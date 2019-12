Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75eb0437-2814-4888-8cab-e819d4a6e3a9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legdrágább magyarországi ingatlan, egy Andrássy úti palota jelenleg 5,5 milliárdba kerül, míg a legolcsóbb egy részben már szétbontott kétegyházi ház, ami 300 ezer forintba kerül.","shortLead":"A legdrágább magyarországi ingatlan, egy Andrássy úti palota jelenleg 5,5 milliárdba kerül, míg a legolcsóbb...","id":"20191230_Egy_27_szobas_budapesti_palota_lett_a_legdragabb_ingatlan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75eb0437-2814-4888-8cab-e819d4a6e3a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebb8ad9c-9f0a-4ada-80da-3943289342fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191230_Egy_27_szobas_budapesti_palota_lett_a_legdragabb_ingatlan","timestamp":"2019. december. 30. 09:01","title":"Egy 27 szobás budapesti palota lett a legdrágább ingatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d98f24e0-0bb1-44f8-af64-2c57e4094132","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Vitelki Zoltán nem tudott nemet mondani a bajnokságban nyolcadik csapat hívására.","shortLead":"Vitelki Zoltán nem tudott nemet mondani a bajnokságban nyolcadik csapat hívására.","id":"20191230_Diosgyori_legenda_lett_a_Debrecen_uj_vezetoedzoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d98f24e0-0bb1-44f8-af64-2c57e4094132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"782db99d-adc2-46fa-ab52-1629d883061b","keywords":null,"link":"/sport/20191230_Diosgyori_legenda_lett_a_Debrecen_uj_vezetoedzoje","timestamp":"2019. december. 30. 18:40","title":"Diósgyőri legenda lett a Debrecen új vezetőedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bee127ce-c34c-473d-8648-4482013b6a31","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Engedményeket tett a francia kormány a nyugdíjkorhatár emelése ellen tiltakozó balettművészeknek","shortLead":"Engedményeket tett a francia kormány a nyugdíjkorhatár emelése ellen tiltakozó balettművészeknek","id":"20191229_Nem_mentek_a_balettba_ugralni_nyolcmillio_euro_veszteseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bee127ce-c34c-473d-8648-4482013b6a31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b3cb748-28ba-49b3-bfa4-9155af9f28a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191229_Nem_mentek_a_balettba_ugralni_nyolcmillio_euro_veszteseg","timestamp":"2019. december. 29. 15:14","title":"Nem mentek a balettba ugrálni: nyolcmillió euró veszteség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97a29386-df36-4b24-9545-ff29c5d018c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vagyonzárolásról készült lista azért is érdekes, mert a kormánypárti politikus vagyonnyilatkozata szerint rendkívül szerényen éldegél.","shortLead":"A vagyonzárolásról készült lista azért is érdekes, mert a kormánypárti politikus vagyonnyilatkozata szerint rendkívül...","id":"20191230_szolarium_biliardasztal_simonka_gyorgy_fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97a29386-df36-4b24-9545-ff29c5d018c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"100302a5-1dd1-4b35-8fc2-258e87d6fa61","keywords":null,"link":"/itthon/20191230_szolarium_biliardasztal_simonka_gyorgy_fidesz","timestamp":"2019. december. 30. 07:10","title":"Szoláriumot és biliárdasztalt foglaltak le a fideszes Simonka Györgynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f150f2d-30d3-4150-836e-d893cb2744c2","c_author":"Révész Sándor","category":"vilag","description":"Ezen a szilveszteren lesz húsz éve, hogy Vlagyimir Putyin átvette az uralmat az egykori szovjet blokkot vezető állam, a világ legnagyobb országa fölött. A volt Szovjetunió területén kívül nincs már olyan ország, amelyet a pártállami diktatúra bukása óta folyamatosan annak egykori káderei vezetnek. Oroszország ilyen.","shortLead":"Ezen a szilveszteren lesz húsz éve, hogy Vlagyimir Putyin átvette az uralmat az egykori szovjet blokkot vezető állam...","id":"20191230_Putyin_a_megoldas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f150f2d-30d3-4150-836e-d893cb2744c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd69dfd0-30fe-446c-8b9e-4b65a0b970b4","keywords":null,"link":"/vilag/20191230_Putyin_a_megoldas","timestamp":"2019. december. 30. 14:00","title":"Putyin: a megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46c9e09c-56c7-4df5-bcbf-43c0c9004e07","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség szerint a fiú alkoholt fogyaszthatott, és korábban eltiltották a vezetéstől.\r

","shortLead":"A rendőrség szerint a fiú alkoholt fogyaszthatott, és korábban eltiltották a vezetéstől.\r

","id":"20191230_Orizetbe_vettek_a_gecsei_halalos_baleset_20_eves_okozojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46c9e09c-56c7-4df5-bcbf-43c0c9004e07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5609339-237b-43b0-96ba-2a87300c9b55","keywords":null,"link":"/cegauto/20191230_Orizetbe_vettek_a_gecsei_halalos_baleset_20_eves_okozojat","timestamp":"2019. december. 30. 21:14","title":"Őrizetbe vették a gecsei halálos baleset 20 éves okozóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dafdb947-e18c-4c7d-83c0-62d95ad9e542","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Meglepő dolgoktól függhet, éppen hogyan érzünk.","shortLead":"Meglepő dolgoktól függhet, éppen hogyan érzünk.","id":"20191230_Telve_van_az_elet_szeretetevel_vagy_eppen_keves_van_belole","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dafdb947-e18c-4c7d-83c0-62d95ad9e542&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d8d3007-4547-46f9-9f67-84d3bed08e54","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191230_Telve_van_az_elet_szeretetevel_vagy_eppen_keves_van_belole","timestamp":"2019. december. 30. 08:15","title":"Telve van az élet szeretetével, vagy éppen kevés van belőle?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcf97657-d6f0-473f-adaf-1b34a57c3741","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Idén közel nyolcvan autót teszteltünk itthon, vagy próbáltunk ki nemzetközi rendezvényeken. Ebből a népes felhozatalból válogattuk most ki a legemlékezetesebbeket.","shortLead":"Idén közel nyolcvan autót teszteltünk itthon, vagy próbáltunk ki nemzetközi rendezvényeken. Ebből a népes felhozatalból...","id":"20191229_tesztautok_2019_a_legcukibbtol_a_legfurcsabbig_tesztek_velemenyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcf97657-d6f0-473f-adaf-1b34a57c3741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6e3ed67-8d9f-4e7a-88d3-ea235b9f0aad","keywords":null,"link":"/cegauto/20191229_tesztautok_2019_a_legcukibbtol_a_legfurcsabbig_tesztek_velemenyek","timestamp":"2019. december. 29. 17:00","title":"2019 tesztautói a legcukibbtól a legfurcsábbig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]