-7f6f4cac1c08","keywords":null,"link":"/360/20191104_Radar360_Orban_lediktatorozasanak_tortenete","timestamp":"2019. november. 04. 17:30","title":"Radar360: Orbán lediktátorozásának története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1b1f0f-c9ae-44e4-b045-a548d4dc1f50","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Kezdődik a kampány, alig több, mint két évvel a legutóbbi előrehozott választás után.","shortLead":"Kezdődik a kampány, alig több, mint két évvel a legutóbbi előrehozott választás után.","id":"20191106_Hivatalosan_is_feloszlott_a_brit_parlament","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce1b1f0f-c9ae-44e4-b045-a548d4dc1f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6005b9d-bae8-46cb-8c1a-9ec828a004dd","keywords":null,"link":"/vilag/20191106_Hivatalosan_is_feloszlott_a_brit_parlament","timestamp":"2019. november. 06. 05:24","title":"Hivatalosan is feloszlott a brit parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e23e8c98-e35e-4aa8-8adc-ea5f13c4620d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy poháralátét nagyságú kvarcüveg lemezen rögzítették a teljes 1978-as mozifilmet. Több száz évig is fennmaradhat ez a kópia. ","shortLead":"Egy poháralátét nagyságú kvarcüveg lemezen rögzítették a teljes 1978-as mozifilmet. Több száz évig is fennmaradhat...","id":"20191105_Most_mar_johet_a_vilagvege_a_termeszeti_katasztrofaknak_is_ellenall_az_elso_Supermanfilm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e23e8c98-e35e-4aa8-8adc-ea5f13c4620d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0442ca2-e471-4368-8cad-5eed4e4aafc1","keywords":null,"link":"/elet/20191105_Most_mar_johet_a_vilagvege_a_termeszeti_katasztrofaknak_is_ellenall_az_elso_Supermanfilm","timestamp":"2019. november. 05. 13:46","title":"Most már jöhet a világvége: a természeti katasztrófáknak is ellenáll az első Superman-film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d92e116-de8c-4d6d-b089-f9f85fa0b8f3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Olyan utas is van, akit majdnem hatszázszor bírságoltak meg.","shortLead":"Olyan utas is van, akit majdnem hatszázszor bírságoltak meg.","id":"20191106_A_BKKtol_tanulhatna_a_MAV_hogyan_kell_behajtani_a_bunteteseket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d92e116-de8c-4d6d-b089-f9f85fa0b8f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"885d6f20-f1d5-4dec-81ff-1d5b8aa2f281","keywords":null,"link":"/kkv/20191106_A_BKKtol_tanulhatna_a_MAV_hogyan_kell_behajtani_a_bunteteseket","timestamp":"2019. november. 06. 06:46","title":"A BKK-tól tanulhatna a MÁV, hogyan kell behajtani a büntetéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b06adce-d217-4e80-a910-36d12f0387eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kövesse velünk a parlament november 4-i ülésnapját! A kormány szerint visszatér a Demszky-korszak, és a baloldal nem változott, nehéz nem erre gondolni november 4-én. Az MSZP-től a kormány szerint nem hiteles a szabadságjogokért aggódni. Cikkünk folyamatosan bővül. ","shortLead":"Kövesse velünk a parlament november 4-i ülésnapját! A kormány szerint visszatér a Demszky-korszak, és a baloldal nem...","id":"20191104_Orszaggyules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b06adce-d217-4e80-a910-36d12f0387eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5fe24fb-3706-42b5-becf-6afed895eedb","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_Orszaggyules","timestamp":"2019. november. 04. 13:22","title":"Országgyűlés: a kormány szerint a baloldal nem változott, \"nehéz nem erre gondolni november 4-én\" – ÉLŐ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14a72d5f-b1c3-44c9-be9c-21423b97c9ff","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Három átigazolási időszakból kizárja focicsapatot a FIFA, amennyiben nem fizet ki 6 millió eurót a januárban tragikus körülmények között elhunyt Emiliano Saláért a francia Nantes-nak.","shortLead":"Három átigazolási időszakból kizárja focicsapatot a FIFA, amennyiben nem fizet ki 6 millió eurót a januárban tragikus...","id":"20191104_cardiff_city_emiliano_sala_atigazolas_buntetes_fifa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14a72d5f-b1c3-44c9-be9c-21423b97c9ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e43694c-6715-4959-88fe-49e928748d78","keywords":null,"link":"/sport/20191104_cardiff_city_emiliano_sala_atigazolas_buntetes_fifa","timestamp":"2019. november. 04. 15:29","title":"Súlyos büntetést kap a Cardiff, ha nem fizet az elhunyt focistájáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee7630d2-9363-42d7-bfe6-b6a72c9c05f4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"December hatodikáig lehet megtekinteni az elmúlt negyven év legütősebb alkotásait. ","shortLead":"December hatodikáig lehet megtekinteni az elmúlt negyven év legütősebb alkotásait. ","id":"20191104_Szekesfehervar_HVG_cimlap_kiallitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee7630d2-9363-42d7-bfe6-b6a72c9c05f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bba1a5e5-420d-4f7c-880a-9d45026abbf7","keywords":null,"link":"/kultura/20191104_Szekesfehervar_HVG_cimlap_kiallitas","timestamp":"2019. november. 04. 12:17","title":"Székesfehérvárra utazik a HVG címlapjait bemutató kiállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]