Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83aef2e1-b27f-4059-a85a-963929f23b23","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Madárral ütközött a repülő.","shortLead":"Madárral ütközött a repülő.","id":"20200721_Wizz_Air_madar_kenyszerleszallas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83aef2e1-b27f-4059-a85a-963929f23b23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7b52385-d39c-4b83-90bb-cc39addb6f41","keywords":null,"link":"/vilag/20200721_Wizz_Air_madar_kenyszerleszallas","timestamp":"2020. július. 21. 18:09","title":"Kényszerleszállást hajtott végre egy Budapestre tartó Wizz Air-gép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebb0a7f4-3350-48d4-9989-b975aea0c408","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A helyiek nemcsak petíciót indítottak, de népszavazást is kezdeményeztek a Pilismarótra tervezett bányával szemben. Az önkormányzat kezdetben támogatta a projektet, majd hétfőn lemondott Pergel István polgármester.","shortLead":"A helyiek nemcsak petíciót indítottak, de népszavazást is kezdeményeztek a Pilismarótra tervezett bányával szemben...","id":"20200721_kavicsbanya_lemondott_polgarmester_pilismaroth","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebb0a7f4-3350-48d4-9989-b975aea0c408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3b221c4-f0e7-490b-a19f-4af2489cf82f","keywords":null,"link":"/kkv/20200721_kavicsbanya_lemondott_polgarmester_pilismaroth","timestamp":"2020. július. 21. 14:36","title":"Bányanyitás ellen tartanának népszavazást Pilismaróton, a polgármester lemondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b0dcbd3-f8ca-4338-8744-5b0c54db7590","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kivégezték Iránban hétfőn azt a férfit, aki elárulta az iráni Forradalmi Gárda al-Kudsz elitegységét vezető Kászim Szulejmáni tartózkodási helyét az amerikai és az izraeli hírszerzésnek – közölte az állami televízió.","shortLead":"Kivégezték Iránban hétfőn azt a férfit, aki elárulta az iráni Forradalmi Gárda al-Kudsz elitegységét vezető Kászim...","id":"20200720_Iranban_kivegeztek_a_Szulejmani_holletet_elarulo_ferfit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b0dcbd3-f8ca-4338-8744-5b0c54db7590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70e5c4e5-c673-4486-9dcc-3b64a6ccda6c","keywords":null,"link":"/vilag/20200720_Iranban_kivegeztek_a_Szulejmani_holletet_elarulo_ferfit","timestamp":"2020. július. 20. 10:22","title":"Iránban kivégezték a Szulejmáni hollétét eláruló férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5b30f4e-88b6-430a-b3d1-83e54e4206e2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Merőben más lesz a most induló albérletszezon, mint az eddigiek.","shortLead":"Merőben más lesz a most induló albérletszezon, mint az eddigiek.","id":"20200720_alberlet_lakas_alberlo_felveteli","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5b30f4e-88b6-430a-b3d1-83e54e4206e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a1b6887-1253-475d-8d70-0cf1a0bb1f41","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200720_alberlet_lakas_alberlo_felveteli","timestamp":"2020. július. 20. 09:10","title":"Több tízezren próbálnak meg új albérletet találni, ahogy csökkennek az árak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b37d39ee-a1fb-4ffa-bd0a-5bcb79829427","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A demokrata párti házelnök szerint, ha Trump a választási veresége után nem hagyná el a Fehér Házat, akkor ki kell füstölni onnan.","shortLead":"A demokrata párti házelnök szerint, ha Trump a választási veresége után nem hagyná el a Fehér Házat, akkor ki kell...","id":"20200721_pelosi_trump_feher_haz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b37d39ee-a1fb-4ffa-bd0a-5bcb79829427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc3bdbef-1389-433b-873d-7bd2c29731cb","keywords":null,"link":"/vilag/20200721_pelosi_trump_feher_haz","timestamp":"2020. július. 21. 05:37","title":"Pelosi: Trumpot \"ki fogják füstölni\" a Fehér Házból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85fe2f0b-92ef-46c8-b0ef-d1f023c9e0e2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem fért fel a Facebookra posztolt képre a lengyel miniszterelnök.","shortLead":"Nem fért fel a Facebookra posztolt képre a lengyel miniszterelnök.","id":"20200721_Orban_Viktor_eu_csucs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85fe2f0b-92ef-46c8-b0ef-d1f023c9e0e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6209eef-4674-43ca-8601-dd471a22b872","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200721_Orban_Viktor_eu_csucs","timestamp":"2020. július. 21. 08:10","title":"Orbán Viktor egyedül feszít a képen, amin azt üzeni, kiharcolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e54eb86-9e22-481e-b170-ac453385db30","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester levélben fordul a tiszti főorvoshoz, a kormányhivatalhoz és az Emberi Erőforrások Minisztériumához, hogy megtudja, milyen intézkedésekkel védik meg az idősotthonok lakóit.","shortLead":"A főpolgármester levélben fordul a tiszti főorvoshoz, a kormányhivatalhoz és az Emberi Erőforrások Minisztériumához...","id":"20200720_nemeth_karacsony_pesti_uti_idosotthon_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e54eb86-9e22-481e-b170-ac453385db30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"985a01e8-2a2e-42a0-8826-68cdf036b676","keywords":null,"link":"/itthon/20200720_nemeth_karacsony_pesti_uti_idosotthon_koronavirus","timestamp":"2020. július. 20. 15:05","title":"Karácsony: A második hullám idején „a védekezés kulcsa a további kórházi fertőzések megelőzése”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Romlik a helyzet több országban is, Romániában közel ezer fertőzöttet diagnosztizáltak egy nap alatt, Csehországban soha nem volt ennyire magas az aktív esetek száma. ","shortLead":"Romlik a helyzet több országban is, Romániában közel ezer fertőzöttet diagnosztizáltak egy nap alatt, Csehországban...","id":"20200721_Romania_Csehorszag_koronavirus_fertozottek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c3e51e4-9c55-40e1-99f2-3439c7f78cf7","keywords":null,"link":"/vilag/20200721_Romania_Csehorszag_koronavirus_fertozottek","timestamp":"2020. július. 21. 15:23","title":"Romániában és Csehországban is rekordokat dönt a koronavírus-fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]