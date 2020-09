Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66467e1c-25bc-4485-9575-af1bf87e13ca","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A játékosok panaszmentesek.","shortLead":"A játékosok panaszmentesek.","id":"20200915_Koronavirusos_lett_ket_focista_a_Vasasnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66467e1c-25bc-4485-9575-af1bf87e13ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fda9155b-b42d-4fe7-97ef-4783737a285b","keywords":null,"link":"/sport/20200915_Koronavirusos_lett_ket_focista_a_Vasasnal","timestamp":"2020. szeptember. 15. 20:52","title":"Koronavírusos lett két focista a Vasasnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e61e476f-cb58-452b-a1b1-9b6ca358d55b","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"A kiégés a stresszt követően – mi több, annak sokszor egyenes következményeként – a modern ember egyik leggyakoribb fizikai-lelki betegsége. A fokozott terhelés, annak vágya, hogy életünk minden területén maximálisan teljesítsünk, kiváló munkaerők, szülők, barátok legyünk, sajnos sok esetben oda vezet, hogy elveszítjük önmagunk és az életünk felett a kontrollt. De mi is az a burnout, melyek az árulkodó tünetei, és mit tehetünk annak érdekében, hogy megelőzzük? \r

\r

","shortLead":"A kiégés a stresszt követően – mi több, annak sokszor egyenes következményeként – a modern ember egyik leggyakoribb...","id":"sedacurforte_20200916_burnout_szindroma_kieges_jelei_praktikak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e61e476f-cb58-452b-a1b1-9b6ca358d55b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a99b95c2-5829-4d1a-a936-fcf97d243e24","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20200916_burnout_szindroma_kieges_jelei_praktikak","timestamp":"2020. szeptember. 16. 07:30","title":"Ön is „kiégett” már ebben az évben? – Mindent a burnout-szindrómáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"6630b8c4-8e90-44c6-84ef-a618ea55d451","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"7286c378-2839-440f-98ee-c785931b16fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Pinal megye egyik rendőrét még februárban késelte meg egy bűnöző, akit le akart tartóztatni. Az egyenruhás a diszpécser kollégájával együtt kitüntetést kapott.","shortLead":"Az amerikai Pinal megye egyik rendőrét még februárban késelte meg egy bűnöző, akit le akart tartóztatni. Az egyenruhás...","id":"20200915_apple_watch_rendor_igazoltatas_keseles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7286c378-2839-440f-98ee-c785931b16fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c7a74e-b394-47e0-a7f5-26faaf42aac1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200915_apple_watch_rendor_igazoltatas_keseles","timestamp":"2020. szeptember. 15. 11:33","title":"Lábon szúrták a rendőrt, az Apple Watch-on keresztül kapott segítséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"836930b4-5e64-4b2f-9243-b154d3f44b9d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Különlegesebb darabok is vannak a gyűjteményében.","shortLead":"Különlegesebb darabok is vannak a gyűjteményében.","id":"20200916_orban_viktor_maszk_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=836930b4-5e64-4b2f-9243-b154d3f44b9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a13811a-2f8d-4b81-a610-dc701e4b53ba","keywords":null,"link":"/elet/20200916_orban_viktor_maszk_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. szeptember. 16. 06:14","title":"Orbán nem rajong a maszkért, könnyen hőgutát kap benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d3b631b-ef65-4605-8936-618ce8e60423","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A veszélyes bozóttüzek egy órán belüli észlelésére és eloltására dolgoztak ki tervet Ausztráliában, ahol 2025-re épülhet ki teljesen az egyebek között drónokra, műholdakra és mesterséges intelligenciára épülő rendszer.","shortLead":"A veszélyes bozóttüzek egy órán belüli észlelésére és eloltására dolgoztak ki tervet Ausztráliában, ahol 2025-re...","id":"20200917_fire_shield_mission_bozottuzek_megfekezese_eloltasa_egy_oran_belul_ausztralia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d3b631b-ef65-4605-8936-618ce8e60423&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"094470d3-c8c2-433c-aafd-07735dee2594","keywords":null,"link":"/tudomany/20200917_fire_shield_mission_bozottuzek_megfekezese_eloltasa_egy_oran_belul_ausztralia","timestamp":"2020. szeptember. 17. 10:03","title":"Kitalálták, hogyan lehet a fellobbanás után egy órán belül eloltani egy bozóttüzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a2baa38-0bd9-444d-a057-699af2f289e9","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A Szolnoki Szigligeti Színház igazgatója egyelőre egyetlen embert ismer, akiről tudja, hogy mi a szándéka, és ezért ki is áll, és az szerinte Vidnyánszky Attila.","shortLead":"A Szolnoki Szigligeti Színház igazgatója egyelőre egyetlen embert ismer, akiről tudja, hogy mi a szándéka, és ezért ki...","id":"20200915_Balazs_Peter_SZFE","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a2baa38-0bd9-444d-a057-699af2f289e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1281f6d2-d868-481f-9f1c-a5cbc102819e","keywords":null,"link":"/elet/20200915_Balazs_Peter_SZFE","timestamp":"2020. szeptember. 15. 16:28","title":"Balázs Péter: Bizonyos közéleti parazitáknak sikerül durva konfliktust generálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d2eaab0-cb22-48a9-b78b-4f5e1903102c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon sok lakossági megkeresést kapott az önkormányzat a szanaszét hagyott rollerek miatt, ezért léptek.","shortLead":"Nagyon sok lakossági megkeresést kapott az önkormányzat a szanaszét hagyott rollerek miatt, ezért léptek.","id":"20200916_eroller_roller_varga_daniel_i_kerulet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d2eaab0-cb22-48a9-b78b-4f5e1903102c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d592daa-8b37-46a4-ab27-6ed26851e984","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_eroller_roller_varga_daniel_i_kerulet","timestamp":"2020. szeptember. 16. 14:01","title":"Betiltják az elektromos rollerek bérlését és parkoltatását az I. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd14d248-3030-4f68-a9c3-be872b18c5ed","c_author":"Bankmonitor.hu / Süle-Szigeti Bulcsú ","category":"gazdasag","description":"A 2008-as gazdasági válság után eufórikus hangulat uralkodott a befektetési piacokon, ami érthető, hiszen nem volt ritka az évi 10 százalékos hozam sem. Az elmúlt időszak sikerei pedig erősen befolyásolják a befektetők jövőre vonatkozó várakozásait is, ráadásul kutatások szerint a koronavírus által okozott világválság ellenére a megtakarítók meglehetősen optimisták maradtak. De milyen hozam számít reálisnak egy évtizedekre szóló nyugdíjbiztosítás esetében, és ez a hozam mire lesz elég a nyugdíjas éveinkre? A Bankmonitor körképe.","shortLead":"A 2008-as gazdasági válság után eufórikus hangulat uralkodott a befektetési piacokon, ami érthető, hiszen nem volt...","id":"20200917_Mekkora_hozamot_varhatunk_el_realisan_egy_nyugdijmegtakaritastol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd14d248-3030-4f68-a9c3-be872b18c5ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0c3ce35-cdd1-4ee8-9eaf-40e7c81afb4e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200917_Mekkora_hozamot_varhatunk_el_realisan_egy_nyugdijmegtakaritastol","timestamp":"2020. szeptember. 17. 08:40","title":"Mekkora hozamot várhatunk el reálisan egy nyugdíj-megtakarítástól?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]