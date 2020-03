Újabb történelmi mélypontra érkezett a forint: hétfőn délután fél egykor 341,5-at kellett fizetni egy euróért.

A múlt héten is közel állt a magyar fizetőeszköz a korábbi negatív csúcshoz, a 340,6-es szinthez. Most azonban a délelőtti enyhe emelkedés után újra csökkenésnek indult, és be is csúszott alá.